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Ianis Stoica traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei, iar forma excelentă arătată în Portugalia a generat discuții aprinse după ce numele său a dispărut de pe lista finală a convocaților României. În direct la emisiunea „MM la FANATIK”, Mihai Stoica a explicat atât motivele pentru care FCSB a renunțat la atacant, cât și de ce consideră justificată decizia lui Gică Hagi.

MM Stoica: „Tot timpul cineva va căuta un motiv de polemică”

a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte după anunțarea lotului României pentru meciurile din Liga Națiunilor. Atacantul de 23 de ani a impresionat în startul sezonului la Estrela Amadora, formație din prima ligă portugheză, unde a reușit să adune patru goluri și două pase decisive în primele șase etape.

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Cu toate acestea, MM Stoica consideră că reacțiile sunt exagerate și că orice selecționer este obligat să facă alegeri în funcție de profilul fotbaliștilor de care are nevoie. Însă oficialul FCSB a amintit că actuala formă a lui Ianis trebuie analizată în contextul evoluției sale din ultimele sezoane. „Tot timpul cineva, în presă mai ales, va căuta cu lupa un motiv de polemică. Acum a fost găsit Ianis Stoica, jucător care are șase meciuri și patru goluri, cred, anul ăsta. Da! Dar care anul trecut nu prea a avut cifre acolo. Dar care, cu un an înainte, juca la o echipă care a retrogradat”, a declarat MM Stoica.

De ce îi dă dreptate lui Gică Hagi

În opinia lui Meme Stoica, criteriul principal nu este numărul de goluri marcate într-o perioadă scurtă, ci compatibilitatea jucătorului cu cerințele echipei naționale. „Sunt convins că Gică Hagi l-a studiat foarte bine pe Ianis Stoica, să vadă ceva ce are el nevoie la prima echipă, nu ceva ce face jucătorul acolo. E mai bun? Asta-i întrebarea. E mai bun Ianis Stoica decât Louis Munteanu? E mai bun decât Bîrligea? E mai bun decât Man? Cam așa se pune problema”.

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Mihai Stoica crede că accidentarea lui Denis Drăguș i-ar fi oferit selecționerului ocazia perfectă să îl cheme pe Ianis Stoica dacă ar fi considerat că profilul său este potrivit. „Hagi putea să închidă foarte multe guri, să-l ia (n.r. – pe Ianis Stoica la lot). Dar poate că nu a considerat. Pentru că probabil că a vrut mai degrabă să joace cu un jucător de alt profil”.

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Cum explică MM Stoica decizia FCSB de a renunța la Ianis Stoica

În momentul în care Horia Ivanovici a punctat faptul că Ianis Stoica a evoluat pentru FCSB, Mihai Stoica a explicat și cum a decurs despărțirea de fotbalist. Transferat ulterior la FC Hermannstadt și ajuns acum în Portugalia, atacantul a părăsit gruparea roș-albastră fără ca vicecampioana de atunci să încaseze o sumă de transfer. „L-am lăsat liber. N-am luat bani pe el”, a recunoscut MM Stoica.

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Managerul FCSB a făcut și o analiză în detaliu a punctelor forte ale lui Ianis Stoica. „Este un jucător care are o mare calitate, marchează ușor goluri. Dar nu este un jucător care, în duel unu la unu, să fie superior adversarului. Este un jucător care atacă foarte bine”, a explicat MM Stoica.

Care este poziția ideală a lui Ianis Stoica?

Oficialul FCSB a trecut apoi în revistă mai multe momente din cariera fotbalistului. Una dintre problemele întâmpinate de Ianis Stoica a fost folosirea sa pe posturi diferite. MM Stoica susține că atacantul român nu este un veritabil jucător de bandă, deși a evoluat deseori în flancul stâng sau drept, inclusiv la naționala de tineret sau la echipa de club, în Portugalia

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„L-am văzut jucând la echipa națională de jucători născuți 2002 extremă dreaptă. Era concurent pe post cu Mario Bratu, care joacă acum la Corvinul. Dacă nu venea la lot Louis Munteanu, juca Ianis număr 9. Eu tot timpul mă uitam unde e randamentul cel mai bun. A fost folosit în stânga. Anul trecut am fost la un meci Estrela Amadora – Rio Ave și a intrat în a doua repriză extremă stângă. Nu e poziția lui, e clar. Cred că i se potrivește foarte bine sistemul cu doi atacanți. Poate să fie o soluție pentru echipa națională, probabil nu a considerat Gică Hagi la momentul ăsta că poate să fie o soluție, dar poate să fie, dacă va avea constanță în evoluțiile de la club”, a concluzionat Mihai Stoica la „MM la FANATIK”.