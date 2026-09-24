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Motivul pentru care Gică Hagi nu l-a convocat pe Ianis Stoica la națională. Cum ar trebui să arate echipa României la meciul cu Suedia

Gică Hagi (61 de ani) a decis să nu-l cheme pe Ianis Stoica (23 de ani) pentru primele partide ale naționalei în Liga Națiunilor. Care este, de fapt, adevăratul motiv al acestei hotărâri.
Traian Terzian
24.09.2026 | 12:56
Motivul pentru care Gica Hagi nu la convocat pe Ianis Stoica la nationala Cum ar trebui sa arate echipa Romaniei la meciul cu Suedia
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Din ce motiv nu l-a convocat Gică Hagi (61 de ani) pe Ianis Stoica (23 de ani) la echipa națională. Sursă foto: colaj Fanatik
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Neconvocarea lui Ianis Stoica la națională pentru startul campaniei din Liga Națiunilor, deși se afla pe lista preliminară, a stârnit multe comentarii. Un fost internațional a descifrat motivul din spatele deciziei luate de Gică Hagi.

Motivul pentru care Ianis Stoica a fost sărit din schema naționalei de Gică Hagi

Daniel Niculae, om cu 38 de selecții și 9 goluri la prima reprezentativă, consideră că atunci când a decis să nu se bazeze pe Ianis Stoica pentru aceste patru întâlniri, selecționerul s-a bazat pe faptul că atacantul de la Estrela Amadora nu a mai fost până acum la lot.

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”Singurul motiv pentru care Ianis nu a fost convocat este că nu a mai fost la națională. Este un jucător în formă, care marchează. A trecut peste perioada mai grea din primele șase luni la o echipă dintr-un campionat important. Nu i-a fost ușor, dar a muncit și a trecut peste. Are toate calitățile ca să păstreze ritmul ăsta și să ajungă la națională”, a declarat Daniel Niculae, la Digi Sport Special.

Absența lui Ianis Stoica, jucător aflat în formă foarte bună în Portugalia, din lot pentru startul din Liga Națiunilor nu a fost privită cu ochi buni. Fostul mare fotbalist Adrian Mutu s-a arătat mirat de hotărârea luată de Gică Hagi.

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Niculae i-a făcut echipa lui Hagi pentru jocul cu Suedia

Plecând de la informația că Hagi va folosi un sistem 3-4-3 în meciul din deplasare cu Suedia, Daniel Niculae a schițat un prim ”11” al naționalei României. Fostul atacant a făcut o alegere surprinzătoare și nu l-a inclus în echipa de start pe căpitanul Nicolae Stanciu.

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”În poartă îl aleg pe Ionuț Radu. Screciu în centru. Acest 3-4-3 se poate schimba, urcându-l pe Screciu mai sus și revii la patru fundași. Drăgușin în dreapta, iar în partea cealaltă Matei Ilie. Și Coubiș va avea minute foarte multe în aceste meciuri.

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Cred că Gică Hagi va face echipe echilibrate în toate cele patru meciuri. Rațiu în dreapta, Bancu în stânga. Răzvan Marin cu Dragomir la mijloc sau poate Băluță, dacă vrea talie. Să joci cu Răzvan Marin și cu Stanciu contra Suediei este puțin riscant.

În dreapta Man, în stânga Mihăilă. La vârf depinde foarte mult dacă vrem un pic de talie sau profunzime. Louis Munteanu poate să joace și în stânga. Aș juca cu Louis Munteanu. Poți să joci și cu un număr nouă fals, cum juca la un moment dat Farul, cu Ianis Hagi acolo”, a spus Niculae.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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