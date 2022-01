Ianis Hagi, pe picior de plecare? Decizia luată de antrenorul lui Rangers. Ce a cerut conducerii

Numit antrenor principal la Rangers în locul lui Steven Gerrard, care o pregătește acum pe Aston Villa, a implementat rapid un nou sistem de joc, 4-2-3-1, iar acum a luat o decizie care ar putea grăbi plecarea lui Ianis Hagi. Cu atât mai mult cu cât se află în vizorul unor echipe mult mai importante precum Lyon, Sevilla sau Galatasaray.

Giovanni van Bronckhorst vrea să creeze concurență pe postul lui Ianis Hagi

Filosofia tehnicianului olandez se bazează pe extreme, care vor fi nevoite să joace foarte aproape de tușă și să furnizeze cât mai multe centrări, sarcini care l-ar putea pune în dificultate pe român, dată fiind tendința sa de a pătrunde în centru, cu mingea la picior.

În plus, , anunță că scoțienii vor folosi cele 20 de milioane de euro pe care Everton e gata să le ofere în schimbul tânărului Nathan Patterson pentru a aduce în această perioadă de mercato un concurent pe postul de aripă dreapta. Între timp, presa franceză anunță că Lyon intenționează să vândă trei dintre jucătorii de bază – Jason Denayer și Lucas Paqueta, doriți de Newcastle, respectiv Bruno Guimaraes, care ar putea ajunge la AS Roma – și să reia pista Hagi.

Fiul „Regelui” e sfătuit să rămână la Rangers: „La ăia mari te duci copt sau te duci acasă”

Deși se află de aproape doi ani pe „Ibrox Park” și a intrat deja „pe radarul” marilor cluburi din fotbalul european, Ianis Hagi trebuie să îmbrace și în următoarea perioadă tricoul campioanei en-titre a Scoției. Acesta este , felicitându-l, însă, pentru evoluțiile excelente din ultima perioadă.

„Aş zice să rămână doi-trei ani acolo şi să devină un jucător super important pentru Rangers. Eu am stat la Eindhoven patru ani de zile, am plecat un an la Tottenham şi la 27 de ani la Barcelona.

De ce trebuie să te grăbeşti? Trebuie să te duci copt, că ăia nu te aşteaptă. La ăia mari te duci copt sau te duci acasă. Să rămână acolo, joacă, e iubit, e apreciat şi atunci când a ajuns la un nivel, să se ducă la top.

Dar eu aş mai sta în locul lui. Ianis are o clauză. Nu ştiu dacă e de 17, 20, 15 milioane de euro, dar orice club poate să o plătească. Dacă mai rămâne doi ani acolo, sumele pe care un club le-ar plăti pentru el vor fi mult mai mari.

A lucrat mult în Italia, acolo s-a dezvoltat. Pui mâna pe el, e stâncă. Arată bine din punct de vedere fotbalistic, şi fizic aşa ştim că e frumos, dar nu e manechin, e fotbalist. Arată fizic senzational, dar a şi lucrat enorm”, susține „Baciul”, potrivit .

Dorin Goian: „Momentan, Ianis este exact unde trebuie să fie”

Fost jucător al lui Rangers în perioada 2011-2013 l-a sfătuit la rândul său pe Ianis Hagi să mai rămână cel puțin un sezon în campionatul Scoției. „Este unul dintre cei mai talentați fotbaliști din România în momentul de față. E urmărit la fiecare meci de oamenii de fotbal din România, sunt mulți ochi pe el.

Sper că va câștiga din nou campionatul din nou și va continua să se îmbunătățească odată cu fiecare joc. Are calitatea necesară și știm că poate face mult mai multe. Cred că se simte bine la Rangers pentru că, de fiecare dată când joacă pentru România, îl vâd vorbind de Rangers în interviuri, pot să-mi dau seama că e fericit acolo.

Este cel mai bun mediu pentru el pentru a juca un fotbal bun, pentru a crește și pentru a evolua de la zi la zi. Poate într-un an sau doi, când va avea o ofertă de la un club mare din Europa, va face mutarea, dar momentan este exact unde trebuie să fie, se află într-un mediu în care poate evolua. Sper, ca român și ca fan al echipei, că o iubește pe Rangers”, a declarat fostul apărător.