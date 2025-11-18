Sport

Ianis Hagi, promisiune pentru suporteri după România – San Marino 7-1: „Ne vedem în SUA”

Ianis Hagi a avut un discurs plin de optimism după victoria pe care România a obținut-o cu San Marino, scor 7-1. Ce promisiune le-a făcut fanilor echipei naționale.
Răzvan Scarlat
19.11.2025 | 00:33
Ianis Hagi promisiune pentru suporteri dupa Romania San Marino 71 Ne vedem in SUA
ULTIMA ORĂ
Ianis Hagi, promisiune pentru fani după victoria cu San Marino. Sursa foto: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

România și-a încheiat parcursul din grupa preliminară pentru Cupa Mondială 2026 cu o victorie clară, 7-1 cu San Marino. În ciuda succesului, “tricolorii” au terminat doar pe locul 3, după Austria și Bosnia. Totuși, reprezentativa lui Mircea Lucescu mai are șansa să ajungă la turneul final din SUA, Mexic și Canada prin baraj, grație parcursului din Liga Națiunilor. Cu privire la jocurile din martie, Ianis Hagi le-a făcut o promisiune suporterilor echipei naționale, care așteaptă din 1998 o calificare la un turneu final mondial.

Ce promisiune le-a făcut Ianis Hagi suporterilor echipei naționale

Ianis Hagi consideră că România și-a respectat blazonul cu San Marino și că victoria este una normală. Mijlocașul așteaptă cu nerăbdare barajul din martie, care i-ar putea duce pe “tricolori” la Cupa Mondială 2026. “Prințul” anunță că el și colegii săi vor da totul pe teren în primăvara anului viitor, pentru a-i face fericiți pe toți fanii echipei naționale.

ADVERTISEMENT

Trebuia să câștigăm, sa ne facem datoria în fața fanilor care au stat alături de noi, în ploaie. Ne pare rău că nu ne-am calificat din grupă. Totuși, ne-am câștigat dreptul la baraj și mergem să ne calificam la mondialul din SUA. Vrem să facem fericiți o țară întreagă. Aşa cum am spus-o înainte mergem cu toate forţele în martie şi să ne vedem în SUA. Mergem acolo în martie şi ştim că ne calificăm la Mondial”, a spus Ianis Hagi, mijlocașul echipei naționale, la Antena 1.

Cu cine joacă România la barajul pentru Cupa Mondială 2026

România a aflat cu ce selecționate se poate înfrunta în barajul de calificare la Cupa Mondială din 2026. “Tricolorii” vor fi în urna 4 la tragerea la sorți care va avea loc joi, 20 noiembrie.

ADVERTISEMENT
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și...
Digi24.ro
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă

Reprezentativa de fotbal României va juca semifinala barajului în deplasare, iar locul de disputare al finalei se va stabili prin tragere la sorți. În primul meci, selecționata lui Mircea Lucescu va înfrunta una dintre Italia, Turcia, Danemarca sau Ucraina, toate din urna 1.

ADVERTISEMENT
Ce nebunie: golurile din minutele 90+3 și 90+9 au SCHIMBAT posibilele adversare ale...
Digisport.ro
Ce nebunie: golurile din minutele 90+3 și 90+9 au SCHIMBAT posibilele adversare ale României la baraj! Lista definitivă

România are programată semifinala pe 26 martie 2026. Finala barajului va avea loc pe 31 martie 2026.

Urna 1: Italia, Turcia, Ucraina, Danemarca

ADVERTISEMENT

Urna 2: Țara Galilor, Slovacia, Polonia, Cehia

Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo

Urna 4: Suedia, România, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord

Cu cine joacă România în barajul pentru Cupa Mondială 2026. Adversari infernali pentru...
Fanatik
Cu cine joacă România în barajul pentru Cupa Mondială 2026. Adversari infernali pentru „tricolori”. Cum arată cele 4 urne valorice. Update
Alertă la Universitatea Craiova! A fost schimbat la echipa națională în minutul 31
Fanatik
Alertă la Universitatea Craiova! A fost schimbat la echipa națională în minutul 31
Preliminarii CM 2026: Europa, etapele 9 și 10. Final fabulos în Scoția –...
Fanatik
Preliminarii CM 2026: Europa, etapele 9 și 10. Final fabulos în Scoția – Danemarca! Toate echipele calificate direct la Mondial
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Război între Banciu și fostul finanțator din Liga 1! S-au atacat fără menajamente:...
iamsport.ro
Război între Banciu și fostul finanțator din Liga 1! S-au atacat fără menajamente: 'Un bun pușcăriaș! / 'Frustrare, răutate, obrăznicie și inferioritate evidentă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!