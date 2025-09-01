Ianis Hagi s-a decis în ultimele ore de mercato. Semnează cu o echipă surpriză din Turcia, după ce a refuzat oferta din La Liga! Exclusiv

Ianis Hagi și-a decis viitorul în ultimele ore de mercato. Din informațiile FANATIK, fiul lui Gică Hagi urmează să semneze cu Alanyaspor, în prima ligă a Turciei. Internaționalul român a refuzat recent o ofertă din La Liga.

Ianis Hagi a luat decizia pe final de mercato. Cu cine a semnat în Turcia

după o lungă perioadă de așteptare. FANATIK a aflat că internaționalul român cotat la 1,5 milioane de euro urmează să semneze cu Alanyaspor, locul 9 în prima ligă de fotbal a Turciei.

Din informațiile FANATIK, , cât și din Turcia. Playmakerul și-ar fi dorit un transfer în La Liga, la Elche, doar că oferta ibericilor a fost cu mult, aproape de două ori mai puțin, sub propunerea pusă pe masă de cei de la Alanyaspor.

Ianis Hagi ar urma să semneze un contract valabil pe următorii 3 ani. În acest moment, lipsește doar semnătura jucătorului de pe contract. Va fi prima aventură pentru Ianis Hagi în Turcia, țară în care tatăl său, Gică Hagi, a scris istorie.

Ianis Hagi nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru acțiunea naționalei României din luna septembrie

Naționala României va disputa două meciuri în luna septembrie: o partidă amicală împotriva Canadei și un meci din preliminariile Campionatului European împotriva naționalei din Cipru.

Din cauza faptului că nu și-a găsit echipă până în momentul convocării și a ratat pregătirea de vară alături de o echipă, Mircea Lucescu nu l-a convocat pe Ianis la națională și își va putea privi colegii doar din tribune.

Mircea Lucescu a intermediat un posibil transfer al lui Ianis la Rapid

În cazul în care Ianis nu și-ar fi găsit echipă până la finalul perioadei de mercato, Mircea Lucescu îi propusese să accepte să joace la Rapid, cu posibilitatea de promovarea după câteva lui la Genoa, cealaltă echipă patonată de Dan Șucu:

„Se pare că există șanse. Există o ultimă posibilitate dacă nu reușește să obțină ce își dorește, pentru a nu pierde continuitatea, să facă un efort și să accepte posibilitatea de a juca, cel puțin 3-4 luni, în condiții diverse.

Mă refer să joace în România cu posibilitatea de a pleca în străinătate. Domnul Șucu a făcut o treabă extraordinară. L-a chemat, a discutat cu el, fă tot ceea ce crezi pentru a ajunge unde îți dorești. Iar dacă vei ajunge în situația să nu mai poți ajunge unde îți dorești, noi suntem de acord să vii la noi. Cu gândul de a trece la Genoa. Contractul îl poate semna direct cu Genoa”, a spus Mircea Lucescu, în exclusivitate pentru FANATIK.