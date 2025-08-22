Ianis Hagi și Vladislav Blănuță, la Rapid!? Răspunsul dat de Costel Gâlcă: „Poate ajuta foarte mult”. Video

Rapid are parte de un început bun de sezon. Giuleștenii ocupă locul secund în Superliga României, după primele 6 etape. Totuși, echipa lui Costel Gâlcă vine după două remize, cu Oțelul și FCSB. Antrenorul grupării de sub Podul Grant a prefațat partida cu Metaloglobus și a vorbit despre

Antrenorul de la Rapid, în alertă înainte de meciul cu Metaloglobus

Metaloglobus pare victimă sigură în înfruntarea cu Rapidul lui Costel Gâlcă. Nou-promovata din Capitală, deși nu a arătat foarte prost în acest start de sezon, are un lot subțire, iar giuleștenii pleacă clar cu prima șansă.

Antrenorul celor de la Rapid vrea, totuși, să își țină jucătorii în priză înainte de duelul din etapa a 7-a din Superliga României. Giuleștenii speră să își continue seria de rezultate pozitive cu o victorie pe terenul celor de la Metaloglobus.

„Avem un meci cu Metaloglobus, o echipă care joacă fotbal combinativ, aduce mingea în fața porții. În unele meciuri au dominat, dar nu au avut rezultatele așteptate. Mă repet, au un joc combinativ foarte bun. Trebuie să avem o atitudine bună. Venim după două egaluri. Trebuie să câștigăm. Am spus acest lucru. E important să luăm cele 3 puncte”, a precizat Costel Gâlcă.

Costel Gâlcă, întrebat dacă Hagi și Blănuță semnează cu Rapid

În plus, antrenorul celor de la Rapid a spus câteva cuvinte despre posibilitatea ca Ianis Hagi și Vladislav Blănuță să ajungă în Giulești. , iar Dan Șucu ar vrea să dea lovitura pe piața transferurilor.

„Deocamdată sunt importanți jucătorii noștri, apoi vom vedea ce se va întâmpla. (N.r. Hagi) e un jucător important în fotbalul românesc, poate ajuta foarte mult.

Blănuță? Vă dau același răspuns. Importanți sunt jucătorii noștri, cei pe care îi avem. După vom vedea cine va veni, cine nu va veni”, a mai spus Costel Gâlcă.