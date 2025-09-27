Ianis Stoica a înscris din nou în Portugalia! Cum a marcat românul într-o repriză în care echipa sa a făcut spectacol. Video

, însă apoi a evoluat în alte cinci jocuri fără să contribuie decisiv pentru echipa sa. Seria nefastă s-a încheiat odată cu partida contra ultimei clasate AFS, în care fostul internațional de tineret a înscris din nou. Estrela a câștigat la scor de neprezentare, 3-0, și a urcat pe locul 11 în clasament.

Ianis Stoica a înscris din nou în Portugalia

Estrela Amadora a deschis scorul în minutul 22 al partidei cu AFS, când Marcus l-a lansat excelent pe Kikas, care a scăpat singur cu portarul Simao, pe care l-a învins. După scurt timp, gazdele și-au dublat avantajul, marcator de această dată fiind Ianis Stoica.

După o fază prelungită de atac, Sidny Cabral a trimis o centrare în careu din partea dreaptă, iar atacantul român a împins balonul în poartă. Faza a fost analizată în camera VAR pentru un posibil offside, însă reușita a fost validată, iar scorul de pe tabelă a devenit 2-0 în favoarea celor de la Estrela.

Ianis Stoica a înscris pentru Estrela Amadora

Kikas a realizat „dubla” în prelungirile primei reprize și Estrela a intrat la vestiare cu un avantaj clar, 3-0. În minutul 61, Ianis Stoica a fost înlocuit cu Ngom. Tabela a rămas intactă până la final, astfel, echipa lui Ianis Stoica a obținut primul succes al sezonului după patru remize și două eșecuri. De cealaltă parte, AFS a obținut un singur punct în primele 6 runde.

Ianis Stoica, încântat de transferul la Estrela

După mai multe sezoane în care a impresionat în Superligă, . Fotbalistul de 22 de ani a fost extrem de încântat după ce mutarea s-a oficializat.

„E o şansă să demonstrez, va fi greu, dar consider că sunt pregătit. Vreau să o iau pas cu pas, prima dată să mă impun acolo, şi vom vedea pe viitor. Îmi doream foarte mult acest transfer, mă bucur că s-a concretizat”, declara Ianis Stoica la acel moment pentru .