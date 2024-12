Ianis Hagi, prima reacție după ce a strălucit în St. Johnstone – Rangers 0-1: „Am trecut prin momente grele”

Ianis Hagi a oferit o primă reacție după ce a fost integralist în . Internaționalul român a făcut dezvăluiri emoționante.

Ianis Hagi, prima reacție după ce a fost cel mai bun jucător în St. Johnstone – Rangers 0-1

Ianis Hagi a jucat toate minutele în victoria lui Rangers de la St. Johnstone, scor 1-0. Fiul „Regelui” a contribuit decisiv la acest succes. La autogoul lui Holt, din minutul 68, Hagi Jr. a centrat către James Tavernier. Mingea a ajuns însă la Holt, care a trimis-o în proprie poartă.

La finalul partidei, Ianis Hagi a dezvăluit cât de tare se bucură că a revenit în primul „11” al grupării de pe Ibrox. Internaționalul român a vorbit și

„Mă simt bine. La asta am tot lucrat de când am revenit. Am aşteptat acest moment şi sunt fericit că am contribuit la victorie şi că am luat cele trei puncte, deoarece asta este cel mai important.



(n.r. despre problemele la spate) A fost doar o problemă care apare uneori, dar nu e ceva care să mă deranjeze şi să nu joc 90 de minute. Am trecut prin momente grele în carierea mea, în special cu accidentările.

Cel mai important lucru pe care l-am învățat a fost să mă bucur de fiecare secundă, acum mă bucur de fiecare secundă. Mă bucur că am revenit să joc pentru acest club uriaş”, a declarat Ianis Hagi (26 de ani), conform

„O gură de aer proaspăt”