Ianis Hagi sau Nicușor Stanciu? Cine e adevăratul căpitan al echipei naționale, de fapt: “Liderul se naște, nu se numește” 

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În cele 5 meciuri de la revenirea lui Gică Hagi (61 de ani) pe banca primei reprezentative, doar doi jucători au purtat banderola de căpitan. E vorba de fiul „Regelui”, Ianis Hagi (27 de ani) și de Nicușor Stanciu (33 de ani). Există în acest moment un uriaș semn de întrebare legat de cine e adevăratul lider al echipei naționale? La FANATIK SUPERLIGA s-a discutat deschis despre această chestiune extrem de importantă.

Cine este căpitanul de drept al naționalei? Ianis Hagi sau Nicușor Stanciu?

Banderola de căpitan la echipa națională a parcurs un drum Ianis Hagi – Nicolae Stanciu în ultimele luni. Fiul lui Gică Hagi a fost numit primul căpitan, în amicalul cu Georgia de pe 2 iunie. Imediat, pe 6 iunie, banderola a ajuns la Stanciu. Cei doi au făcut rocada și în Liga Națiunilor. Hagi Jr. a fost căpitan cu Suedia și Polonia, iar Stanciu cu Bosnia & Herțegovina.

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Din Varșovia, jurnalistul Emanuel Roșu, care a condus o echipă a site-ului , deplasată special să acopere meciul Polonia – România, a venit cu o propunere extrem de importantă de dezbatere legată de . Acesta a pus o întrebare cât se poate de pertinentă: Cine e numărul 1 în vestiar ca autoritate?

„Aș vrea să aflu care e ordinea căpitanilor la echipa națională. Cred că suntem într-un moment în care trebuie să știm lucrurile categoric. Avem nevoie de chestii de care să ne putem agăța. Suntem ca niște alpiniști începători care încearcă să urce un versant și să se agațe de chestii concrete. La noi plutește totul. Nu am nicio problemă cu faptul că e Ianis căpitanul echipei naționale. Aș fi curios să știu dacă jucătorii au într-adevăr opțiunea exprimată de a fi Ianis primul căpitan sau e vorba de un grup de căpitani.

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Gică a spus asta la interviul acordat înaintea meciului cu Polonia, că sunt patru căpitani. Știu că în Anglia e o chestie de cult asta cu desemnarea căpitanului echipei naționale. Știu cât înseamnă banderola pentru Gică Hagi, știu ce valoare i-a dat el atât banderolei, cât și tricoului. Și aș vrea să știu cine e până la urmă numărul unu din punctul ăsta de vedere? Și a doua întrebare e dacă el consideră că sunt incompatibili în desenul lui tactic Ianis și cu, cu Nicolae Stanciu, pentru că nu prea i-am văzut împreună în teren”, a spus Emi Roșu, din Varșovia, în intervenția sa de la FANATIK SUPERLIGA.

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Dezbatere deschisă privind banderola de la națională: “Liderul se naște, nu se numește”

Tema legată de căpitanul echipei naționale a fost abordată și în platoul FANATIK SUPERLIGA. Vivi Răchită nu are niciun dubiu asupra fotbalistului care este lider în vestiarul ”tricolorilor”. Deși Ianis Hagi a primit această responsabilitate în mai multe meciuri, analistul FANATIK e convins că Nicușor Stanciu este cel perceput de colegii săi ca fiind omul numărul 1.

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”Eu nu înțeleg de ce nu joacă cu Nicolae Stanciu. Cine-i căpitanul naționalei? Nicolae Stanciu e căpitanul vestiarului. Vestiarul percepe căpitanul la echipa națională cum îl percepe pe Stanciu. (….) Liderul se naște, nu se numește”, a spus Răchită.

Cine va fi căpitanul naționalei în meciul cu Suedia de pe Arena Națională

Pentru Gică Hagi urmează un meci capital cu Suedia, luni, 5 octombrie, pe Arena Națională. În acest moment se pun mai multe întrebări legate de formula de start pe care o va folosi „Regele”. Una dintre acestea este legată de cine va purta banderola de căpitan. Vivi Răchită a observat un detaliu interesant privind această dezbatere legată de liderul adevărat al naționalei.

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Analistul FANATIK a remarcat că selecționerul Gică Hagi a cam decis, indirect, cine este căpitanul real, în momentul în care tricoul cu numărul 10 a ajuns la Stanciu. ”Și vestiarul și Hagi au dat un semnal: numărul 10 este la Nicolae Stanciu! Fiindcă acesta are tricoul de decar, el este liderul și căpitanul”.

Mitică Dragomir, convins că Ianis Hagi trebuie titularizat cu Suedia: ”Dacă nu îl bagă, îmi stric impresia despre Gică!”

Titularizat și responsabilizat din nou cu banderola de căpitan în meciul cu Polonia, Ianis Hagi a făcut o nouă partidă ștearsă. Întrebarea în acest moment este legată de meciul cu Suedia: Va fi acesta introdus din nou din primul minut? Intrat la FANATIK SUPERLIGA, Dumitru Dragomir (80 de ani) a dat un verdict ferm.

”(n.r. Ar trebui să joace Gică Hagi cu Ianis titular sau să-l introducă pe Stanciu?) Titular! Dacă nu-l bagă, îmi stric impresia despre el. Ianis nu a fost cel mai slab în cele două meciuri în care a jucat. A încercat să paseze, a încercat să dribleze. Gică nu are altul mai bun ca el pe post. Stanciu nu este mai bun”, a spus Mitică.