Gică Popescu, dezvăluiri despre clauza de reziliere a lui Ianis Hagi. ”Oricând, orice club poate să o plătească”

Iminența transferului lui Ianis Hagi de la Rangers este tot mai intens discutată în ultima perioadă. Dacă Galatasaray a anunțat că a sistat negocierile din cauza prețului cerut de campioana Scoției, Gică Popescu spune că acesta are o clauză de reziliere care nu este chiar atât de mare.

Ultima echipă despre care se spune ca va înainta o ofertă clubului Rangers, pentru achiziționarea lui Hagi, este .

Ce spune Gică Popescu despre clauza lui Ianis Hagi și ce alte calități îl fac transferabil imediat

Ianis Hagi alternează evoluțiile excelente cu cele mai puțin reușite, în tricoul lui Rangers. Adulat de fani, românul este în aceeași măsură criticat atunci când arată inconstanță în joc.

Însă, Hagi are câteva calități pe care președintele Farului Constanța le consideră esențiale pentru un fotbalist. În plus, .

”Ianis are o clauză, nu ştiu dacă e de 17, 20, 15 (milioane de euro – n.r.), dar are o clauză, clauză care oricând orice club poate să o plătească.

Ianis dacă mai rămâne doi ani acolo, sumele pe care un club le-ar plăti pentru el vor fi mult mai mari. A lucrat mult în Italia, acolo s-a dezvoltat. Pui mâna pe el, e stâncă.

Arată bine din punct de vedere fotbalistic, şi fizic aşa ştim că e frumos, dar nu e manechin, e fotbalist. Arată fizic senzational, dar a şi lucrat enorm”, a explicat Gică Popescu.

Gică Popescu îl sfătuiește să nu se grăbească să plece de la Rangers

Oficialul clubului la care antrenează tatăl lui Ianis Hagi, îl sfătuiește pe acesta să nu se grăbească să plece din Scoția unde este apreciat și unde se poate dezvolta în continuare.

”Aş zice să rămână doi-trei ani acolo şi să devină un jucător super important pentru Rangers. Eu am stat la Eindhoven patru ani de zile, am plecat un an la Tottenham şi la 27 de ani la Barcelona.

De ce trebuie să te grăbeşti? Trebuie să te duci copt, că ăia nu te aşteaptă. La ăia mari te duci copt sau te duci acasă.

Să rămână acolo, joacă, e iubit, e apreciat şi atunci când a ajuns la un nivel, să se ducă la top”, a explicat Gică Popescu, pentru .