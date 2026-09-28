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Ianis Hagi a fost lăsat în afara lotului României pentru partida cu Bosnia, din această seară, după ce a fost titular și căpitan în meciul pierdut cu Suedia. Decizia lui Gică Hagi a stârnit numeroase discuții, mai ales după prestația mai puțin convingătoare a mijlocașului de la Stockholm. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Eugen Trică, Horia Ivanovici, Bogdan Baratky, Vivi Răchită și Mihai Stoichiță au analizat situația și au oferit explicații diferite pentru decizia selecționerului.

Eugen Trică nu vede o pedeapsă pentru Ianis Hagi: „Părintele îl ajută!”

Una dintre explicațiile discutate în emisiune a fost lipsa ritmului de joc al lui Ianis Hagi. Mijlocașul nu evoluează constant la echipa de club, iar Trică consideră că acest aspect trebuie luat în calcul atunci când este analizată situația sa la echipa națională. Fostul fotbalist a vorbit și despre faptul că Gică Hagi poate avea un rol important în încercarea de a-l ajuta pe fiul său să-și recapete forma și ritmul competițional.

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„Eu nu înțeleg de ce e toată lumea pornită pe Ianis Hagi. El nu prea joacă la echipa de club, intră 20-30 de minute, n-are ritmul de joc. Vă dau un exemplu. Atanas e fotbalist, n-are ritm de joc, deci cine îl poate ajuta cel mai mult? Părintele îl ajută! Atunci la ce vă așteptați, ca Gică să nu-și bage în teren copilul? A procedat corect.

Stanciu joacă prin China, face multe ore cu avionul până aici, e și fusul orar și multe altele, de aia n-a jucat. În Turcia avem vreo 7 jucători, bine că a venit Drăguș că erau mai mulți acolo“, a declarat Eugen Trică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Horia Ivanovici a pus accent pe un alt aspect al controversei. Moderatorul FANATIK SUPERLIGA consideră că atenția foarte mare acordată lui Ianis Hagi vine în primul rând din așteptările existente în jurul său: „Știi de ce lumea vorbește de Ianis atât de mult? Pentru că de la Ianis sunt așteptări. Altfel, dacă nu am avea așteptări, nu am avea de ce să vorbim“, a adăugat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii.

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De ce absența lui Ianis Hagi din lot poate fi un avantaj pentru următoarele meciuri

Bogdan Baratky a explicat de ce se aștepta ca . În opinia lui, decizia poate fi privită mai degrabă ca o măsură de protejare și de pregătire a fotbalistului pentru următoarea serie de partide.

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Baratky a pus în balanță prestația de la Stockholm, lipsa ritmului de joc și faptul că partida cu Bosnia a venit la numai câteva zile distanță: „Eu mă așteptam ca Ianis Hagi să nu fie în lot acum, cu Bosnia, imediat după meciul din Suedia și zic asta din două motive: pentru că a jucat slab acolo, coroborat cu faptul că nu are ritm de joc și că nu stă bine nici cu acea condiție fizică. Atunci, faptul că e în afara lotului, pe Ianis îl ajută, pentru că se pregătește pentru următorul calup de două meciuri, când, cu siguranță va intra. Să-l forțezi pe Ianis, un jucător fără ritm, la trei zile după un meci greu, ar fi fost o greșeală, era excesiv. A gândit bine și ca antrenor și ca tată Gică.

Presiunea de după Suedia l-ar fi putut determina pe Gică Hagi să-l protejeze pe Ianis

Bogdan Baratky consideră că după partida de la Stockholm. Prestația din Suedia, statutul de titular și căpitan, dar și declarațiile de după meci au amplificat presiunea din jurul mijlocașului, iar scoaterea sa din lotul pentru Bosnia poate fi privită și prin această perspectivă.

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Și mai cred că Ianis trebuia scos cumva din lumina reflectoarelor după toată polemica iscată în urma ultimei titularizări. Vă mai amintiți ultima declarație a lui, în Suedia, când a folosit de vreo cinci ori cuvântul – Mister-? E o reacție nepremeditată a lui Ianis, care vine din presiunea la care a fost supus. A fost expus fiind titular și căpitan, iar prin acest Mister repetat de patru-cinci ori în interviuri vrea să spună opiniei publice faptul că relația lui cu antrenorul este strict profesională. E ca un mod de a se scuza și de a explica, pentru că a fost o presiune mare pe el. Toate acestea, coroborate, m-au dus cu gândul că nu va fi în lot în acest meci, cu Bosnia“, a punctat și Bogdan Baratky.

Vivi Răchită avea altă variantă pentru Ianis Hagi

Vivi Răchită a venit cu o altă perspectivă asupra modului în care putea fi gestionată situația lui Ianis Hagi. Fostul internațional consideră că mijlocașul putea fi păstrat pe banca de rezerve cu Suedia și introdus în repriza secundă, urmând să primească din nou șansa de a fi titular în partida cu Bosnia. Răchită a făcut referire și la polemica apărută în jurul convocării lui Ianis Hagi, în contextul în care Ianis Stoica nu a fost inclus în lot.

„S-a creat acea polemică: «De ce nu l-a luat pe Ianis Stoica și l-a luat pe Ianis Hagi?». Dacă tot e această polemică, de ce la meciul cu Suedia nu-l ții pe bancă, joci cu căpitanul de echipă, cu Stanciu și îl bagi pe Ianis în repriza a doua, pe final? Iar apoi, în meciul cu Bosnia, bagă-l titular pe Ianis. Oprește-l, iar în meciul cu Polonia și să joace din nou acasă cu Suedia”, a spus Vivi Răchită.

De ce Gică Hagi a avut o misiune complicată în cazul fiului său

Horia Ivanovici a analizat situația și din perspectiva relației dintre Gică Hagi și fiul său. Moderatorul emisiunii a explicat că decizia de a-l titulariza pe Ianis la Stockholm putea avea și o componentă umană, având în vedere istoricul ultimelor convocări și faptul că mijlocașul fusese folosit constant și de Mircea Lucescu. În același timp, Ivanovici a subliniat că Gică Hagi trebuia să gestioneze nu doar situația sportivă, ci și relația de familie.

„Vă spun eu de ce l-a băgat Hagi în teren, chiar dacă nu are ritm. Intervin mai mulți factori, inclusiv unul psihologic. Hagi ar fi părut excesiv și chiar nedrept față de Ianis după ce el l-a preluat în calitate de căpitan de la Mircea Lucescu, în calitate de titular la toate meciurile, pentru că și Lucescu îl folosea meci de meci. La Lucescu era și o parte sentimentală, îl vedea pe Ianis și prin ochii tinereții lui și a faptului că merită copilul o șansă.

Ar fi părut nu doar deplasat să nu începi cu el. Hai să vorbim și că suntem oameni. Gică Hagi are acasă o familie, o soție, care este mamă. Ar fi părut din toate punctele de vedere excesiv ca tu să vii aici, Hagi și să-l retezi de la rădăcină pe Ianis. E o analiză făcută și din punct de vedere uman. Din punctul meu de vedere, putea să spună Ianis și tata la conferință, nu ar fi fost nicio lipsă de respect. Suna mai așa, dar din punct de vedere uman n-ar fi fost nicio problemă“, a punctat Horia Ivanovici.

Mihai Stoichiță: „Acest «mister» definește relația dintre Hagi și copil”

Mihai Stoichiță a abordat, însă, subiectul dintr-o altă perspectivă. Oficialul FRF a considerat că mesajul transmis prin comportamentul lui Gică Hagi și al lui Ianis arată o relație profesională în cadrul echipei naționale, în ciuda legăturii de familie dintre cei doi. Stoichiță a amintit și momentul penalty-ului de la EURO 2024, împotriva Slovaciei, scos de Ianis Hagi și transformat de Răzvan Marin, considerând că mijlocașul de la Alanyaspor și-a construit prin astfel de clipe statutul la națională.

„Acest – mister – definește relația dintre Hagi și copil acolo, la echipa națională. Pentru el, la ora actuală, faptul că Gică își respectă meseria îl face și pe el să fie la fel ca ceilalți jucători. Copilul își dă seama perfect de modul de comportament pe care trebuie să-l aibă într-un grup. El nu este acolo pentru că e băiatul lui Hagi, ci pentru valoarea lui individuală și că trebuie să dea randament, așa cum ne-a obișnuit. Ne amintim de acel 11 metri cu Slovacia, când ne conduceau. Acolo se încheia povestea, nu mai apucam să jucăm cu olandezii. Hagi nu poate fi contestat ca fotbalist.

E o polemică falsă în jurul acestui subiect. Era una normală dacă erau semne de prioritizare a unor relații de familie în fața profesionalismului. În avion nu s-a auzit un zgomot, deși nu era nimeni certat cu nimeni. Era un vestiar trist, poate pentru că nu au reușit să-i ofere lui Hagi un debut bun. M-am sculat și m-am dus printre scaune în avion, erau triști toți, dar nu resemnați. Greu de explicat. Atmosfera o ține Ianis, că e un băiat educat și îi văd cum se comportă tot timpul“, a încheiat Mihai Stoichiță.