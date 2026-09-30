Ianis nu-l ascultă pe Gică Hagi la antrenamente! Victor Pițurcă a dezvăluit episodul: „E încăpățânat. Vorbește tu cu el”

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Debutul lui Gică Hagi (61 de ani) în noul mandat la echipa națională a României este unul de coșmar până acum. „Tricolorii” au pierdut ambele meciuri oficiale din noua ediție de UEFA Nations League și au alte două partide tari la orizont, contra Poloniei și Suediei. Victor Pițurcă (70 de ani), fost selecționer, crede că Hagi poate găsi soluția pentru a readuce echipa pe val și i-a oferit un sfat pentru a reuși acest lucru. Totodată, el a dezvăluit o discuție pe care a avut-o cu Gică Hagi despre Ianis, fiul său.

Gică Hagi a apelat la Victor Pițurcă! Ce au discutat cei doi despre Ianis Hagi

În ultimii ani, după accidentarea pe care a suferit-o la Rangers, cariera lui Ianis Hagi a mers doar în jos. În prezent, de unde era desemnat cel mai bun tânăr fotbalist din campionatul Scoției, Ianis a ajuns să joace în Turcia, la Alanyaspor, însă nici acolo nu este un titular incontestabil. Victor Pițurcă are în continuare încredere în fiul lui Gică Hagi, însă este de părere că ar trebui să încerce să joace mult mai repede, întrucât calitatea i-o permite. El a dezvăluit o discuție pe care a avut-o cu Gică Hagi despre fiul său:

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„I-am zis «Băi, Gică! Îl ai pe Ianis la antrenament. Pune-l să joace din una, două atingeri». Are calitatea asta și nu trebuie să intre în contact cu adversarul. Când intră în luptă cu adversarul, cade. El are calitatea asta, poate să dea cu exteriorul, să plece pe un-doi. «Păi nu, Piți, vorbește tu cu el. E încăpățânat, vorbesc cu el la antrenament și îi spun același lucru». I-am zis: «Păi, ce încăpățânat, mă? Pune-l să joace din una, două atingeri la antrenament ca să se învețe».

Și eu eram individualist la Steaua. Mi-a spus nea Imi: «Băi, Piți, joacă din una, două atingeri». Am zis în mintea mea că ce? Să joc eu dintr-o atingere? Am jucat dintr-o atingere la cinci contra doi la antrenament și m-am experimentat. Și el poate face lucrul ăsta. Are calitate. Dacă nu putea, nu îi ceream lucrul acesta. Pentru Gică Ianis e copilul lui. S-a și certat pentru el și are încredere în el. Ianis chiar dacă a jucat sau nu la echipele de club, la echipa națională a avut momente bune”, a declarat Victor Pițurcă la

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Ce l-a sfătuit Victor Pițurcă pe Gică Hagi după cele două eșecuri ale României

De-a lungul anilor petrecuți la cârma naționalei, Victor Pițurcă nu a impus un joc spectaculos. Fostul selecționer a conștientizat valoarea „tricolorilor” în comparație cu echipele puternice din Europa, așa că a mizat pe o apărare bună și contraatacuri tăioase, mai ales împotriva adversarilor mai puternici. De asemenea, schimbările în echipă nu erau niciodată într-un număr atât de mare de la un meci la altul, tocmai de aceea crede că Gică Hagi ar trebui să facă același lucru.

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Victor Pițurcă crede că dacă Hagi va folosi fotbaliștii importanți, dacă va alege tactica potrivită și atunci „tricolorii” ar continua să aibă șanse mari să termine grupa cu capul sus. Fostul selecționer este sigur că „Regele” și-a dat seama, în sfârșit, că nu are la dispoziție o gamă atât de largă de fotbaliști valoroși așa cum credea.

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„Gică Hagi tot repetă de câțiva ani că avem materie primă și că putem juca în finala CM. Eu credeam că o spune doar așa, dar acum mi-am dat seama că el crede asta. Abia acum s-a lovit de chestia asta, la meciul cu Bosnia. L-am văzut la conferința de presă și, chiar dacă nu a vrut să zică nimic de jucători, a avut câteva fraze în care s-a referit la valoare. El a avut încredere că jucătorii proaspeți o să joace și o să-i câștige meciul. Echipa a arătat urât rău de tot, dar era normal. Jucători care n-au jucat în viața lor împreună. Așa a crezut el că e bine, dar s-a adeverit că a fost o experiență și pentru el. Dacă nu câștigi meciuri, vei avea o presiune atât de mare încât nu ai cum să stai. El era foarte marcat după meci și cred că el chiar s-a gândit să plece. Așa cred eu.

Tot zicea ‘să vedem ce va fi în noaptea asta’, tot repeta ‘cu mine sau fără mine’. El trebuie să lupte. Ca antrenor, trebuie să stai și să lupți. Toți își doresc să câștige. Gândiți-vă la Guardiola și Manchester City, care a cheltuit miliarde, iar la un moment dat nu mai bătea pe nimeni. România a avut câteva momente de joc foarte bune. Cu Suedia am jucat bine, am avut ocazii. Putea fi altul jocul. Prima repriză a fost foarte bună, iar în a doua nu ne-am mai ridicat la același nivel fizic.

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În Bosnia, care era cel mai important meci, nu am mai jucat bine. Cu Suedia erau șanse mai mici, mai ales că jucam în deplasare. Nu e chiar așa cum se spune, că Bosnia & Herțegovina este o echipă formidabilă. Titularii României pot să învingă Bosnia. Cu un 11 bun, cu o tactică adecvată… dar noi acum psihic suntem jos. Avem nevoie de un rezultat bun în Polonia și apoi să vedeți cum ne revenim”, a mai declarat Victor Pițurcă.

Explicația lui Victor Pițurcă pentru cele 9 schimbări pe care Gică Hagi le-a făcut pentru meciul cu Bosnia

Gică Hagi a introdus 9 fotbaliști noi în echipa de start a meciului cu Bosnia în comparație cu partida din Suedia. Mai mult decât atât, cei mai importanți fotbaliști ai naționalei nu s-au aflat nici măcar pe banca de rezerve, iar Victor Pițurcă este sigur că selecționerul a fost păcălit de cele două meciuri amicale cu Georgia și Țara Galilor, partide pe care Hagi le-a abordat printr-o tactică asemănătoare și a obținut o remiză și o victorie.

„Cele două meciuri amicale l-au păcălit. În meciul cu Țara Galilor a folosit altă echipă față de Georgia și i-a mers. Eu cred că dacă cu Bosnia jucam cu Bancu, Rațiu, Drăgușin, Răzvan Marin… era altceva. De-aia a schimbat echipa, s-a lăsat păcălit. La națională nu există amicale, că te duci în jos în clasamentul FIFA”, a mai spus fostul selecționer al României.