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Ianis Stoica ar putea prinde transferul carierei în această iarnă! Atacantul român este dorit de FC Koln, iar mutarea în Bundesliga începe să prindă contur. Adrian Ilie a anunțat, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că cele două cluburi au demarat negocierile pentru transferul fotbalistului în schimbul a 4 milioane de euro.

Ianis Stoica, foarte aproape de transferul la FC Koln

Ianis Stoica este tot mai aproape să facă pasul din campionatul Portugaliei în Bundesliga. Atacantul celor de la Estrela Amadora, se află pe lista nemților de la FC Koln, iar discuțiile au trecut deja de faza unui simplu interes. Adrian Ilie a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că germanii au înaintat o ofertă de 4.000.000 de euro pentru internaționalul român.

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„Cobra” a explicat că negocierile dintre cele două formații au început, următorul pas fiind stabilirea condițiilor contractuale ale jucătorului.

Ianis Stoica l-a sunat pe Adrian Ilie

Ianis Stoica e îngrijorat că ar putea rata transferul la FC Koln. Adi Ilie a povestit că, înainte de Bosnia – România 2-1, atacantul l-a sunat să îi spună că . Stoica era îngrijorat că absența sa din lot ar putea influența negocierile cu Koln. Fostul internațional l-a liniștit și i-a transmis că decizia lui Hagi nu îi pune în pericol transferul. În acest moment, rămâne de văzut dacă cele două cluburi vor ajunge la un acord final și dacă Ianis Stoica va accepta oferta salarială a nemților.

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„Dacă tot ai vorbit de Ianis Stoica. Mi-a dat mesaj înainte de meci să îmi spună că a fost lăsat în afara lotului și m-a întrebat dacă îi afectează transferul la Koln. I-am zis că nu. Să stea liniștit.

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Au intrat cluburile în negociere. Au hârtie de la club să îl dea pe 4 milioane de euro. Au început deja negocierile. Oferta e de 4 milioane. Acum să vedem, să îi facă și lui oferta. Dacă e ok și se înțeleg la bani, o să se facă. Ar fi bine să facă un pas în Bundesliga”, a dezvăluit Adrian Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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