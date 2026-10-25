Ianis Stoica ar putea prinde transferul carierei: „FC Porto este cu ochii pe el!”

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Gică Hagi (61 de ani) a anunțat lista preliminară de convocări pentru ultimele două partide din Liga Națiunilor. România încheie grupa din Liga B cu Polonia (acasă) și Bosnia & Herțegovina (deplasare). Printre cei intrați în atenția „Regelui” se numără și un jucător „uitat” în prima fereastră din Nations League. Despre acesta, Adrian Mutu a dezvăluit că ar avea oferte.

Jucătorul aflat pe lista preliminară a lui Gică Hagi despre care Adi Mutu spune că „merită o șansă”

Pe 14 și pe 17 noiembrie, „tricolorii” speră să spele rușinea din primele meciuri jucate în Liga Națiunilor și să aibă rezultate pozitive la București, cu Polonia, apoi la Zenica, cu Bosnia & Herțegovina. Duminică, 25 octombrie, Gică Hagi a făcut publică lista preliminară pentru cele două partide. Aici se află doar jucători din afara țării, care sunt în vederile selecționerului pentru a prinde lotul final. De notat că lotul va fi definitivat ulterior și cu jucătorii din SuperLiga.

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. În jurul său s-a iscat o uriașă dezbatere înainte de începutul Nations League. Hagi l-a avut și atunci pe lista preliminară, însă ulterior nu l-a mai convocat când a finalizat lotul de 33. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu (47 de ani) a spus că, în opinia sa, Stoica merită o șansă. „Briliantul” reamintește că a avut această poziție și înainte de startul Ligii Națiunilor.

„Eu chiar am vorbit despre el la momentul ăla (n.r. înainte de începutul Ligii Națiunilor) și am spus că ar fi meritat să fie convocat, mai ales că și contextul putea să fie de partea lui, și anume cu accidentarea lui Alibec. Așadar, ar fi putut fi convocat în locul lui Alibec atunci. Eu cred că Ianis Stoica merită o șansă și el. E într-un moment bun. Unul ca el, când e în formă, chiar merită să i se acorde o șansă”, spune Mutu.

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Echipa uriașă care îl urmărește pe Ianis Stoica. Ce oferte mai are jucătorul român

După evoluțiile sale foarte bune din Portugalia, cota de piață a lui Ianis Stoica a explodat, ajungând de la 1,5 la 4 milioane de euro. Adrian Mutu a mai dezvăluit că, din informațiile pe care le-a primit, fotbalistul român ar fi intrat și în atenția gigantului din Portugalia, FC Porto. „Îi auzeam pe unii spunând despre Ianis Stoica că n-are experiență internațională. Păi, el joacă în Portugalia. Am înțeles că și FC Porto este cu ochii pe el”, notează „Briliantul”.

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Aflat în platoul FANATIK SUPERLIGA, un alt fost uriaș atacant român, Adrian Ilie (52 de ani) a punctat faptul că, în ultima rundă de campionat, în meciul pierdut de formația lui Stoica, Estrela, scor 0-2 acasă cu Casa Pia, românul a fost urmărit din tribune de trimiși din Germania. Cele spuse de „Cobra” confirmă informațiile oferite de FANATIK în urmă cu doar o lună, conform cărora .

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„Vreau să adaug ceva legat de Ianis Stoica. Ieri (n.r. sâmbătă), echipa sa a pierdut meciul din campionatul Portugaliei, cu 2-0. Dar el a fost urmărit. Au fost trimiși din alt campionat care au discutat cu el. Stoica a făcut un meci foarte bun, chiar dacă echipa sa a pierdut. (n.r. De unde au fost cei care l-au urmărit?) Din Germania. Sunt mai multe echipe care îl vor. Are oferte”, a spus Ilie.