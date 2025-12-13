Sport

Ianis Hagi, ratare mare, singur cu portarul, în Kayserispor – Alanyaspor! Românul și-a pus mâinile în cap. Video

Ianis Hagi a fost protagonistul unei ratări fabuloase în Kayserispor - Alanyaspor. Mijlocașul român nu a reușit să-l învingă pe portarul advers dintr-o poziție ideală.
Iulian Stoica
13.12.2025 | 18:45
Ianis Hagi, ratare mare în Kayserispor - Alanyaspor. Sursă foto: Colaj Fanatik
Ianis Hagi s-a transferat în această vară la Alanyaspor. Acest lucru s-a întâmplat după ce Hagi Jr. a fost o perioadă bună liber de contract, după despărțirea de Rangers. Mutarea s-a dovedit a fi una inspirată, românul impresionând constant în campionatul turc. Acest lucru s-a întâmplat și în ultima etapă, contra Kayserispor, scor 0-0.

Ianis Hagi, ratare mare unu la unu cu portarul în Kayserispor – Alanyaspor

De la momentul sosirii la Alanyaspor, Ianis Hagi a demonstrat că este un mijlocaș de valoare și s-a impus imediat în primul 11 al echipei, acolo unde se regăsește și Umit Akdag, fundaș dorit de Mircea Lucescu la echipa națională.

Ianis Hagi și-a recăpătat ritmul de joc și evoluțiile sale au fost bune de fiecare dată. Alanyaspor, în etapa 16 din campionatul turc, a întâlnit-o pe Kayserispor, iar „Prințul” a avut parte de un joc solid.

Titular fiind, Ianis Hagi a fost protagonistul uneia dintre cele mai mari ratări ale meciului. Kayserispor – Alanyaspor s-a terminat la egalitate, scor 0-0, însă mijlocașul român putea aduce victoria echipei sale.

Mai exact, în minutul 11, Ianis Hagi s-a desprins de fundașul advers și a rămas în poziție de 1 contra 1 cu portarul Bayazit. Din nefericire pentru mijlocaș, execuția sa a fost nereușită, iar mingea s-a dus pe lângă poartă. Hagi era sigur de reușita sa, astfel că după ratare și-a pus mâinile în cap. „Prințul” a evoluat preț de 70 de minute și a fost notat cu 7 de către Flashscore.

Ianis Hagi, căpitanul României la barajul cu Turcia

România are în continuare șanse să ajungă la Campionatul Mondial de anul viitor. „Tricolorii” o vor întâlni pe Turcia la baraj, ca mai apoi învingătoarea să joace cu echipa care se impune în Slovacia – Kosovo.

Ianis Hagi, așa cum a fost în ultimele partide din preliminarii, va fi, cel mai probabil, căpitanul echipei. Evoluțiile sale de la momentul transferului în Turcia au fost constant bune, iar forma sa îl recomandă ca fiind unul dintre liderii „Generației de Suflet”.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
