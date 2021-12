Ianis Stoica explică despărțirea de Anamaria Prodan: „Ea nu s-a mai ocupat așa mult de mine. Am fost două luni fără agent!”

Semnarea de către Ianis Stoica a unui contract de impresariere cu firma Becali Sports a făcut mult evaluri, iar la finalul meciului cu Rapid jucătorul a precizat cum stau lucrurile în realitate.

Ianis Stoica despre perioada petrecută la firma Anamariei Prodan: „A fost foarte bine”

„Am reziliat contractul, dar nu cu Anamaria Prodan. Am fost sub contract cu dânsa 5 ani. A fost foarte bine, dar m-a trimis… de fapt am semnat cu un străin și ea nu s-a mai ocupat așa mult de mine”, a spus atacantul echipei antrenată de Anton Petrea.

Jucătorul a precizat și motivele care l-au determinat să nu mai vrea să fie reprezentat de firma Anamariei Prodan. „Pe acel agent străin (n.r. – Sasha Empacher) nici măcar nu l-am văzut la față. Au fost și câteva nereguli în contract și am vrut să rup contractul.

ADVERTISEMENT

Dar nu l-am rupt ca să semnez cu domnul Victor Becali. Eu am fost două luni fără agent. Nu mă tem de niciun proces. Este alegerea mea și o duc până la capăt”, a recunoscut atacantul FCSB.

Contractul lui Ianis Stoica cu Becali Sports a intrat în vigoare pe 1 decembrie

, că Ianis Stoica a renunțat la contractul cu Anamaria Prodan și a semnat cu Giovanni Becali! „Ianis Stoica a semnat cu firma Becali Sport, fiind alegerea lui.

ADVERTISEMENT

Contractul a intrat în vigoare de la 1 decembrie 2021. Nu noi ne-am dus să-l convingem pe jucător, să-l răpim, ci el a venit la noi. Ianis Stoica a semnat și este jucătorul nostru. Ce are el cu alții, e treaba lui. Fiecare se descurcă în funcție de ce clauze are în contract”, a declarat Dragoș Sârbu, omul care conduce Becali Sport împreună cu Victor Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.

În context, Gigi Becali, patronul FCSB, . „Pe mine nu mă mai interesează ce s-a întâmplat la transferul lui Dennis Man la Parma.

ADVERTISEMENT

M-a sunat Giovanni și mi-a spus: ‘Măi, Gigi, uite, a venit tatăl lui Ianis și a spus că vrea să semneze cu firma noastră. Ești de acord?’.

Și i-am spus: ‘Giovanni, nu mă interesează. Nu mă întreba dacă sunt de acord, pentru că jucătorul face ce vrea și semnează cu cine vrea. Nu am nicio treabă», i-am zis. Și atunci, ce scandal să fie?‘”, a încheiat Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Rapid va prinde play-off-ul, este de părere Ianis Stoica

Referitor la meciul cu Rapid de miercuri, câștigat de FCSB cu 3-1, Ianis Stoica a recunoscut că a avut emoții, dar a trecut repede peste ele. „ și mă bucur că mi-am ajutat echipa să câștigăm cele 3 puncte. Avem alt obiectiv față de ei”, a declarat atacantul echipei antrenată de Anton Petrea.

Jucătorul a spus și cum au decurs lucrurile la . „Am fost mai rapid, Săpunaru m-a tras de picior și a fost fault. Era normal să câștigăm, în repriza a doua mingea a fost numai la noi”, a mai spus jucătorul.

ADVERTISEMENT

Ianis Stoica este de părere că jucătorii Rapidului și-au pierdut cumpătul din cauza mizei. „Au luat roșu pentru că am stat călare pe ei și au cedat presiunii. Rapid va prinde play-off-ul. Chiar și dacă au mulți accidentați, ne-a fost greu cu ei”, a mai declarat atacantul.

„Eu mă antrenez și sper să joc mai bine de la meci la meci. Nu mă interesează să fiu playmaker-ul echipei. Îmi fac treaba când intru”, a încheiat jucătorul echipei roș-albastre.

Prestația lui Ianis Stoica a fost apreciată de Ilie Dumitrescu. „Ianis Stoica are calitatea asta extraordinară, nu joacă titular pentru că e foarte multă concurență la FCSB, dar are calități și atunci când intră face diferența. A demonstrat-o și în acest meci”, a declarat fostul atacant la Digisport.