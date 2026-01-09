Sport

Ianis Hagi, surpriză uriașă pentru Mihai Teja la amicalul Alanyaspor – Metaloglobus: „E idolul lui!”. Foto

Alanyaspor - Metaloglobus a fost unul dintre amicalele vedetă în Antalya. Chiar dacă echipa lui Ianis Hagi s-a impus cu 2-0, Mihai Teja nu a fost supărat. Ba, mai mult, antrenorul bucureștenilor a primit și un cadou
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
09.01.2026 | 21:15
Ianis Hagi surpriza uriasa pentru Mihai Teja la amicalul Alanyaspor Metaloglobus E idolul lui Foto
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Ianis Hagi, surpriză uriașă pentru Mihai Teja la amicalul Alanyaspor - Metaloglobus: „E idolul lui!”. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Alanyaspor a învins-0 cu 2-0 pe Metaloglobus într-unul dintre cele mai tari amicale susține de echipele românești în Antalya. Unul dintre goluri a fost marcat de Ianis Hagi, care, la final, i-a făcut un cadou lui Mihai Teja.

Ianis Hagi i-a dăruit lui Mihai Teja tricoul de la Alanyaspor

Ianis Hagi a strălucit în amicalul dintre Alanyaspor și Metaloglobus, câștigat de turci cu scorul de 2-0. Căpitanul naționalei României a evoluat timp de 60 minute și a alternat postul de extremă stânga cu cel de conducător de joc. Evoluția sa bună a fost încununată cu un gol de kinogramă, marcat la scurt timp după debutul celei de-a doua reprize.

ADVERTISEMENT

Reporterii FANATIK au fost prezenți la amicalul de pe Alanya Oba Stadyumu și au stat cu ochii pe Hagi Jr. După ce a fost înlocuit, mijlocașul a mers la Mihai Teja cu care s-a îmbrățișat. Ambii sunt aromâni și sunt buni prieteni de familie.

În plus, la finalul partidei, Ianis Hagi i-a dărut tricoul cu numărul 14 lui Mihai Teja cu autograf. Antrenorul lui Metaloglobus a dezvăluit că este un cadou pentru fiul său, care este fan al căpitanului naționalei României. „E idolul lui”, a dezvăluit Mihai Teja.

ADVERTISEMENT
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de...
Digi24.ro
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de zăpadă cu o mașină cu anvelope de vară
mihai teja cu tricoul lui ianis hagi
Ianis Hagi, surpriză uriașă pentru Mihai Teja la amicalul Alanyaspor – Metaloglobus: „E idolul lui!. FOTO: Fanatik

„Familiile noastre se cunosc. Îi doresc tot binele din lume în a doua parte a campionatului. Sper să îi iasă fix așa cum își dorește”, a declarat Ianis Hagi la finalul amicalului Alanyaspor – Metaloglobus 2-0.

ADVERTISEMENT
Groenlanda, ținta lui Trump, a făcut o mutare surpriză: ”E timpul să dau...
Digisport.ro
Groenlanda, ținta lui Trump, a făcut o mutare surpriză: ”E timpul să dau ceva înapoi”

Ianis e un băiat cu bun simț, cu mare caracter. Îmi pare rău că el a dat gol și ne-a bătut, dar a deblocat partida. Eram sigur, am și spus pe bancă, dacă Ianis dă pe poartă, e gol. Știam clar, are calitate, nu avea cum să centreze Ianis de acolo”– Mihai Teja

Ce urmează pentru Metaloglobus

Pentru Metaloglobus, seria meciurilor de pregătire din cantonamentul din Antalya continuă duminică, 11 ianuarie, când gruparea din Pantelimon va vor  formația sârbă Mladost Lucani.

Bucureștii, aflați la primul sezon din istorie în SuperLiga României, au ca obiectiv salvarea de la retrogradare. După 21 de etape, Metaloglobus a terminat anul 2025 pe locul 16, cu 11 puncte, la cinci lungimi de prima poziție de baraj.

ADVERTISEMENT
Motivul incredibil pentru care Gigi Becali l-a pierdut pe „noul Rădoi”: „A căzut!...
Fanatik
Motivul incredibil pentru care Gigi Becali l-a pierdut pe „noul Rădoi”: „A căzut! Mi-am făcut rău!”
Decizia luată de conducerea Universității Craiova în plin cantonament! Anunțul oltenilor
Fanatik
Decizia luată de conducerea Universității Craiova în plin cantonament! Anunțul oltenilor
A semnat un contract pe doi ani, iar apoi a renunțat la întreaga...
Fanatik
A semnat un contract pe doi ani, iar apoi a renunțat la întreaga carieră! Gestul șocant făcut de un sportiv faimos
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Legenda Stelei îi DISTRUGE pe Dobrin și pe Balaci: 'Au jucat fotbal 3...
iamsport.ro
Legenda Stelei îi DISTRUGE pe Dobrin și pe Balaci: 'Au jucat fotbal 3 ani și au dispărut! Ilie nu a fost băiat serios, pe Gicu nu puteai să contezi, să mergi la luptă cu el'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!