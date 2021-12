Ianis Hagi poate intra în istoria primei ligi din Scoţia! Preţul setat de Rangers îl face să fie mai scump ca Virgil van Dijk

Ianis Hagi ar putea să fie protagonistul unui transfer uriaş în iarnă, în perioada de mercato, iar ultimul nume mare intrat în joc este Lyon. Rangers vrea un preţ pe măsură pentru unul dintre cei mai în formă jucători de pe “Ibrox Park”, iar o eventuală plecare ar intra în topul celor mai scumpe afaceri făcute de o echipă din prima ligă a Scoţiei.

Ianis Hagi, în topul celor mai scumpi jucători plecaţi din prima ligă a Scoţiei

, iar în iarnă ar urma să vină cu o ofertă, presa din Scoţia a anunţat şi care este preţul cerut de Rangers. Astfel, un eventual transfer s-ar face pentru 18.000.000 de lire sterline, sumă care ar intra pe locul 2 în topul celor mai scumpi fotbalişti plecaţi din prima ligă a Scoţiei.

În prezent, Moussa Dembele este liderul acestui clasament, după ce atacantul a fost achiziţionat de Lyon, de la Celtic, în august 2018, în schimbul a 19.800.000 de lire sterline. Poziţia secundă este ocupată de Odsonne Edouard, plecat în vară de la Celtic la Crystal Palace, după ce englezii au plătit 14.670.000 de lire sterline.

Dacă Rangers va încasa suma dorită, Ianis Hagi ar urma să-l depăşească pe Odsonne Edouard. Mai mult decât atât, internaţionalul român ar depăşi şi suma de transfer pe care Southampton i-a plătit-o lui Celtic pentru Virgil van Dijk, mai exact 14.130.000 de lire sterline.

Pe lângă faptul că ar putea să urce pe locul 2 în topul scoţian, un eventual transfer pe o asemenea sumă l-ar face pe Ianis Hagi să fie cel mai scump jucător vândut vreodată de Rangers. Recordul este deţinut de Alan Hutton, cumpărat de Tottenham, în ianuarie 2008, cu 11.700.000 de lire sterline.

Top 10 cei mai scumpi jucători care au plecat din prima ligă a Scoţiei

Moussa Dembele (de la Celtic la Lyon / august 2018) – 19.800.000 lire Odsonne Edouard (de la Celtic la Crystal Palace / august 2021) – 14.670.000 lire Virgil van Dijk (de la Celtic la Southampton / septembrie 2015) – 14.130.000 lire Kristoffer Ajer (de la Celtic la Brentford / iulie 2021) – 14.130.000 lire Victor Wanyama (de la Celtic la Southampton / iulie 2013) – 13.050.000 lire Alan Hutton (de la Rangers la Tottenham / ianuarie 2008) – 11.700.000 lire Fraser Forster (de la Celtic la Southampton / august 2014) – 11.250.000 lire Aiden McGeady (de la Celtic la Spartak Moscova / augsust 2010) – 10.800.000 lire Jean-Alain Boumsong (de la Rangers la Newcastle / ianuarie 2005) – 10.170.000 lire Jeremie Frimpong (de la Celtic la Bayer Leverkusen / ianuarie 2021) – 9.900.000 lire

“Lyon urmăreşte situaţia lui Ianis Hagi. În perioada de transferuri, francezii ar urma să-i facă o ofertă lui Rangers” – Ekrem Konur, jurnalist francez

Turcii susţin că preţul lui Ianis Hagi este mai mic

Galatasaray s-ar fi numărat printre echipele interesate de Ianis Hagi, însă jurnaliştii din Turcia au anunţat că formaţia Cim Bom s-a retras din cursa pentru semnătura fotbalistului de 23 de ani.

Turcii au considerat că pretenţiile lui Rangers erau exagerate, iar preţul cerut era de 10.500.000 de euro (aproximativ 8.900.000 de lire sterline). Pe listă ar mai fi rămas Lyon, Sevilla sau Aston Villa, ultima având avantajul că este pregătită de Steven Gerrard, fostul antrenor al lui Ianis Hagi de pe “Ibrox Park”.

Este cunoscut faptul că interesul unei echipe engleze atrage de la sine şi umflarea preţului de achiziţie. Astfel, un transfer la Aston Villa ar avea şanse destul de mari să fie făcut pe o sumă apropiată de cerinţele scoţienilor.

Fanii lui Rangers sunt de acord cu transferul lui Ianis Hagi

Chiar dacă este unul dintre cei mai în formă jucători, fanii lui Rangers nu ar fi prea nemulţumiţi dacă Ianis Hagi va fi vândut. Recent, pe un site al suporterilor a fost postat un editorial cu o concluzie clară: .

“Rangers poate trăi și fără Ianis Hagi. Dacă aș avea o opțiune, ar fi printre primii pe care i-aș vinde”, scria Gavin Kelly, fan al lui Rangers.

Ianis Hagi mai are contract cu Rangers până la finalul sezonului 2023-2024. Pe “Ibrox Park”, unde joacă din ianuarie 2020, internaţionalul român are un salariu de 1.200.000 de euro pe an, .