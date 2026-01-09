Ianis Hagi, surpriză uriașă pentru Mihai Teja la amicalul Alanyaspor – Metaloglobus: „E idolul lui!”. Foto

ADVERTISEMENT

Alanyaspor a învins-0 cu 2-0 pe Metaloglobus într-unul dintre cele mai tari amicale susține de echipele românești în Antalya. Unul dintre goluri a fost marcat de Ianis Hagi, care, la final, i-a făcut un cadou lui Mihai Teja.

Ianis Hagi i-a dăruit lui Mihai Teja tricoul de la Alanyaspor

Ianis Hagi a strălucit în amicalul dintre Alanyaspor și Metaloglobus, câștigat de turci cu scorul de 2-0. Căpitanul naționalei României a evoluat timp de 60 minute și a alternat postul de extremă stânga cu cel de conducător de joc. Evoluția sa bună a fost încununată cu un

Reporterii FANATIK au fost prezenți la amicalul de pe Alanya Oba Stadyumu și au stat cu ochii pe Hagi Jr. După ce a fost înlocuit, mijlocașul a mers la Mihai Teja cu care s-a îmbrățișat. Ambii sunt aromâni și sunt buni prieteni de familie.

În plus, la finalul partidei, Ianis Hagi i-a dărut tricoul cu numărul 14 lui Mihai Teja cu autograf. Antrenorul lui Metaloglobus a dezvăluit că este un cadou pentru fiul său, care este fan al căpitanului naționalei României. „E idolul lui”, a dezvăluit Mihai Teja.

„Familiile noastre se cunosc. Îi doresc tot binele din lume în a doua parte a campionatului. Sper să îi iasă fix așa cum își dorește”,

Ianis e un băiat cu bun simț, cu mare caracter. Îmi pare rău că el a dat gol și ne-a bătut, dar a deblocat partida. Eram sigur, am și spus pe bancă, dacă Ianis dă pe poartă, e gol. Știam clar, are calitate, nu avea cum să centreze Ianis de acolo”– Mihai Teja

Ce urmează pentru Metaloglobus

Pentru Metaloglobus, seria meciurilor de pregătire din cantonamentul din Antalya continuă duminică, 11 ianuarie, când gruparea din Pantelimon va vor formația sârbă Mladost Lucani.

Bucureștii, aflați la primul sezon din istorie în SuperLiga României, au ca obiectiv salvarea de la retrogradare. După 21 de etape, Metaloglobus a terminat anul 2025 pe locul 16, cu 11 puncte, la cinci lungimi de prima poziție de baraj.