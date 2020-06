Ianis Hagi, prezentat oficial la Glasgow Rangers: ”A fost mereu prima mea opțiune”. Video

Mijlocașul Ianis Hagi a fost prezentat oficial la Glasgow Rangers, după ce scoțienii au decis să-l achiziționeze definitiv de la RC Genk.

La finalul lunii mai, conducătorii lui Glasgow Rangers au decis să-l achiziționeze definitiv pe internaționalul român și au plătit pentru transferul său trei milioane de lire sterline, plus alte bonusuri.

Presa insulară a devăluit că cel care a insistat pentru Ianis Hagi a fost chiar marele Steven Gerrard, care a hotărât să-i plătească un salariu de un milion de lire sterline pe an pentru cele trei sezoane din contract.

De altfel, managerul Steven Gerrard a ținut să fie alături de Ianis Hagi la conferința de presă în care internaționalul român a fost prezentat oficial ca jucător al formației Glasgow Rangers.

”Am fost foarte fericit pentru că totul s-a rezolvat rapid. Rangers a fost mereu prima mea opțiune. Sunt fericit că totul a mers bine. Este un club uriaș, cu istorie și cu dorința de a câștiga trofee. Astea au contat și m-au făcut să vreau să fiu aici”, a spus Hagi.

Mijlocașul român consideră că este destul timp ca jucătorii formației scoțiene să își intre în formă până la primul joc oficial, iar cel mai important lucru este să nu se accidenteze. ”Abia aștept să revină lucrurile la normal. E greu să îți imaginezi stadionul gol. Sper să nu jucăm multe meciuri fără fani. Pentru ei jucăm fotbal. Fără ei nu e la fel”, a declarat Ianis.

”Liga din Scoția e total diferită de cele în care am jucat, dar am fost ajutat de fiecare dată. Am avut mereu pe cineva care să mă ajute înainte de meciuri și antrenamente. Colegii, antrenorii și cei de la club m-am ajutat să mă integrez.

Acum va fi mai bine pentru mine și sper că putem termina sezonul viitor. Sunt foarte fericit cu ce fac aici. Mentalitatea de aici mi se potrivește, este un mediu bun pentru mine”, a mai afirmat Hagi la conferință.

Referitor la Europa League, internaționalul român este încrezător că Glasgow Rangers se poate califica în Final 8: ”Mai avem returul cu Bayer Leverkusen, din Europa League. Chiar dacă am pierdut în tur, orice se poate întâmpla în fotbal”, a mențional el.

