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Gică Hagi (61 de ani) își începe vineri, 25 septembrie 2026, de la ora 21:45, a doua aventură oficială pe banca primei reprezentative. La Stockholm, România întâlnește puternica echipă a Suediei, într-un meci de Liga Națiunilor în care „tricolorii” pleacă din postura de outsideri. „Regele” îl va trimite la acest meci, din primul minut, pe fiul său Ianis Hagi (27 de ani). De la fața locului, echipa FANATIK, condusă de Cristi Coste, vine cu informații exclusive despre modul în care decurge relația Gică – Ianis în cadrul lotului naționalei noastre.

Dezvăluiri din sânul „tricolorilor” înainte de meciul cu Suedia. Care este, de fapt, relația Gică Hagi – Ianis Hagi: „Nici măcar nu discută cu el”

Prima reprezentativă a României debutează în noua ediție a Ligii Națiunilor pe terenul Suediei. „Tricolorii” au fost repartizați într-o grupă din Liga B din care mai fac parte Polonia și Bosnia-Herțegovina. Este primul meci oficial al lui Gheorghe Hagi în noul mandat de selecționer, după amicalele cu Georgia (deplasare 1-1) și Țara Galilor (acasă 2-1) de la mijlocul acestui an.

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Cu aproape 24 de ore înainte de startul partidei de la Stockholm, FANATIK . Au ieșit în evidență mai multe surprize pregătite de selecționer, printre care și titularizarea lui Ianis Hagi, fotbalist cu puține minute jucate în acest sezon în Super Lig (Turcia) la Alanyaspor.

Decizia de a-l trimite pe Ianis din primul minut în acest extrem de complicat meci cu Suedia a iscat deja mai multe discuții în fotbalul românesc. Presiunea este mare pe ambii, atât pe tânărul jucător, cât și pe tehnicianul naționalei. Indiferent de rezultat, discuțiile vor fi multe în jurul acestei titularizăi.

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Dar cum decurge, de fapt, relația Gică Hagi – Ianis Hagi la lotul primei reprezentative? Din mijlocul „tricolorilor” a venit cu cele mai interesante și noi informații o echipă FANATIK, condusă de Cristi Coste, aflată de două zile la Stockholm. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, cu câteva ore înainte de startul meciului Suedia – România, redactorul-șef al site-ului a făcut o serie de dezvăluiri despre ceea ce se petrece la lot între Ianis și tatăl său.

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Relația lor este una mult mai „rece” decât ar crede unii din afară. Rămas oarecum „undercover” în hotelul naționalei, după conferința de presă de joi, Cristi Coste povestește un episod la care a asistat pe viu. Mai exact, el spune că a văzut cum Gică Hagi nici măcar nu vorbește cu Ianis Hagi. Acesta din urmă petrece mai mult timp cu „gașca” lui de fotbaliști, mai exact foștii colegi de la Viitorul.

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„Eu, după conferința de presă de ieri (n.r. joi, 24 septembrie), am alergat undeva la etaj (…) Oarecum am rămas undercover în hotelul naționalei, fără să-și dea ei seama. Și am fost la etajul unde era barul și erau și locurile de masă pentru unii oameni care sunt cazați acolo. Au venit la un moment dat și jucătorii. A venit și Gică Hagi. Au trecut pe lângă mine, nu m-au observat. Erau într-un colț. L-am observat și pe Gică Hagi, l-am observat și pe Ianis Hagi.

Gică nici măcar nu discută cu Ianis. E foarte distant, nu neapărat de toți jucătorii, pentru că, de exemplu, l-am văzut vorbind cu Răzvan Marin sau l-am văzut vorbind cu Ionuț Radu. Ianis Hagi e cu gașca lui, cu băieții lui, cu prietenii lui de la Viitorul. Foarte puțin l-am văzut vorbind cu tatăl său. Este o modalitate de comportament a lui Hagi. Este un subiectivism excesiv, iar Ianis Hagi știe lucrurile acestea”, dezvăluie Cristi Coste.

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Cearta dură din parcarea stadionului Ghencea, în 2024, un alt moment care definește relația dintre Gică și Ianis

atunci când vine vorba de fiul său Ianis Hagi și de „educația” sa fotbalistică. Mai mereu, „Regele” a încercat să regleze și să corecteze unele aspecte deficitare din jocul băiatului său. Cristi Coste a mai dezvăluit, în emisiunea FANATIK SUPERLIGA, un moment elocvent în acest sens.

În urmă cu câțiva ani, după un meci jucat pe Ghencea de „tricolori”, în care Ianis Hagi nu a impresionat, tatăl său l-a luat serios la rost. Chiar în parcarea stadionului a avut loc un moment mai tensionat, după România – Liechtenstein 0-0, meci jucat înainte ca „tricolorii” să plece spre Euro 2024.

„Îmi amintesc de un meci pe Ghencea. Ianis Hagi n-a făcut o partidă bună. Când am ieșit din parcarea subterană, lângă o mașină, era Ianis cu tatăl său și cu doamna Hagi (n.r. Marilena Hagi). L-a certat Gică treizeci de secunde, fără să respire, fără să se oprească. Ianis era cu capul în pământ. Gică era la acel meci un spectator.

(n.r. Ce i-a zis Gică lui Ianis atunci?) I-a explicat foarte multe lucruri de poziționare în teren, de viteză, de execuție, de gândire. (n.r. Dar l-a certat pe un ton ridicat?) L-a certat pe un ton agresiv. Ianis nu a ridicat capul din pământ, iar acea imagine mi-a rămas în minte. Și mi-a rămas în minte ca imaginea relației dintre Gică și Ianis.

Este mult mai dur. Poate chiar ăsta este cuvântul. Este mult mai dur cu băiatul său decât cu ceilalți jucători pe care-i antrenează. Iar această impresie mi-a fost întărită și aseară (n.r. joi), când pur și simplu nu a vorbit cu Ianis. E mult mai ferm cu băiatul său decât cu ceilalți băieți pe care îi convoacă”, povestește Coste.

La finalul celor spuse atunci de Gică Hagi, în parcarea stadionului din Ghencea, Ianis a avut o reacție care spune multe despre respectul pe care îl poartă pentru tatăl său. „După ce Gică l-a certat, Ianis a ridicat capul, a spus ceva de genul ‘Am înțeles’, i-a strâns mâna tatălui său și a plecat la mașina lui”, adaugă Cristi Coste.