Ianis Hagi, ratare mare, singur cu portarul, în Kayserispor – Alanyaspor! Românul și-a pus mâinile în cap. Video

Ianis Hagi s-a transferat în această vară la Alanyaspor. Acest lucru s-a întâmplat după ce Hagi Jr. a fost o perioadă bună liber de contract, după despărțirea de Rangers. Mutarea s-a dovedit a fi una inspirată, românul impresionând constant în campionatul turc. Acest lucru s-a întâmplat și în ultima etapă, contra Kayserispor, scor 0-0.

Ianis Hagi, ratare mare unu la unu cu portarul în Kayserispor – Alanyaspor

De la momentul sosirii la Alanyaspor, Ianis Hagi a demonstrat că este un mijlocaș de valoare și s-a impus imediat în primul 11 al echipei, acolo unde se regăsește și Umit Akdag, fundaș dorit de Mircea Lucescu la echipa națională.

Ianis Hagi și-a recăpătat ritmul de joc și evoluțiile sale au fost bune de fiecare dată. Alanyaspor, în etapa 16 din campionatul turc, a întâlnit-o pe Kayserispor, iar „Prințul” a avut parte de un joc solid.

Titular fiind, Ianis Hagi a fost protagonistul uneia dintre cele mai mari ratări ale meciului. Kayserispor – Alanyaspor s-a terminat la egalitate, scor 0-0, însă mijlocașul român putea aduce victoria echipei sale.

Mai exact, în minutul 11, Ianis Hagi s-a desprins de fundașul advers și a rămas în poziție de 1 contra 1 cu portarul Bayazit. Din nefericire pentru mijlocaș, execuția sa a fost nereușită, iar mingea s-a dus pe lângă poartă. Hagi era sigur de reușita sa, astfel că după ratare și-a pus mâinile în cap. „Prințul” a evoluat preț de 70 de minute și a fost notat cu 7 de către Flashscore.

Ianis Hagi, căpitanul României la barajul cu Turcia

România are în continuare șanse să ajungă la Campionatul Mondial de anul viitor. , ca mai apoi învingătoarea să joace cu echipa care se impune în Slovacia – Kosovo.

. Evoluțiile sale de la momentul transferului în Turcia au fost constant bune, iar forma sa îl recomandă ca fiind unul dintre liderii „Generației de Suflet”.