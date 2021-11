Ianis Hagi visează de mic la Cupa Mondială: ”Simt că suntem aproape”. Video

Crescut în academia tatălui său, Ianis Hagi nu mai este demult copilul care debuta în Liga 1 la 16 ani. În continuare extrem de tânăr (23 de ani), Ianis a depășit momentul ”adolescenței” fotbalistice.

Fiul ”Regelui Hagi” este pregătit să conducă echipa națională spre turneul final al Cupei Mondiale de anul viitor, așa cum tatăl lui a făcut-o în calitate de lider al ”Generației de aur”.

Ianis Hagi: ”Vii cu o motivație suplimentară la echipa națională”

Desemnat în urma voturilor suporterilor echipei naționale ”Tricolorul lunii octombrie”, Ianis Hagi a vorbit într-un interviu pentru FRF TV despre visul din copilărie, dar și despre un moment crucial din cariera lui.

Dacă la echipa de club, Rangers, Hagi încă încearcă să-l convingă pe managerul Steven Gerard că este jucătorul de care are nevoie la mijlocul terenului, .

Fotbalistul de 23 de ani a mărturisit că atunci când a fost mic chiar a visat că va juca în tricoul României la un turneu final major.

”Când eram mic am visat, nu știu dacă o Cupă Mondială, dar un turneu final am visat că voi juca cu echipa națională. Simt că suntem aproape, mai trebuie să facem patru meciuri foarte bune și cred că suntem pe un drum bun”, a spus Hagi pentru FRF TV.

Convocarea pentru meciurile decisive pentru accederea în barajul ce duce la Cupa Mondială de anul viitor, îi dă o motivație suplimentară spune fiului marelui Hagi, și la fel de motivați își simte și coechipierii.

”La echipa națională avem două meciuri extrem de importante și să spunem că nu ai avut o lună foarte reușită la echipa de club și atunci vii cu o motivație suplimentară la echipa națională să reprezinți țara cum trebuie și poate îți regăsești ritmul”, a punctat Ianis Hagi.

Mesajul lui Ianis Hagi pentru tânărul Enes Sali

Ianis Hagi a debutat sub tricolor în urmă cu exact trei ani, într-un meci cu Lituania. Unul dintre fotbaliștii convocați de selecționerul Mirel Rădoi este , un puști de numai 15 ani.

Greu de crezut că ar putea juca în meciul contra Islandei, dar calitățile jucătorului crescut la aceeași academie precum Ianis Hagi, îl vor ajuta să facă acest pas, crede fiul ”Regelui”.

”Pe Enes îl știu de câțiva ani de la Cupa Hagi, când a câștigat titlul de cel mai bun jucător și au câștigat și turneul. Chiar îi spuneam lui tata că mi-a plăcut foarte mult.

Acum își arată calitățile zi de zi, îmi place foarte mult la el că are tupeu de fotbalist și chiar dacă are doar 15 ani are calități extraordinare. Încrederea în sine este foarte importantă. Dacă aș fi stat cu el în cameră probabil asta i-aș fi spus zi de zi: să aibă încredere în el”, a spus Hagi.

Omul care l-a făcut să înțeleagă că trebuie să plece de la Genk

Extrem de tânăr, Ianis Hagi are deja trei experiențe la echipe din campionate puternice ale Europei. Prima aventură ”afară”, la Fiorentina, nu a fost cea mai reușită.

Nici a doua încercare, la Genk, în Belgia, nu l-a ajutat să ”explodeze”. A urmat, însă, transferul la Rangers, iar primul sezon a fost unul de vis pentru Ianis Hagi.

Fotbalistul a mărturisit că nu a fost fericit la Genk, dar a muncit pentru a demonstra că are valoare. Omul care l-a ”convins” că locul lui nu e în Belgia a fost Vincent Kompany, fostul mare jucător al lui Manchester City.

”M-a ajutat foarte mult în carieră. Îmi amintesc că am jucat ultimul meci pentru Genk și a venit după meci Vincent Company, căpitanul lui Anderlecht și mi-a spus că am jucat foarte bine, să muncesc pentru că voi ajunge departe.

Ciudat, în vestiar, antrenorul mi-a spus că nu am intrat deloc bine în meci, că nu mi-am ajutat echipa. Atunci am înțeles că ceva nu e ok la echipa asta (Genk). Mi-a confirmat că trebuie să găsesc o altă echipă unde să fiu apreciat”, a rememorat Inanis Hagi.