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Neconvocarea lui Ianis Stoica la națională pentru startul campaniei din Liga Națiunilor, deși se afla pe lista preliminară, a stârnit multe comentarii. Un fost internațional a descifrat motivul din spatele deciziei luate de Gică Hagi.

Motivul pentru care Ianis Stoica a fost sărit din schema naționalei de Gică Hagi

Daniel Niculae, om cu 38 de selecții și 9 goluri la prima reprezentativă, consideră că atunci când a decis să nu se bazeze pe Ianis Stoica pentru aceste patru întâlniri, selecționerul s-a bazat pe faptul că atacantul de la Estrela Amadora nu a mai fost până acum la lot.

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”Singurul motiv pentru care Ianis nu a fost convocat este că nu a mai fost la națională. Este un jucător în formă, care marchează. A trecut peste perioada mai grea din primele șase luni la o echipă dintr-un campionat important. Nu i-a fost ușor, dar a muncit și a trecut peste. Are toate calitățile ca să păstreze ritmul ăsta și să ajungă la națională”, a declarat Daniel Niculae, la .

Absența lui Ianis Stoica, jucător aflat în formă foarte bună în Portugalia, din lot pentru startul din Liga Națiunilor nu a fost privită cu ochi buni. Fostul mare fotbalist Adrian de hotărârea luată de Gică Hagi.

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Niculae i-a făcut echipa lui Hagi pentru jocul cu Suedia

Plecând de la informația că Hagi va folosi un sistem 3-4-3 în , Daniel Niculae a schițat un prim ”11” al naționalei României. Fostul atacant a făcut o alegere surprinzătoare și nu l-a inclus în echipa de start pe căpitanul Nicolae Stanciu.

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”În poartă îl aleg pe Ionuț Radu. Screciu în centru. Acest 3-4-3 se poate schimba, urcându-l pe Screciu mai sus și revii la patru fundași. Drăgușin în dreapta, iar în partea cealaltă Matei Ilie. Și Coubiș va avea minute foarte multe în aceste meciuri.

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Cred că Gică Hagi va face echipe echilibrate în toate cele patru meciuri. Rațiu în dreapta, Bancu în stânga. Răzvan Marin cu Dragomir la mijloc sau poate Băluță, dacă vrea talie. Să joci cu Răzvan Marin și cu Stanciu contra Suediei este puțin riscant.

În dreapta Man, în stânga Mihăilă. La vârf depinde foarte mult dacă vrem un pic de talie sau profunzime. Louis Munteanu poate să joace și în stânga. Aș juca cu Louis Munteanu. Poți să joci și cu un număr nouă fals, cum juca la un moment dat Farul, cu Ianis Hagi acolo”, a spus Niculae.