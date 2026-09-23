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însă clubul se află într-o continuă degringoladă. Tensiunile de pe Stade Velodrome au ajuns la puncte critice în ultimele luni, culminând cu protestele pentru plecarea patronului.

Planul lui McCourt: Sute de milioane pentru niciun trofeu

După câștigarea titlului de campioană din 2010, Olympique Marseille a trecut prin mai multe perioade grele din punct de vedere financiar. Totul părea să prindă alt contur pe Stade Velodrome, în 2016, când omul de afaceri Frank McCourt a cumpărat echipa. Acesta a început un plan ambițios la Marseille, pompând 200 de milioane de euro încă din primul sezon.

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Deși Frank McCourt a promis investiții inteligente, a aruncat sute de milioane de euro pe transferuri care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Transferul lui Vitinha, de la Braga, a setat un nou record la acea vreme pentru clubul de pe Stade Velodrome: 32.000.000 de euro. Portughezul nu a impresionat la OM. A marcat 6 goluri în 42 de meciuri și a fost vândut la Genoa, pentru numai 15.000.000 de euro.

De altfel, în 2018, sosirea lui Kevin Strootman la OM, pentru 25 de milioane de euro, a fost un eșec. Declinul fizic al fotbalistului, dar și salariul său de 500.000 de euro l-a transformat pe Strootman într-un coșmar financiar al echipei.

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În ultimii 5 ani, Olympique Marseille a investit aproape 463.000.000 de euro în transferuri, însă multe dintre ele nu au dat randamentul scontat. Pe listă se poate trece Cengiz Under, Pierre-Emerick Aubameyang sau Jordan Vertout. În ciuda investițiilor masive, echipa nu a cucerit niciun trofeu.

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Olympique Marseille este îngropată în datorii

Clubul este măcinat de datorii, având o sumă restantă de 450.000.000 de euro. Problemele financiare ale clubului și încălcarea regulilor fair-play-ului financiar i-au convins pe oficialii UEFA să aplice francezilor o amendă de 10.000.000 de euro. Echipa a fost aproape de a rata participarea în cupele europene, din cauza încălcării criteriului financiar.

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Clubul a înregistrat pierderi nete constante și din ce în ce mai mari în ultimele sezoane. Siutația a ajuns una critică pentru club:

Sezonul 2022–2023: Deficit de 12,7 milioane de euro

Sezonul 2023–2024: Deficit de 39,1 milioane de euro

Sezonul 2024–2025: Deficit de 105 milioane de euro

Frank McCourt a instalat austeritatea la club și a vândut tot ce a putut în vara acestui an, obținând 90.000.000 de euro. OM s-a despărțit de mai mulți oameni de bază: Mason Greenwood, Facundo Medina, Quinten Timber și Geronimo Rulli.

Danezul Pierre-Emile Hojbjerg a intrat în conflict direct cu Frank McCourt, după ce a refuzat să plece la Newcastle. Decizia fotbalistului, ce l-a costat pe Frank McCourt 15.000.000 de euro, s-a răsfrânt asupra sa. Hojbjerg și-a pierdut statutul de căpitanl al lui OM. Este posibil ca în perioada de transferuri din iarnă să fie forțată o mutare a mijlocașului.

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Bruno Genesio este în ”război” cu Frank McCourt

Șansele ca Ianis Hagi să nu îl prindă pe Bruno Genesio pe banca lui OM cresc de la zi la zi. Antrenorul cu un lung istoric la OL și Lille, a semnat cu echipa din Aix-en-Provence în vara acestui an. A avut un debut de vis: 4-0 contra lui Strasbourg. Totuși, a urmat o serie de 5 înfrângeri consecutive.

Pe lângă lipsa rezultatelor, antrenorul a intrat în conflicte cu patronul echipei. Viitorul lui Bruno Genesio pe banca lui Marseille ridicat semne de întrebare chiar înainte de începerea sezonului. Tensiunile au crescut când s-a împotrivit plecării extremei Igor Paixao, în timp ce Frank McCourt dorea să îl vândă pe fotbalist.

La sfârșitul duelului cu Rennes, 0-1, tehnicianul a fost întrebat de problemele financiare care sufocă echipa și nu a ratat ocazia de a-l ataca pe finanțatorul echipei: ”Poate că lucrurile trebuie explicate mai clar. Și nu este treaba mea să fac asta”, potrivit .

Frank McCourt a rămas tăcut cu privire la situația clubului, nedorind să expună problemele reale ale clubului. Astfel, lipsa de rezultate și incomoditatea lui Bruno Genesio pot fi elementele necesare pentru ca finanțatorul american să îl înlăture de la echipă.

OM are un istoric lung de tensiuni în vestiar

În sezonul precedent, mai multe scandaluri au lovit vestiarul echipei de pe Stade Velodrome. Cel mai mediatizat a fost legat de bătaia dintre Adrien Rabiot și Jonathan Rowe, după înfrângerea cu Rennes, 0-1, din prima etapă a sezonului. Conducerea a decis să îi vândă pe ambii jucători.

Același lucru s-a înâmplat și spre sfârșitul sezonului precedent. După ce clubul a ratat calificarea în Champions League, conducerea a decis să impună un cantonament prelungit pentru jucători. În a patra zi, Pierre Emerick Aubameyang a creat agitație în mai multe camere. Când a apărut Bob Tahri, responsabilul cu supravegherea jucătorilor în centrul de pregătire, atacantul gabonez l-a stropit cu spuma dintr-un extinctor.

Deși jucătorii menționați nu mai fac parte din lotul lui OM, vestiarul este ca un butoi de pulbere. Lipsa rezultatelor, scăderea masei salariale și încercarea conducerii de a scăpa de cât mai mulți jucători, fac orice conflict să fie posibil în vestiarul de pe Stade Velodrome.

Suporterii nu-l mai vor pe Frank McCourt

Managementul defectuos al lui Frank McCourt i-a exasperat pe fanii de la Marseille. Razboiul dintre galerie și conducere este unul deschis și atât de puternic încât nici în ziua nu a trecut pe plan secund.

În timpul încălzirii, galeria lui OM a lansat mai multe bannere ce îl vizau pe finanțatorul american: ”2016: Proiectul Campionilor. 2026: Proiectul Ligue 2” sau ”McCourt pleacă!”.