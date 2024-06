Ianis Hagi, răspuns uluitor la întrebarea: „Ești mulțumit de ce ai jucat cu Belgia”. Ce spune despre numărul 10 pe care îl poartă și-l ține pe bancă

Jucătorii echipei naționale a României nu au impresionat în meciul din runda a doua de la Campionatul European din Germania. Belgia a dominat partida cu autoritate și a câștigat cu 2-0, deși diferența de pe tabelă putea să fie una și mai mare.

”Puteam face mai mult”, Ianis Hagi, discurs tare după România – Belgia 0-2

România a avut primele șanse importante de a înscrie abia în repriza secundă. Dennis Man și Valentin Mihăilă nu au fost inspirați în fața porții și au ratat câteva ocazii care ar fi putut schimba deznodământul întâlnirii. Tot în partea secundă a intrat pe teren și decarul naționalei, Ianis Hagi.

ADVERTISEMENT

Fiul „Regelui” s-a remarcat în câteva momente când a încercat să străpungă defensiva adversă, însă fără rezultat. La finalul întâlnirii, el a precizat că echipa națională putea obține mai mult din acest meci, însă speră ca la finalul grupei, România să poată sărbători calificarea în optimile de finală.

„Cred că sentimentul pe care l-am avut în vestiar a fost că puteam face mai mult. Este o dezamăgire pentru că nu am jucat la potențialul nostru maxim ca grup. Suntem la un campionat european. Micile detalii fac diferența. În primul meci noi am profitat de ele, acum Belgia a profitat.

ADVERTISEMENT

(n.r. Cum trebuie abordat meciul cu Slovacia? Ne mulțumim cu un punct?) Să câștigăm! Trebuie să câștigăm. În fotbal poți să dai gol în minutul 1, poți să dai gol în minutul 90. Se întâmplă. Trebuie să fii pregătit de orice, mai ales la acest nivel. Știm că avem capacitatea și potențialul nostru este unul mult mai mare”.

Ianis Hagi, mulțumit de evoluția sa din meciul cu Belgia

Ianis Hagi a transmis mulțumiri suporterilor care au fost în tribunele stadionului din Koln. Mijlocașul ofensiv a declarat că . În plus, Hagi Jr. a punctat că de fiecare dată când echipa națională joacă, România câștigă meciul din tribune fără probleme. De asemenea, el s-a declarat mulțumit de felul în care a evoluat împotriva Belgiei.

ADVERTISEMENT

„Acum 6 luni am spus-o. Nu cred că sunt echipe naționale cu suporteri mai buni decât ai noștri. Mereu asta am simțit. Am simțit-o pe pielea mea în 2019 la tineret. Acum suntem la alt nivel, mult mai multă lume. Nu cred că o să fie niciun meci pe care noi o să-l pierdem în afara terenului, fiindcă suporterii noștri sunt de nota 10.

Când intru eu pe teren trebuie să îmi îndeplinesc rolul. Din punctul de vedere al schimbărilor, cine joacă, cine nu joacă, antrenorul decide. Eu, atât timp cât voi juca la echipa națională, trebuie să dau 100%. Eu sunt mulțumit de felul cum arăt. Nu depinde de mine. Mister este cel care ia deciziile. Toată lumea din vestiar simte că puteam face mai mult. Sperăm să o facem la următorul meci”.

ADVERTISEMENT

E nevoie de doar un punct în meciul din ultima etapă împotriva Slovaciei. De asemenea, în cazul în care partida se termină la egalitate, ambele echipe vor merge mai departe în competiție.

RASPUNSUL ULUITOR al lui Ianis Hagi la intrebarea “ESTI MULTUMIT DE CE AI JUCAT cu Belgia?”