Ianis Stoica a reacționat după FC Hermannstadt – U Cluj 2-1: „Am petrecut o perioadă frumoasă acolo şi sufăr când mă înjură!”

a fost partida de sâmbătă seară care a șocat lumea fotbalului românesc. Ianis Stoica a adus victoria sibienilor contra liderului în meciul său cu numărul 100 în primul eșalon și a reacționat după „dubla” marcată în poarta fostei sale echipe.

Cum a reacționat Ianis Stoica după Hermannstadt – U Cluj 2-1

Hermannstadt a reușit o mare victorie chiar împotriva liderului Superligii. Sibienii au pus capăt seriei negative de rezultate și au câștigat de asemenea o doză mare de moral, după o perioadă plină de tensiuni.

Ianis Stoica, , a reacționat la finalul partidei. Tânărul atacant român a dezvăluit cât de importante au fost discuțiile avute de conducerea echipei în vestiar, dar și cum este afectat de injuriile suporterilor lui U Cluj.

„Daniel Niculae a venit în vestiar, ne-a motivat!”

„Nu e important că am dat golurile, ci că am câştigat după o serie de înfrângeri. Conducerea, preşedintele, managerul sportiv au avut discuţii cu noi săptămâna asta şi am văzut că nu suntem singuri. S-au băgat şi nişte bani în semn de susţinere.

Da, Daniel Niculae a venit în vestiar, ne-a motivat, dar toţi conducătorii şi-au făcut treaba bine. E şi meritul lui Marius Măldărăşanu, care nu a renunţat. Nu cred că trebuie să plece antrenorul, ci să ne schimbăm noi mentalitatea şi să nu dăm vina pe antrenor.

Mai trebuie să facem puncte până la iarnă şi după să dedic o victorie. Nu suntem în măsură să cerem prime de joc, cu siguranţă banii vor veni şi noi simţim că suntem susţinuţi”, a declarat Ianis Stoica, după Hermannstadt – U Cluj 2-1.

„Am petrecut o perioadă frumoasă acolo şi sufăr când mă înjură!”

Înainte de a evolua pentru Hermannstadt, Ianis Stoica a îmbrăcat tricoul celor de la U Cluj. Atacantul a vorbit despre greutățile întâmpinate atunci când fanii „șepcilor roșii” îl jignesc, acesta plecând cu scandal de la echipa lui Ovidiu Sabău.

„Sufăr aşa când mă înjură suporterii, dar asta este. Am petrecut o perioadă frumoasă acolo şi sufăr când mă înjură. Azi doar s-a nimerit să dau două goluri.

Mister mi-a zis să joc pentru echipă şi mi-a zis că va veni rândul meu să marchez”, a mai spus tânărul atacant român după Hermannstadt – U Cluj 2-1.

Deși a câștigat, Hermannstadt a reușit să urce doar pe locul 15 în clasament, cu un total de 16 puncte. Etapa viitoare, sibienii vor juca în deplasare contra celor de la Unirea Slobozia.