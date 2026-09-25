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Intrat prin telefon din Suedia la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoichiță (72 de ani) a vorbit despre relația dintre Gică și Ianis Hagi. Oficialul FRF a explicat că selecționerul își privește fiul ca pe oricare alt jucător de la națională.

Ce relație este la echipa națională între Gică și Ianis Hagi

Întrebat de Horia Ivanovici cât de mare va fi presiunea pe Ianis Hagi la întâlnirea cu Suedia, în care , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, directorul tehnic FRF speră ca fiul selecționerului să uite în timpul jocului de faptul că tatăl său se află pe banca tehnică.

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”Presiune există pe fiecare jucător în momentele astea. Problema e una singură: Ianis să nu o simtă și să fie atât de abil încât să uite pentru o oră jumate că e copilul lui Gică. Atât. Nimic altceva.

În rest să fie la fel ca Sabin Ilie, care atunci când juca împreună cu Adrian, s-a debarasat de povara super talentului lu’ fra-su și a reușit. Ăsta este cel mai important lucru în viață, mai ales în relațiile de familie”, a declarat Mihai Stoichiță, la FANATIK SUPERLIGA.

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Ianis Hagi nu are parte de favoruri la națională

Oficialul de la Casa Fotbalului a explicat că în niciun fel Gică Hagi nu este mai îngăduitor cu fiul său și a vorbit despre profesionalismul desăvârșit al lui Ianis, despre care FANATIK a aflat în exclusivitate că are .

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”Niciun fel de parti-pris între Gică Hagi, tatăl, și Ianis Hagi, fiul. Este înregimentat la fel ca toți ceilalți în tot ceea ce face Gică pe teren. Nu există discuții preferențiale sau ceva în genul ăsta. Există echilibrul lui Hagi în a trata această situație și a lui Ianis, care simte ceea ce trebuie să facă în favoarea lui.

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Exigența este echidistanța pe care o are în relația cu Ianis, adică nu este nimic special, nu e loc de sentimente paterne, ci doar ceea ce trebuie să ofere profesionalismul în astfel de situații. Și la noi se pare că e foarte reușită treaba asta. Îl cunoașteți pe Ianis ca pe un om care să nu posede o inteligență emoțională și fără un om care să nu aibă un comportament civilizat și așa, echilibrat în tot ceea ce face?

Nu, Ianis este bine educat. Educația pe care a primit-o și pe care o observați și dumneavoastră în momentul când aveți dialoguri cu el, caracterul lui oferă această ipostază de a fi un soldat înregimentat în compania condusă de Gică Hagi”, a spus Stoichiță, la FANATIK SUPERLIGA.