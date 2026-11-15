Ianis Hagi, scandal cu turcii! De ce nu joacă la Alanyaspor: „I-au cerut să renunțe la bani, iar el nu a vrut”

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Din păcate, Ianis Hagi (28 de ani) continuă să joace mai mult la națională decât la echipa de club, acolo unde este foarte rar titular și de obicei intră în ultima jumătate de oră a meciului. Adrian Ilie a explicat la FANATIK SUPERLIGA care este motivul real din spatele acestei situații de la clubul din Superliga Turciei.

De ce nu joacă Ianis Hagi mai mult la Alanyaspor

, iar în ultimele meciuri s-a aflat o singură dată în formula de start, însă chiar și atunci a fost înlocuit la pauză. În rest, el a intrat de fiecare dată de pe bancă în ultimele 30 de minute de joc, iar în ultimul meci, cel cu Trabzonspor, a rămas rezervă neutilizată.

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Adrian Ilie a explicat la FANATIK SUPERLIGA de ce a ajuns fiul lui Gică Hagi „Ianis trece și printr-o situație mai dificilă la echipa de club. În primul rând a venit președintele clubului și i-a zis să își diminueze contractul. (n.r. – Cât i-a cerut diminuare?) Cred că vreo 30-40%. Nu a vrut, pentru că este în ultimul an de contract.

Mai are șase luni și sper să se transfere acum, în această fereastră. Sper să meargă oriunde. Din cauza asta nu joacă la echipa de club, pentru că nu a vrut să accepte diminuarea de contract și a intrat în ultimele șase luni. Din cauza asta nu are meciuri la echipa de club, nu că nu este în formă”, a precizat Adi Ilie, la FANATIK SUPERLIGA.

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Ce l-a impresionat pe Adrian Ilie în jocul României contra Poloniei

După patru înfrângeri consecutive, România lui Gică Hagi a reușit să obțină prima victorie, care a venit chiar împotriva formației ce ne-a administrat cea mai usturătoare înfrângere: Polonia. După ce la Varșovia „tricolorii” au pierdut cu 0-6, pe Arena Națională s-au revanșat câștigând cu 2-1. Adi Ilie nu a avut un favorit, însă a fost mulțumit per total de jocul colectiv al României. Totuși, el a scos în evidență cuplul de stoperi format din Drăgușin și Coubiș:

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„Aseară, dacă punem echipa din prima repriză, toți au jucat la fel de bine. Toți. Niciunul, nici în plus, nici în minus. Din punctul meu de vedere, cuplul de fundași centrali de ieri este un mare câștig pentru echipa națională. Dar în rest au jucat bine, organizat, cu cei trei în mijlocul terenului, dar niciunul nu a avut realizări”, a mai declarat Adrian Ilie.