Ianis Hagi, un singur obiectiv pentru 2026: „Am oferit speranțe că putem ajunge la Mondial”. Video

Ianis Hagi este unul dintre cei mai iubiți fotbaliști români aflați în activitate. „Prințul” a vorbit, la sfârșit de an, de ceea ce s-a întâmplat în 2025, dar și ce obiective și-a trasat pentru anul 2026.

Constanța în jocuri, secretul lui Ianis Hagi din 2025

Anul 2025 a fost plin de realizări pentru Ianis Hagi, de la transferul în Turcia, . Într-un interviu acordat pentru , mijlocașul a mărturisit că se simte extrem de bine la finalul acestui an și că și-a îndeplinit ce și-a propus, anume să joace constant.

„(n.r. – Cum te găsim la sfârșit de an?) Sunt bine, sănătos, cu foame de succese, cu multă ambiție. Mă găsiți cu spiritul destul de pozitiv și îmi doresc să închei anul cât mai bine. Dacă ar fi să-mi descriu anul într-un cuvânt, acela ar fi ‘constanță’. Cred că mi-am găsit cumva echilibrul pe care nu l-am avut în ultimii doi ani, adică 2023 și 2024. Atunci am revenit din accidentare, încercam să-mi găsesc locul în echipă. Apoi a urmat transferul în Spania. Cu naționala mergea bine, însă în Spania nu mi-a mers așa cum mi-am dorit.

Anul acesta pot spune că a fost constant. Am început anul foarte bine la Rangers, am jucat în toate meciurile până în ultimele 3 etape, când a venit acea accidentare la genunchi. Am avut evoluții bune și la club, dar și la națională. Sunt fericit cu acest an. Cred că acest lucru este un punct foarte important în a avea succes, anume să găsești ce îți place și ce iubești. Zile bune și rele vor fi mereu, dar important e să fii constant în munca ta. Când am pășit în 2025, asta mi-am dorit cel mai mult!”, a declarat Ianis Hagi.

Victoria cu Austria, cel mai frumos moment din 2025

Întrebat despre cel mai frumos moment din 2025 pe plan sportiv, . În calitate de căpitan, mijlocașul și-a condus echipa spre un succes ce le-a reaprins entuziasmul suporterilor.

„(n.r. – Care a fost cel mai fericit moment sportiv din 2025?) Probabil acea victorie cu Austria. Având și banderola de căpitan pe braț, eram într-o oarecare presiune din partea fanilor și mass-media pentru că rezultatele nu erau cele pe care le doream. Având acea victorie în fața fanilor, a fost un moment în care le-am oferit speranțe că putem fi la Mondial. Într-adevăr, nu s-a terminat campania de calificare așa cum ne-am dorit, însă, în același timp, tot noi ne-am câștigat acest drept de a juca în play-off.

Energia și gândurile pe care le avem ca și grup sunt foarte pozitive. Suntem conștienți de adversarul pe care îl avem în față, însă acea victorie a confirmat că putem obține rezultate mari, iar acest lucru ni-l dorim și în martie”, a mai spus Ianis Hagi.

Campionatul Mondial, unicul obiectiv de anul viitor

În încheiere, Ianis Hagi a transmis că dorința sa cea mai mare din 2026 este calificarea la Campionatul Mondial. Mijlocașul e de părere că „Generația de Suflet” a demonstrat că se poate impune în meciurile cu adversari dificili.

„(n.r. – Cu ce gânduri intri în 2026?) În primul rând, calificarea la Campionatul Mondial, este gândul pe care îl am de când a început campania de Liga Națiunilor, asta îmi doresc cel mai mult! Apoi, pe plan personal, îmi doresc să progresez cât mai mult, performanțele mele să fie tot mai bune și să întorc încrederea oamenilor care au crezut în mine.

Eu știu că românii încă au încredere în noi, nu cred altceva. Dacă situația era alta, nu veneau la stadion și nu ne-ar fi susținut așa cum au făcut-o la meciul cu Austria. Știm că rezultatele contează, e normal să fie așa. Noi vrem să menținem trendul rezultatelor pozitive, mă refer la calificarea la EURO 2024, la turneul final din Germania și grupa din Liga Națiunilor”, a conchis Ianis Hagi.