Ianis Hagi, probleme medicale înainte de Alanyaspor – Fenerbahce. Anunțul oficial al turcilor

Ianis Hagi nu a fost în lot pentru formația sa, Alanyaspor, la duelul din campionatul Turciei contra celor de la Fenerbahce, iar motivul absenței sale a fost imediat comunicat de club.
Mihai Alecu
18.01.2026 | 20:09
Motivul pentru care Ianis Hagi nu a jucat cu Fenerbahce
Ianis Hagi nu a putut să-și ajute colegii la partida pe care Alanyaspor a jucat-o pe teren propriu, cu Fenerbahce, asta după ce a avut probleme de natură medicală, conform anunțului făcut de clubul turc.

Motivul pentru care Ianis Hagi nu a fost în lot pentru Alanyaspor la meciul cu Fenerbahce

Internaționalul român a fost absent din lotul echipei sale din cauza unei răceli ce l-a afectat în ultimele zile, iar acum jucătorul este sub tratament și se speră în recuperarea sa cât mai rapid. De asemenea, un alt coleg de-al său a fost nevoit să privească meciul cu Fenerbahce de la televizor, Nicolas Janvier, fiind de asemenea răcit.

„Cei doi jucători au început tratamentul și nu vor fi incluși în lotul pentru meciul cu Fenerbahce”, au anunțat cei de la Alanyaspor înainte de duelul cu Fenerbahce.

Cum s-a descurcat Ianis Hagi de la transferul la Alanyaspor

Ianis Hagi și-a încheiat în vară contractul cu Rangers și a stat mai multe luni până să semneze cu un club nou. Acesta a fost dorit cu insistență de Edward Iordănescu la Legia Varșovia în vară, dar a declinat propunerea venită de la polonezi, care între timp s-au despărțit de fostul selecționer.

Hagi a semnat cu Alanyaspor, iar până acum a evoluat în 15 meciuri, a marcat de 2 ori și a oferit o pasă de gol. Deocamdată acesta nu a fost la cel mai bun nivel, dar turcii sunt încrezători că jucătorul de la Alanyaspor o să reușească să-și arate valoarea după ce va lega mai multe meciuri la rând în care va fi pe teren.

Ianis Hagi, în duel cu Turcia pentru prezența la Cupa Mondială

România va avea în luna martie un duel extrem de important, barajul de calificare la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic, iar Ianis Hagi este unul dintre jucătorii pe care Mircea Lucescu se va baza cu siguranță, asta dacă fotbalistul de la Alanyaspor nu va avea probleme medicale.

Așteptările din partea suporterilor sunt mari, mai ales că România a fost ultima dată la Mondial 1998, când tatăl său, Gică Hagi, era liderul tricolorilor. Dacă bate pe Turcia, atunci România va mai avea un pas, finala barajului cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

