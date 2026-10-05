Ianis Hagi, Wesley Sneijder de România. „Și o spun nu pentru că este băiatul lui Gică”. Exclusiv

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Ianis Hagi se află în centrul atenției la echipa națională a României de când echipa a fost preluată de tatăl său, Gică Hagi. Nicolae Mitea a fost invitat special la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit fără menajamente despre „Prinț”. De ce l-a asemănat cu legendarul Wesley Sneijder, de fapt.

Nicolae Mitea, la superlativ despre Ianis Hagi

Ianis Hagi se află într-o . La meciul cu Polonia, el a bifat și o bornă nu tocmai confortabilă unui jucător profesionist: . Nicolae Mitea a vorbit deschis despre tânărul mijlocaș român. Fostul jucător de la Ajax Amsterdam a spus că Ianis are calități mari și l-a asemănat cu Wesley Sneijder, fotbalistul care a strălucit în cariera sa și a fost recunoscut pentru tehnica și glezna fină avute.

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„Mie îmi place Ianis. Mi-a plăcut întotdeauna. Nu o spun că e băiatul lui Gică, ci o spun pentru că am văzut că are joc de picioare și stângul, și dreptul. El are calități, are tehnicitate foarte bună. Am văzut că lovește bine și cu stângul, și cu dreptul mingea, ceea ce e foarte greu în ziua de azi. Eu am mai văzut un singur fotbalist în cariera mea pe care am avut-o, pe Wesley Sneijder, care dădea așa de bine stângul, dreptul. Și sunt puțini, foarte puțini fotbaliști care pot lovi mingea așa de bine și cu stângul, și cu dreptul, pentru că niciodată nu-ți dai seama ce poate să facă un jucător, ori că-ți bate de pe stânga, de pe dreapta, tot timpul surprinde atât portarul, cât și adversarul.

Vede bine jocul. Vede foarte bine jocul. Este un pasator foarte bun în adâncime. Într-adevăr, n-are o viteză de reacție foarte mare. Poate ăsta e un punct mai slab, acela de a avea viteza aia în regim de viteză când driblezi sau când pleci cu mingea de pe loc, dar în rest mie îmi place. Are calități bune și asta nu o spun încă o dată că este băiatul lui Gică, ci a arătat-o și a demonstrat-o. Și a făcut și el meciuri bune la echipa națională. Acum n-are ritm. L-am văzut și eu la ultimul meci. N-are ritm, probabil nici nu joacă la echipa de club… sigur nu joacă nici la echipa de club. A evoluat foarte puțin în ultima perioadă. Dar să fim serioși acum, arată-mi mie jucător care poate să-i ia locul și să fie mai bun. Crezi că dacă ar fi vreunul în momentul de față în locul lui, nu l-ar băga Gică? Eu zic că da!”, a spus inițial Nicolae Mitea.

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Nicolae Mitea a fost categoric când a fost întrebat cine îi poate lua locul lui Ianis Hagi în echipa națională

Ulterior, Mitea a fost întrebat dacă consideră că, în momentul actual, există un fotbalist care să îi poată lua locul lui Ianis Hagi în primul „11” al echipei naționale. Fostul internațional român a spus categoric că Ianis, chiar și în condițiile date, nu poate fi înlocuit de nimeni. „Mai bun ca Ianis nu. Sau poate cel puțin la fel de bun ca el.

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Sincer spun. Mai bun ca el nu. Poate la fel, că joacă, că evoluează mai mult la echipa de club sau că are ritm, că are continuitate. Poate că ar fi peste Ianis în momentul de față, dar așa… calitate nu văd. Eu zic că își merită locul!”, a conchis Nicolae Mitea la FANATIK SUPERLIGA.

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