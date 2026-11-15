Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ianis Hagi, scandal cu turcii! De ce nu joacă la Alanyaspor: „I-au cerut să renunțe la bani, iar el nu a vrut”

Ciprian Păvăleanu
15.11.2026 | 22:26
Ianis Hagi scandal cu turcii De ce nu joaca la Alanyaspor Iau cerut sa renunte la bani iar el nu a vrut
EXCLUSIV FANATIK
De ce nu mai prinde Ianis Hagi foarte multe minute la Alanyaspor. Foto: Colaj FANATIK
Ianis Hagi se află într-o situație destul de delicată la echipa de club! Care este adevăratul motiv pentru care fiul lui Gică Hagi joacă tot mai puține minute la Alanyaspor, în Turcia
ADVERTISEMENT

Din păcate, Ianis Hagi (28 de ani) continuă să joace mai mult la națională decât la echipa de club, acolo unde este foarte rar titular și de obicei intră în ultima jumătate de oră a meciului. Adrian Ilie a explicat la FANATIK SUPERLIGA care este motivul real din spatele acestei situații de la clubul din Superliga Turciei.

De ce nu joacă Ianis Hagi mai mult la Alanyaspor

Ianis Hagi nu mai este om de bază la Alanyaspor, iar în ultimele meciuri s-a aflat o singură dată în formula de start, însă chiar și atunci a fost înlocuit la pauză. În rest, el a intrat de fiecare dată de pe bancă în ultimele 30 de minute de joc, iar în ultimul meci, cel cu Trabzonspor, a rămas rezervă neutilizată.

ADVERTISEMENT

Adrian Ilie a explicat la FANATIK SUPERLIGA de ce a ajuns fiul lui Gică Hagi în acest punct al carierei sale: „Ianis trece și printr-o situație mai dificilă la echipa de club. În primul rând a venit președintele clubului și i-a zis să își diminueze contractul. (n.r. – Cât i-a cerut diminuare?) Cred că vreo 30-40%. Nu a vrut, pentru că este în ultimul an de contract.

Mai are șase luni și sper să se transfere acum, în această fereastră. Sper să meargă oriunde. Din cauza asta nu joacă la echipa de club, pentru că nu a vrut să accepte diminuarea de contract și a intrat în ultimele șase luni. Din cauza asta nu are meciuri la echipa de club, nu că nu este în formă”, a precizat Adi Ilie, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul...
Digi24.ro
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul estic. România ar putea fi vizată

Ce l-a impresionat pe Adrian Ilie în jocul României contra Poloniei

După patru înfrângeri consecutive, România lui Gică Hagi a reușit să obțină prima victorie, care a venit chiar împotriva formației ce ne-a administrat cea mai usturătoare înfrângere: Polonia. După ce la Varșovia „tricolorii” au pierdut cu 0-6, pe Arena Națională s-au revanșat câștigând cu 2-1. Adi Ilie nu a avut un favorit, însă a fost mulțumit per total de jocul colectiv al României. Totuși, el a scos în evidență cuplul de stoperi format din Drăgușin și Coubiș:

ADVERTISEMENT
Scandal de proporții după divorțul anului: fosta soție și actuala iubită, față în...
Digisport.ro
Scandal de proporții după divorțul anului: fosta soție și actuala iubită, față în față! ”Ești moartă de foame”

„Aseară, dacă punem echipa din prima repriză, toți au jucat la fel de bine. Toți. Niciunul, nici în plus, nici în minus. Din punctul meu de vedere, cuplul de fundași centrali de ieri este un mare câștig pentru echipa națională. Dar în rest au jucat bine, organizat, cu cei trei în mijlocul terenului, dar niciunul nu a avut realizări”, a mai declarat Adrian Ilie.

ADVERTISEMENT
“Bîrligea? Un joc senzațional! Dar Gică Hagi a fost omul meciului pentru România”
Fanatik
“Bîrligea? Un joc senzațional! Dar Gică Hagi a fost omul meciului pentru România”
Eissat, noul Klein! I-a luat locul lui Bancu la naționala lui Gică Hagi:...
Fanatik
Eissat, noul Klein! I-a luat locul lui Bancu la naționala lui Gică Hagi: “E disciplinat tactic și NU greșește”
Corbu, imperial! Apropiatul lui Hagi anunță că era lui Răzvan și Marius Marin...
Fanatik
Corbu, imperial! Apropiatul lui Hagi anunță că era lui Răzvan și Marius Marin la națională s-a terminat
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Banciu, despre starul din SuperLiga: 'Va fi considerat cel mai mare din istoria...
iamsport.ro
Banciu, despre starul din SuperLiga: 'Va fi considerat cel mai mare din istoria campionatului României!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!