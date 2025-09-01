Sport

Ianis Hagi s-a decis în ultimele ore de mercato. Semnează cu o echipă surpriză din Turcia, după ce a refuzat oferta din La Liga! Exclusiv

Ianis Hagi a luat decizia finală în ultimele ore din mercato estival. Fanatik a aflat cu ce echipă din Turcia semnează internaționalul român, în detrimentul unei formații de LaLiga
Ciprian Păvăleanu, Cristi Coste, Răzvan Rădulescu
01.09.2025 | 21:27
Ianis Hagi sa decis in ultimele ore de mercato Semneaza cu o echipa surpriza din Turcia dupa ce a refuzat oferta din La Liga Exclusiv
breaking news
Ianis Hagi urmează să semneze cu o echipă surpriză din Turcia. Fanatik a aflat toate detaliile. Foto: colaj Fanatik.

Ianis Hagi și-a decis viitorul în ultimele ore de mercato. Din informațiile FANATIK, fiul lui Gică Hagi urmează să semneze cu Alanyaspor, în prima ligă a Turciei. Internaționalul român a refuzat recent o ofertă din La Liga.

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi a luat decizia pe final de mercato. Cu cine a semnat în Turcia

Ianis Hagi este gata să revină pe teren după o lungă perioadă de așteptare. FANATIK a aflat că internaționalul român cotat la 1,5 milioane de euro urmează să semneze cu Alanyaspor, locul 9 în prima ligă de fotbal a Turciei.

Din informațiile FANATIK, Ianis Hagi a avut oferte atât din Spania, cât și din Turcia. Playmakerul și-ar fi dorit un transfer în La Liga, la Elche, doar că oferta ibericilor a fost cu mult, aproape de două ori mai puțin, sub propunerea pusă pe masă de cei de la Alanyaspor.

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi ar urma să semneze un contract valabil pe următorii 3 ani. În acest moment, lipsește doar semnătura jucătorului de pe contract. Va fi prima aventură pentru Ianis Hagi în Turcia, țară în care tatăl său, Gică Hagi, a scris istorie.

Ianis Hagi nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru acțiunea naționalei României din luna septembrie

Naționala României va disputa două meciuri în luna septembrie: o partidă amicală împotriva Canadei și un meci din preliminariile Campionatului European împotriva naționalei din Cipru.

ADVERTISEMENT
Cine s-ar afla în spatele asasinatului fostului președinte al parlamentului din Ucraina. Anunțul...
Digi24.ro
Cine s-ar afla în spatele asasinatului fostului președinte al parlamentului din Ucraina. Anunțul Kievului

Din cauza faptului că nu și-a găsit echipă până în momentul convocării și a ratat pregătirea de vară alături de o echipă, Mircea Lucescu nu l-a convocat pe Ianis la națională și își va putea privi colegii doar din tribune.

ADVERTISEMENT
Un cuplu celebru din România e istorie: au anulat nunta și s-au despărțit,...
Digisport.ro
Un cuplu celebru din România e istorie: au anulat nunta și s-au despărțit, la un an și jumătate de când se logodiseră

Mircea Lucescu a intermediat un posibil transfer al lui Ianis la Rapid

În cazul în care Ianis nu și-ar fi găsit echipă până la finalul perioadei de mercato, Mircea Lucescu îi propusese să accepte să joace la Rapid, cu posibilitatea de promovarea după câteva lui la Genoa, cealaltă echipă patonată de Dan Șucu:

„Se pare că există șanse. Există o ultimă posibilitate dacă nu reușește să obțină ce își dorește, pentru a nu pierde continuitatea, să facă un efort și să accepte posibilitatea de a juca, cel puțin 3-4 luni, în condiții diverse.

ADVERTISEMENT

Mă refer să joace în România cu posibilitatea de a pleca în străinătate. Domnul Șucu a făcut o treabă extraordinară. L-a chemat, a discutat cu el, fă tot ceea ce crezi pentru a ajunge unde îți dorești. Iar dacă vei ajunge în situația să nu mai poți ajunge unde îți dorești, noi suntem de acord să vii la noi. Cu gândul de a trece la Genoa. Contractul îl poate semna direct cu Genoa”, a spus Mircea Lucescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Deadline Day: Manchester City, ultimele formalități pentru...
Fanatik
Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Deadline Day: Manchester City, ultimele formalități pentru transferul lui Donnaruma. Ederson va ajunge la adversara lui FCSB
Mihai Stoica, noi dezvăluiri șocante despre dialogul dintre Colțescu și Pintilii la CFR...
Fanatik
Mihai Stoica, noi dezvăluiri șocante despre dialogul dintre Colțescu și Pintilii la CFR – FCSB 2-2. „A mers în vestiar. Ne-a luat peste picior”
Neluțu Varga, curățenie de toamnă la CFR Cluj! Ardelenii renunță la un alt...
Fanatik
Neluțu Varga, curățenie de toamnă la CFR Cluj! Ardelenii renunță la un alt fotbalist de națională
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Chiajna merge bine în Liga 2, dar vrea să îl dea afară pe...
iamsport.ro
Chiajna merge bine în Liga 2, dar vrea să îl dea afară pe Dică dintr-un motiv uluitor! Antrenorul retrogradat din SuperLiga e dorit în locul său
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!