Ianis Stoica, avertizat de antrenorul care i-a relansat cariera: „Este șansa lui! Trebuie să înțeleagă asta!”

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Marius Măldărășanu consideră că Ianis Stoica merita din plin să fie convocat la echipa națională de către Gică Hagi. Mai mult, „Măldă” a precizat care este poziția în care fostul său elev de la FC Hermannstadt oferă cel mai bun randament în atac.

Marius Măldărășanu, fericit că Ianis Stoica a fost convocat de Gică Hagi la echipa națională

În acțiunea desfășurată luna trecută, neconvocarea lui Ianis Stoica a fost subiect național. Atacantul, în mare formă la Estrela Amadora, a fost lăsat pe din afară de Gică Hagi pentru cele patru meciuri din Liga Națiunilor, pierdute toate: 1-2 și 0-1 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia.

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De data aceasta, pentru partidele cu Polonia, de pe Arena Națională, și Bosnia, din deplasare, selecționerul a apelat la serviciile lui Ianis Stoica. Fapt ce l-a bucurat pe Marius Măldărășanu, fostul său antrenor de la FC Hermannstadt, care consideră că pentru atacant este o oportunitate extraordinară să-și câștige locul în nucleul echipei naționale.

Pe lângă asta, Marius Măldărășanu a vorbit și despre poziția pe care Ianis Stoica dă cel mai bun randament. În viziunea sa, performează într-un sistem în care mai are un atacant lângă el, sau în banda stângă. De exemplu, tehnicianul care a pregătit-o 4 ani și jumătate pe FC Hermannstadt nu l-ar vedea singurul vârf din echipă.

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„Ianis poate juca undeva lângă un atacant sau în flancul stâng. Nu cred că ar putea juca singurul vârf împins. Acum depinde de ce vrea să joace selecționerul. Gică Hagi l-a urmărit Estrela Amadora, clar știe ce joacă. Eu mă bucur pentru Ianis, data trecută a fost în lotul lărgit și nu a fost selecționat, dar de data asta este acolo. Este șansa lui! Merită, a crescut în ultimul timp. De când a plecat de la Sibiu a avut o perioadă bună. Asta e calitatea lui principală, de finalizator.

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El este un jucător de viteză, de explozie. Câteodată dă impresia că este egoist, dar asta simte el, să finalizeze. Sunt situații în care poate exagerează, dar eu nu-l vând vârf împins în 4-3-3. Fiecare antrenor vede în felul lui, important este ca el să-și aducă aportul și să fie eficient. În momentul în care jucător este eficient, antrenorul are dreptate. Când nu este eficient jucătorul, atunci a greșit antrenorul că l-a băgat pe o poziție pe care nu a dat randament”, a declarat Marius Măldărășanu, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Ianis Stoica a marcat 21 de goluri în 62 de meciuri oficiale pentru Hermannstadt, în toate competițiile, în perioada în care a fost antrenat de Marius Măldărășanu. A oferit și 6 pase decisive.

Ianis Stoica, aproape de transferul carierei în această iarnă

în această iarnă. Mai multe echipe din Bundesliga, printre care FC Koln și Hoffenheim, îl monitorizează atent pe atacant și sunt hotărâte să facă o ofertă în perioada de transferuri, după cum a dezvăluit Adrian Ilie, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Vestea că fostul său elev ar putea ajunge în campionatul Germaniei l-a bucurat pe Marius Măldărășanu. Antrenorul consideră că la cei 23 de ani pe care îi are, Ianis Stoica are deja o experiență solidă în fotbalistul profesionist care l-ar putea face să evolueze în primele 5 ligi din Europa.

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„Eu mă bucur pentru Ianis, dacă se va apela la serviciile lui sunt sigur că va face față. El trebuie să înțeleagă, după cum am mai spus, că este șansă a lui. Mă bucur că este bine, am înțeles că are și niște oferte din Germania. A crescut, el joacă de foarte mulți ani în prima ligă. A debutat la FCSB, a mers la U Cluj, a venit și la Hermannstadt, a ajuns în Portugalia, la Estrela Amadora, o echipă care pune accent pe jucătorii tineri pentru a-i valorifica”, a mai spus Marius Măldărășanu.