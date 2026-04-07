Ianis Hagi, scrisoare răvășitoare după moartea lui Mircea Lucescu: „Golul lăsat nu va putea fi umplut niciodată”

Ianis Hagi (27 de ani) a oferit o primă reacție după decesul fostului selecționer al României, Mircea Lucescu, plecat dintre noi la vârsta de 80 de ani. Mijlocașul celor de la Alanyaspor a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care i-a mulțumit legendarului tehnician, care îi oferise debutul la națională tatălui său, Gică Hagi.

Ianis Hagi, extrem de emoționat după moartea lui Mircea Lucescu

Ianis Hagi a subliniat în mesajul său impactul pe care Mircea Lucescu l-a avut asupra familiei sale. „Dragă nea Mircea, Cu inima grea scriu aceste rânduri… Ați fost mai mult decât un antrenor: un mentor, un sprijin și un om care a modelat destine. Nu doar pe al meu, ci al unei întregi generații. Iar golul lăsat de plecarea dumneavoastră nu va putea fi umplut niciodată.

Pentru mine nu ați fost doar o legendă a fotbalului românesc, ci omul care a crezut în mine atunci când poate nici eu nu o făceam pe deplin. Dumneavoastră m-ați făcut căpitanul naționalei, mi-ați oferit o onoare pe care o voi purta în suflet toată viața. Eu și familia mea v-am iubit și v-am respectat profund, pentru tot ceea ce ați fost și pentru tot ceea ce ne-ați oferit.

Sunt convins că, acolo unde sunteți acum, continuați să trăiți aceeași pasiune, să conduceți, să inspirați, așa cum ați făcut-o mereu. Vă mulțumesc din suflet pentru tot. Pentru încredere, pentru lecții, pentru onoarea de a vă fi aproape. Drum lin, domnule Mircea Lucescu. Nu vă voi uita niciodată”, a transmis internaționalul român pe la puțin timp după .

Gică Hagi a început să plângă după decesul lui Mircea Lucescu

Tatăl lui Ianis, Gică Hagi, a avut o relație specială cu Mircea Lucescu, care i-a oferit debutul la echipa națională la vârsta de 18 ani. După cei 3 ani în care au colaborat la echipa națională, „Il Luce” l-a mai antrenat pe „Rege” la Brescia (1992-1994) și la Galatasaray, în sezonul 2000-2001, ultimul din cariera sa de fotbalist, iar cei doi au cucerit Supercupa Europei alături de formația din Turcia, după un succes contra lui Real Madrid.

Ținând cont de aceste aspecte, Gică Hagi a fost extrem de emoționat după ce a aflat că Mircea Lucescu a decedat. „Mi-a dat încredere, a fost lângă mine, m-a sprijinit, mi-a fost ca un părinte. A fost mai mult decât un antrenor, un părinte, un profesor, mi-a oferit multe. Speram să treacă şi peste acest examen, dar din păcate azi a plecat de lângă noi. De-abia pot să vorbesc. Am fost un copil pe care el l-a crescut. A însemnat enorm pentru mine, a fost ca un părinte. Dumnezeu să-l ierte!”, a declarat legendarul „decar”, conform . , iar reacțiile au sosit din toate colțurile planetei.

