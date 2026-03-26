Sport

Ianis Hagi și Ionuț Radu, taxați de Basarab Panduru după Turcia – România 1-0: „Tot aud asta, dar nu e așa”

Gabriel-Alexandru Ioniță
26.03.2026 | 22:07
Ianis Hagi în timpul meciului Turcia - România 1-0. Foto: Sport Pictures
Basarab Panduru a taxat discursurile avute de Ianis Hagi și Ionuț Radu imediat după terminarea meciului Turcia – România 1-0. Cei doi internaționali români au transmis în principiu cam același mesaj, acela conform căruia el și coechipierii lor trebuie să încerce să treacă rapid peste această dezamăgire. „Capul sus” a fost expresia de ordine.

Ce a spus Basarab Panduru despre Ianis Hagi și Ionuț Radu după Turcia – România 1-0

Iar fostul internațional român nu a fost deloc de acord cu acest mesaj. De asemenea, el a criticat cu această ocazie și maniera în care naționala lui Mircea Lucescu a abordat această partidă de la Istanbul. În viziunea sa, „tricolorii” au fost, în mod nejustificat, speriați de adversari, chestiune care, din punctul lui de vedere, nu ar fi trebuit să se întâmple, întrucât jucătorii lui Vincenzo Montella chiar nu au arătat joi seară ca niște staruri de nivel mondial, așa cum unii dintre ei chiar sunt.

„Asta cu capul sus, tot o aud, dar nu e așa. Ar fi bine dacă am avea capul sus, dacă s-ar schimba ceva, dar văd că nu e așa. Fotbalul nu e doar despre asta, să te aperi, cum a fost azi. Fotbalul este format din atac, contraatac. Astăzi turcii nu mi s-au părut extraordinari, Guler a fost lent în unele momente. Bine, a dat pasa aia senzațională (n.r. la gol)”, a declarat Basarab Panduru, în direct la Prima Sport.

Ce au declarat Ianis Hagi și Ionuț Radu după partida de la Istanbul

Mijlocașul de la Alanyaspor a transmis că „tricolorilor” nu le rămâne de făcut acum decât să înceapă să se gândească deja la următoarele campanii, din Nations League și din preliminariile pentru EURO 2028: „E greu să analizez la cald, sunt prea multe gânduri, de ce nu am reușit mai mult. Clar nu a fost seara noastră, rămâne să muncim, să mergem înainte și să arătăm mai bine din vară încolo”. 

De asemenea, portarul de la Celta Vigo a subliniat că este mare nevoie ca el și coechipierii lui să încerce să treacă peste acest moment foarte dificil: „Frustrarea e imensă. Acum trăim o dezamăgire incredibil de mare, nu ne-a ieşit absolut deloc jocul, am făcut foarte multe greşeli pe construcţie, ne-a costat. Asta era singura noastră motivație, de a merge la Mondial. Au profitat de singura noastră neatenție, a fost și neșansă. Capul sus acum și mergem înainte”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
