Ianis Hagi, secretos privind sfaturile primite de la tatăl său: “Conversația cu familia este privată!”

România joacă duminică, de la ora 19:00, împotriva Norvegiei, în a treia etapă din Liga Națiunilor. Înfrângerea din Islanda le-a căzut greu tricolorilor, care sunt afectați de ratarea calificării la Euro 2021.

FANATIK a scris despre faptul că Ianis Hagi va fi titularizat în meciul cu Norvegia, iar juniorul familiei Hagi a spus că este pregătit să intre și să facă diferența, așa cum “numărul 10 te obligă să o faci meci de meci”.

Ianis Hagi nu a vrut să spună ce sfaturi i-a dat părintele său după meciul pierdut în Islanda, dar speră la o victorie în Norvegia care să păstreze echipa României pe primul loc în Liga Națiunilor:

Ianis Hagi, secretos privind sfaturile primite de la tatăl său

“Clar a fost un pas înainte pentru mine transferul la Rangers. Mă simt din ce în ce mai bine acolo. Simt că mi-am găsit un club unde sunt apreciat și înțeles. Clar, când ai un asemenea antrenor pe bancă, zi de zi înveți ceva nou și cu siguranță am de învățat multe de acum înainte.

Am reușit să am experiența unui turneu final la echipa de tineret. Sentimentul pe care l-am trăit acolo nu l-am mai trăit vreodată. Am venit cu aceeași mentalitate și la echipa mare.

“Suntem pe primul loc și vrem să rămânem acolo”

Pe teren intru doar cu gândul să câștig. Vreau să mă calific la un turneu final, european sau mondial. Ne dorim foarte mult să mergem la Campionatul Mondial pentru că au trecut foarte mulți ani de când nu ne-am mai calificat la un turneu final mondial.

Am învățat un singur lucru în fotbal: un meci durează 90 de minute. Indiferent de cum începi, trebuie să joci 90 de minute, să fii constant. Trebuie să scoatem un rezultat pozitiv pentru că am început bine Liga Națiunilor. Suntem pe primul loc și vrem să rămânem acolo.

“Conversația între mine și familia mea rămâne privată”

Ce mi-a spus tata după meciul cu Islanda este privat. Conversația între mine și familia mea rămâne privată. Toți ne-am dorit să câștigăm în Islanda, dar a fost un meci slab făcut de echipa națională. Este deja în trecut, am analizat ce s-a întâmplat și avem două meciuri importante în față.

Norvegia este o echipă tehnică, în ciuda faptului că sunt masivi. Nu cred că are rost să vorbim doar despre Haaland. Și noi suntem tehnici, putem face diferența și sper să câștigăm. Eu trebuie să fac diferența când intru pe teren. De fiecare dată când am intrat, am intrat să îmi fac datoria de număr 10 atâta timp cât vom juca fotbal.

Meciurile bune, golurile și pasele de gol ca număr 10 te obligă să faci asta meci de meci. Asta am reușit la echipa de club, la naționala mare încă nu am reușit să marchez și clar când vor apărea și aceste reușite, voi avea continuitatea pe care o vreau”, a spus Ianis Hagi la conferința de presă.