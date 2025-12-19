Sport

Ianis Hagi, presiune enormă după ce a aflat că România va juca cu Turcia la baraj: „Sunt împotriva tuturor”. Video

Ianis Hagi a oferit detalii despre presiunea la care este supus în vestiarul de la Alanyaspor. Cum au reacționat colegii mijlocașului când au aflat de barajul Turcia - România.
Iulian Stoica
19.12.2025 | 09:30
Ianis Hagi presiune enorma dupa ce a aflat ca Romania va juca cu Turcia la baraj Sunt impotriva tuturor Video
ULTIMA ORĂ
Ianis Hagi, sub presiune după ce s-a aflat de barajul Turcia - România. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Turcia – România este barajul care va decide cine merge mai departe în drumul spre calificarea la Campionatul Mondial. Ianis Hagi este unul din românii care evoluează în campionatul turc și a transmis cum au reacționat colegii când au aflat de meciul direct.

Cum a reacționat Ianis Hagi după ce a aflat de barajul Turcia – România

Ianis Hagi s-a transferat în vara acestui an în campionatul turc, la Alanyaspor. Într-un interviu acordat pentru FRF, mijlocașul a transmis că îl leagă foarte multe lucruri de Turcia și că s-a bucurat în momentul în care a aflat ce adversar va întâlni România la baraj.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Cum ai reacționat când ai aflat că România întâlnește Turcia?) Primul gând mi-a zburat la faptul că au o echipă foarte puternică, e un adversar de un mix de experiență și talent. Cred că se aseamănă foarte mult cu grupul nostru. Va fi o bătălie frumoasă! Cum am spus, este un pas spre America și eu, cel puțin, nu vreau să mă opresc la primul pas.

Eram cu familia când am văzut tragerea la sorți. Primul gând a fost de unde se joacă, noi speram să fie la Istanbul, așa poate veni cât mai multă lume la meci. Fotbalistic vorbind, trebuie să îi batem pe turci, acesta a fost al doilea gând. De familia mea se leagă foarte multe de Turcia, de Istanbul. E o țară pe care o apreciem enorm și care ne-a deschis brațele. Eu aici m-am născut, mereu voi fi atașat de această țară.

ADVERTISEMENT
Colacul de salvare primit de Rusia de la China pe timp de război...
Digi24.ro
Colacul de salvare primit de Rusia de la China pe timp de război vine cu un preț: „O inversare completă și jenantă”

Nu voi trăi diferit acest meci. Gândul meu este să câștigăm, asta indiferent că am fi vorbit de Turcia, Ungaria sau orice alt adversar. Am spus-o și în trecut, nu contează cu cine jucăm, ci să câștigăm. Acesta este mesajul meu pentru toți români, anume că indiferent cu cine jucăm, noi mergem acolo să trecem de ei. Vom avea nevoie de toată țara și toate puterile noastre în martie ca să fim la puteri maxime”, a declarat Ianis Hagi.

ADVERTISEMENT
”Se zbârlește pielea pe mine”. A vorbit deschis despre starea lui Dan Petrescu:...
Digisport.ro
”Se zbârlește pielea pe mine”. A vorbit deschis despre starea lui Dan Petrescu: ”Am aflat că e foarte grav”

Colegii de la Alanyaspor pun presiune pe Ianis Hagi

În continuare, Ianis Hagi a mărturisit că există tachinări în vestiarul lui Alanyaspor, însă acest lucru îl motivează. „Prințul” a glumit și a transmis că „e singur împotriva tuturor” la noua sa echipă.

„(n.r. – Cum au comentat colegii tăi de la echipă situația?) Tachinări sunt, e și normal. Le acceptăm, mie îmi plac, mă motivează, mă ambiționează. Clar, sunt împotriva tuturor aici! Îi las să profite de această situație, pentru că sunt în inferioritate, dar vom vedea în martie cum se desfășoară tot.

ADVERTISEMENT

Abia aștept luna martie. Și aici se vorbește foarte mult de meciul din martie, nici ei nu au mai fost la Mondial de mult timp, din 2002. Suntem conștienți de forța adversarului, însă victoria cu Austria a confirmat că putem obține succese cu echipe puternice. Trebuie să ne calificăm, nu există altă variantă. Vrem foarte mult să fim în America și privesc cu optimism partidele din play-off. Va fi o dispută frumoasă, dar e doar un pas spre Mondial și nu ne dorim să ne oprim aici”, a mai spus Ianis Hagi.

Selecționerul care a dus naționala la atât la EURO cât și la Mondiale...
Fanatik
Selecționerul care a dus naționala la atât la EURO cât și la Mondiale a murit din cauza unui cancer galopant la creier
L’Equipe a scris despre drama Craiovei după meciul cu AEK: „Scenariul serii”
Fanatik
L’Equipe a scris despre drama Craiovei după meciul cu AEK: „Scenariul serii”
Revista Fanatik 772! Exclusiv: interviu-eveniment Andrei Rațiu! Drama neștiută a mamei lui Helmut...
Fanatik
Revista Fanatik 772! Exclusiv: interviu-eveniment Andrei Rațiu! Drama neștiută a mamei lui Helmut Duckadam! Super Cadouri: Calendarul Sportiv 2026 și Albumul Topps UEFA Champions League!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Adrian Mititelu, derapaj la adresa principalului contestatar: 'Un schizofrenic care chirăie de foame'
iamsport.ro
Adrian Mititelu, derapaj la adresa principalului contestatar: 'Un schizofrenic care chirăie de foame'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!