Ianis Hagi, promisiune după România – Moldova 2-1: „Nu știu cum, dar vom ajunge la Mondiale!”

Ianis Hagi (26 de ani) este convins că România va ajunge la Campionatul Mondial. Căpitanul din amicalul cu Moldova, a debordat de optimism după succesul cu vecinii de peste Prut.

Ianis Hagi promite să ducă România după 28 de ani la Campionatul Mondial

România n-a mai jucat la un turneu final de Campionat Mondial din 1998, anul nașterii lui Ianis Hagi. Fiul lui Gică Hagi promite că va rupe blestemul, iar „tricolorii” vor fi prezenți în 2026 în SUA, Canada și Mexic. , revenind astfel după 7 luni într-un meci al primei reprezentative.

„A fost bine până la urmă. Au fost și lucruri pozitive, și mai puțin pozitive. Am vrut să câștigăm, iar acum presiunea se mută asupra meciului cu Austria, unde sunte obligați să câștigăm. Fotbalul nu e matematică, așa cum toți știm, am pregătit meciul cu Moldova.

A fost o echipă total nouă, cu mulți jucători debutanți. Nu a fost ușor, dar cred că noi, cei cu experiență, am reușit să ținem echipa la un nivel bun. Aceste două zile vor fi intense. De asta suntem în cantonament, să-i analizăm cât mai bine și să-i învingem”.

Hagi Jr., gol marcat în România – Moldova 2-1

Ianis Hagi, care s-a transferat în această vară în Turcia, la , a reușit să înscrie și contra moldovenilor.

„Eu simt că fac progrese de la an la an, mă simt bine fizic, mă simt puternic și sunt fericit. Mereu am fost un copil muncitor și voi munci mereu. Îmi doresc să fiu sănătos și să terminăm această acțiune cu capul sus.

Tot noi suntem cei care am bătut Elveția, care am făcut meciuri bune cu echipe de nivel bun. Avem șanse, altfel nu ne mai prezentam aici, ridicam steagul și îi lăsam pe alții. Nu știu cum, dar vom ajunge la Mondiale”, a declarat Ianis Hagi, la flash-interviu, conform