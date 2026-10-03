Sport

Paradoxul Ianis Hagi! Are mai multe minute jucate la naţională decât la echipa de club

România a fost umilită cu 0-6 în Polonia, una dintre cele mai dure eşecuri din istorie. Ianis Hagi a bifat în acest sezon, mai multe minute la echipa naţională decât la Alanyaspor.
Marian Popovici
03.10.2026 | 08:30
Paradoxul Ianis Hagi Are mai multe minute jucate la nationala decat la echipa de club
SPECIAL FANATIK
Ianis Hagi, record incredibil! Are mai multe minute jucate la naţională decât la echipa de club. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
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România a suferit o înfrângere horror împotriva Poloniei, scor 0-6. „Tricolorii” au suferit una dintre cele mai mari umilinţe din istorie, iar după trei meciuri din Liga Naţiunilor sunt pe ultimul loc în grupă, cu zero puncte şi 12 goluri încasate.

Ianis Hagi a bifat 134 de minute la echipa naţională, mai mult ca la Alanyaspor!

Una dintre marile probleme ale echipei înaintea acestor meciuri a fost numărul mic de minute jucate la club de anumiţi fotbalişti. Printre ei se află şi Ianis Hagi, care în meciul cu Polonia a mai bifat o bornă greu de explicat.

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Ianis Hagi a adunat în cele două meciuri jucate în Liga Naţiunilor mai multe minute pe teren decât la echipa de club, Alanyaspor. Asta în condiţiile în care mijlocaşul naţionalei României a purtat şi banderola, fiind unul dintre jucătorii de la care se aştepta să se facă diferenţa.

Concret, atât cu Suedia, cât şi cu Polonia, Ianis Hagi a evoluat câte 67 de minute. Un total de 134 de minute în meciurile echipei naţionale din această toamnă. Mijlocaşul a fost lăsat în afara lotului cu Bosnia şi Herţegovina.

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În Turcia a bifat 103 minute în şase meciuri de campionat

La echipa de club, Ianis Hagi a strâns doar 103 minute tot sezonul. Nu a bifat niciun minut în primele două etape din SuperLiga Turciei, iar în următoarele patru etape a început o singură dată ca titular.

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Cel mai mult a evoluat timp de 40 de minute la Alanyaspor. Singura contribuţie ofensivă în acest început de sezon a fost o pasă decisivă în duelul cu Goztepe, încheiat 2-2. Dar lipsa jocurilor în picioare se vede la mai mulţi „tricolori”.

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Ianis Hagi, afectat după umilinţa cu Polonia: „Să ne uităm în ce direcţie vrem să mergem”

Ianis Hagi a fost marcat la finalul confruntării cu Polonia, scor 0-6. Căpitanul naţionalei României a declarat că fiecare jucător trebuie să se uite în oglindă şi să decidă în ce direcţie merge. Mijlocaşul şi-a asumat responsabilitatea pentru acest eşec, în calitate de căpitan:

„E un moment foarte trist. Trebuie să reflectăm, să ne uităm în oglindă fiecare, începând cu mine și până la ultimul de la echipa națională, și să ne gândim serios în ce direcție vrem să mergem. Trebuie să luăm o decizie, să vedem în ce direcție o luăm.

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Ca echipă suntem împreună și la bine, și la greu. În primul rând, responsabilitatea celor de pe teren este a mea, dar trebuie să fim împreună și trebuie să o scoatem la capăt. Ține de noi să ieșim din această pasă, de curajul nostru și de încrederea noastră. Eu am ieșit primul astăzi pe teren și responsabilitatea prima este a mea. În același timp, încrederea și curajul pleacă de la mine și de la liderii acestui grup, de la cei cu experiență. Noi trebuie să o scoatem la capăt.

Presiunea este pentru toată lumea. Când știi că ai plâns pentru echipa națională, când vin de opt ani la echipa națională, nu am nimic de făcut decât să las capul jos și la muncă. Acum trebuie să vedem în ce direcție mergem”, a spus Ianis Hagi la Antena 1.

  • 134 de minute a bifat Ianis Hagi la echipa naţională
  • 103 minute a jucat Hagi la Alanyaspor
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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