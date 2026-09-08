Sport

Ianis Hagi, transfer la Maccabi Tel Aviv?! Giovanni Becali dă ultimele detalii ale transferului surpriză

Ar putea prinde Ianis Hagi un transfer la Maccabi Tel Aviv? Impresarul Giovanni Becali vine cu informații extrem de importante legate de o posibilă mutare a fiului „Regelui” în Israel.
Adrian Baciu
08.09.2026 | 09:00
Ianis Hagi transfer la Maccabi Tel Aviv Giovanni Becali da ultimele detalii ale transferului surpriza
EXCLUSIV FANATIK
Ce șanse sunt ca Ianis Hagi să prindă un transfer la Maccabi Tel Aviv. Anunțul lui Giovanni Becali. Sursa foto: colaj Fanatik
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Ianis Hagi (27 de ani) nu pare că se simte deloc bine în prima ligă din Turcia, la Alanyaspor. Fiul „Regelui” are un statut de rezervă în acest start de campionat în Super Lig. În primele trei runde din acest sezon nu a prins decât 16 minute, ca în etapa a patra să fie schimbat la pauză. Ce șanse sunt ca mijlocașul să prindă un transfer la Maccabi Tel Aviv? Giovanni Becali oferă detalii în acest caz.

Pleacă Ianis Hagi din Turcia? Ce șanse sunt pentru un transfer la Maccabi Tel Aviv. Giovanni Becali dă ultimele detalii

Internaționalul român Ianis Hagi a ajuns în Turcia în urmă cu un an. În septembrie 2025, acesta semna cu Alanyaspor. În „Țara Semilunei”, mijlocașul a avut un parcurs oscilant. Acesta a marcat goluri spectaculoase pentru echipa sa, apoi s-a accidentat și a început să joace mai puțin. În prezent, este rezervă neutilizată sau intră câteva minute pe final de meci.

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În această perioadă au apărut zvonuri care spun că Hagi Jr. ar putea să plece din Super Lig înainte ca înțelegerea sa actuală să expire. S-a și vehiculat un nume ca posibilă destinație: Maccabi Tel Aviv. În emisiunea Giovanni Show, impresarul Ioan Becali (74 de ani) recunoaște că a auzit de faptul că Ianis Hagi ar avea o ofertă de la echipa din Israel.

Am auzit de oferta asta. E și bine, e și… depinde de Ianis cum se gândește. Maccabi Tel Aviv e o echipă care poate să îți ofere și 1 milion, și 1,2 milioane de euro salariu. E o echipă care joacă în cupele europene (n.r. a jucat în Conference League, fiind eliminată). Acum depinde totul de Ianis și de tatăl lui, pentru că Ianis acum e un bărbat de 27 de ani, nu mai e un copil. Are copil, Hagi e bunic. Ianis e în stare să hotărască. Dar e și chestia asta, că joci peste tot, te antrenezi acolo, acolo. Doamne ferește de mai rău mai târziu. Nu e ușor să te decizi”, a spus Giovanni.

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Ce va face Gică Hagi în privința lui Ianis Hagi la meciurile echipei naționale

Ianis Hagi a fost titular și a purtat banderola de căpitan a „tricolorilor” în amicalul de pe 2 iunie 2026, Georgia – România (1-1), meci care a consemnat debutul lui Gică Hagi (61 de ani) în al doilea său mandat ca selecționer. Giovanni Becali este de părere că Ianis ar trebui convocat la următoarele partide ale României, în ciuda faptului că nu a prea jucat recent.

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„(n.r. Ce va face Gică Hagi? Îl convoacă pe Ianis dacă nu joacă la Alanyaspor?) A mai jucat. A fost și accidentat o perioadă. E normal că durează până intră, dar Ianis e un jucător al echipei naționale. Și Drăguș, dacă rămânea la Trabzon, îl chema. Nu poți să lași niște valori chiar așa ușor. (…)

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Ianis Hagi are o valoare, e căpitanul echipei naționalei. Nu poți să-l abandonezi că nu a jucat câteva meciuri. E greu. A, că nu începe titular cu el, e altceva. Îl cheamă și intră pe parcurs. Eu zic însă că Ianis va fi convocat”, punctează Giovanni.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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