Ianis Hagi, promisiune pentru suporteri după România – San Marino 7-1: „Ne vedem în SUA”

România și-a încheiat parcursul din grupa preliminară pentru Cupa Mondială 2026 cu o victorie clară, 7-1 cu San Marino. În ciuda succesului, “tricolorii” au terminat doar pe locul 3, după Austria și Bosnia. Totuși, reprezentativa lui Mircea Lucescu mai are șansa să ajungă la turneul final din SUA, Mexic și Canada prin baraj, grație parcursului din Liga Națiunilor. Cu privire la jocurile din martie, Ianis Hagi le-a făcut o promisiune suporterilor echipei naționale, care așteaptă din 1998 o calificare la un turneu final mondial.

Ce promisiune le-a făcut Ianis Hagi suporterilor echipei naționale

Ianis Hagi consideră că și că victoria este una normală. Mijlocașul așteaptă cu nerăbdare barajul din martie, care i-ar putea duce pe “tricolori” la Cupa Mondială 2026. “Prințul” anunță că el și colegii săi vor da totul pe teren în primăvara anului viitor, pentru a-i face fericiți pe toți fanii echipei naționale.

“Trebuia să câștigăm, sa ne facem datoria în fața fanilor care au stat alături de noi, în ploaie. Ne pare rău că nu ne-am calificat din grupă. Totuși, ne-am câștigat dreptul la baraj și mergem să ne calificam la mondialul din SUA. Vrem să facem fericiți o țară întreagă. Aşa cum am spus-o înainte mergem cu toate forţele în martie şi să ne vedem în SUA. Mergem acolo în martie şi ştim că ne calificăm la Mondial”, a spus Ianis Hagi, mijlocașul echipei naționale, la .

Cu cine joacă România la barajul pentru Cupa Mondială 2026

la Cupa Mondială din 2026. “Tricolorii” vor fi în urna 4 la tragerea la sorți care va avea loc joi, 20 noiembrie.

Reprezentativa de fotbal României va juca semifinala barajului în deplasare, iar locul de disputare al finalei se va stabili prin tragere la sorți. În primul meci, selecționata lui Mircea Lucescu va înfrunta una dintre Italia, Turcia, Danemarca sau Ucraina, toate din urna 1.

România are programată semifinala pe 26 martie 2026. Finala barajului va avea loc pe 31 martie 2026.

Urna 1: Italia, Turcia, Ucraina, Danemarca

Urna 2: Țara Galilor, Slovacia, Polonia, Cehia

Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo

Urna 4: Suedia, România, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord