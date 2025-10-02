Ianis Hagi și soția sa, Elena, și-au botezat fiul. Ce nume special are micuțul

Data de 1 octombrie a fost o zi remarcabilă pentru și soția sa, Elena. Fotbalistul și frumoasa șatenă și-au botezat fiul, evenimentul desfășurându-se într-o Biserică foarte frumoasă. Iată ce nume special are micuțul venit pe lume pe 20 august.

Ianis Hagi și soția sa, Elena, și-au botezat fiul

Ianis Hagi și partenera sa de viață, Elena, sunt în culmea fericirii de când au devenit părinți pentru prima oară. Primul copil al cuplului a venit pe lume la Spitalul Clinic Sanador, în urmă cu aproximativ șase săptămâni.

În urmă cu puțin timp soția fotbalistului a împărtășit cu cei care o urmăresc pe rețelele de socializare un eveniment care a avut loc recent. Frumoasa șatenă a dezvăluit prin intermediul unor imagini că a fost creștinat fiul său.

Tânăra nu a dorit să aștepte până când băiatul va fi mai mare, dorind să-l boteze imediat ce se încheie perioada de lăuzie. În felul acesta mama poate intra în lăcașul de cult fără niciun fel de restricție din partea preoților.

Cu această ocazie internauții din social media au remarcat ce prenume spectaculos au ales Ianis Hagi și soția sa, Elena, pentru băiatul lor. Micuțul care a fost botezat la început de octombrie poartă numele Giorgios, care provine din limba greacă.

Ce înseamnă numele Giorgios

Numele ales de fotbalistul care , și partenera sa de viață, Elena, pentru fiul lor are o semnificație aparte și în același timp puternică. Giorgios este derivat din cuvântul grecesc „georgos”, care înseamnă „fermier, lucrător de pământ”.

În plus, prenumele este derivat la rândul său din elementele γῆ (ge) care înseamnă „pământ” și ἔργον (ergon) care înseamnă „muncă”. Mai mult decât atât, acest prenume este încărcat de istorie și numeroase legende.

Specialiștii transmit că numele este perfect pentru un băiat care este dorit foarte mult de părinții săi. Se spune că va fi un lider îndrăgit de cei din preajma sa. Totodată, semnificația numelui Giorgios face trimitere și la Sfântul Gheorghe.

Cu siguranță, fiul lui Ianis Hagi și al soției sale, Elena, își va sărbători onomastica în fiecare an, pe data de 23 aprilie. Sfântul, care s-a născut în Cappadocia într-o familie creștină, este considerat patron al multor țări, regiuni și orașe.

Reacțiile internauților după ce Ianis Hagi și Elena și-au botezat băiatul

La scurt timp după ce Ianis Hagi și Elena au anunțat că fiul lor a fost botezat oamenii au început să le transmită urări și felicitări. Giorgios a fost primit cu brațele deschise de cei doi tineri, dar și de urmăritorii acestora din mediul online.

Sora fotbalistului, actrița Kira Hagi, a reacționat la imaginile postate pe Internet prin intermediul unor inimioare. „Să fii sănătos, pui mic”, a scris Vanessa, partenera de viață a jucătorului Denis Drăguș, pe Instagram.

„Felicitări”, este mesajul transmis de comediantul Micutzu, pe numele său real Cosmin Nedelcu. „Viață binecuvântată”, a notat cântăreața de muzică de petrecere Vlăduța Lupău, în timp ce Ramona Păun a lăsat un emoticon.

Atacantul celor de la Ekstraklasa Legia Varșovia, Antonio Colak, i-a felicitat la rândul său pe Ianis Hagi și soția sa, Elena. „Felicitări, frate. Dumnezeu să te binecuvânteze”, a ținut să adauge fotbalistul sud-african Bongani Zungu, care joacă ca mijlocaș pentru Amazulu.

Cât de importantă este familia pentru Ianis Hagi

Ianis Hagi și Elena formează un cuplu de foarte mulți ani, dar au evitat să se afișeze în spațiul public. Au apărut împreună prima oară la nunta care a avut loc în vara lui 2024, deși cununia civilă fusese pe 25 decembrie 2023.

Tânărul fotbalist, în vârstă de 26 de ani, se declară un familist convins. Are numai cuvinte de laudă la adresa părinților săi, subliniind că pentru el este extrem de importantă familia. În plus, pune mare preț pe apropierea dintre rude.

„Am crescut cu bunicii în casă, deci cuvântul respect este probabil principiul numărul unu în familiile de machedoni și mai ales la noi. Ne-au transmis acest lucru și cred că e singurul lucru pe care îl putem promite.

Și să avem timp și unul pentru celălalt. Cu siguranță, vor apărea și copii, nepoți, familii, verișori, toți. Și, la un moment dat, trebuie să te gândești și la partenerul tău, să nu uiți să fii ca în tinerețe.

Sunt fericit și norocos că am reușit să-mi găsesc iubirea vieții, sper să ne țină toată viața, să creștem o familie frumoasă împreună și să fim sănătoși”, a declarat Ianis Hagi în urmă cu un an, pentru .

Ce contează pentru Elena Hagi

Soția lui Ianis Hagi a declarat că povestea lor de dragoste a început când erau foarte tineri. Au crescut împreună, demonstrând că o relație de dragoste se construiește pas cu pas, mai ales dacă pe primul loc există respect.

În momentul în care s-au cunoscut ambii au simțit că se știu dintotdeaua. Au avut parte de o chimie unică, simțind încă de la primele întâlniri că sunt suflete pereche. Timpul le-a arătat apoi că sunt făcuți unul pentru celălalt.

„Respect. Este cel mai important pentru a clădi o relație, pentru a o susține și ne dorim să rămânem așa cum suntem și acum, ba chiar să creștem”, a completat Elena Hagi, în același interviu, mai arată sursa citată anterior.