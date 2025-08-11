Sport

Ianis Stoica, debut de vis în Portugalia! A avut nevoie de un minut pentru a marca primul său gol

Ianis Stoica a debutat luni în tricoul portughezilor de la Estrela Amadora. Fotbalistul transferat de la Hermannstadt a marcat după doar un minut.
Daniel Işvanca
11.08.2025 | 22:43
Ianis Stoica debut de vis in Portugalia A avut nevoie de un minut pentru a marca primul sau gol
Ianis Stoica, debut cu gol în tricoul celor de la Estrela Amadora FOTO: @estrelamadora

FANATIK a anunțat în exclusivitate transferul lui Ianis Stoica la Estrela Amadora. Fotbalistul în vârstă de 22 de ani a debutat luni pentru formația din prima ligă a Portugaliei și a avut nevoie de doar un minut pentru a-și trece numele pe lista marcatorilor.

Ianis Stoica, gol la debut pentru Estrela Amadora

Cumpărat pentru 1,3 milioane de euro de la Hermannstadt, Ianis Stoica a avut un debut de vis în tricoul portughezilor de la Estrela Amadora. Atacantul român a marcat la doar un minut de la intrarea pe gazon.

În runda inaugurală, formația unde evoluează acesta a jucat pe terenul celor de la Estoril Praia. Antrenorul oaspeților a făcut o dublă modificare în minutul 74 și i-a trimis în teren pe Ianis Stoica și Rodrigo Pinho.

Cei doi au produs faza golului din care Estrela Amadora a egalat, iar finalizarea i-a aparținut fotbalistului român evaluat la două milioane de euro. Acesta a apărut excelent la bara a doua și a împins mingea în poartă.

Ianis Stoica, prima experiență în afara României

Ianis Stoica se află la prima experiență în afara României. Fotbalistul român în vârstă de 22 de ani a fost format de către cei de la FCSB și a mai jucat de-a lungul carierei pentru Dunărea Călărași, Petrolul, Metaloglobus, CSM Slatina, Universitatea Cluj și Hermannstadt.

El poate evolua pe orice post din compartimentul ofensiv și are aspirații pentru a juca la echipa națională de fotbal a României. El a adunat 19 selecții la România U21 și a marcat de trei ori.

Contractul său cu Estrela Amadora este valabil până în vara anului 2028 și se pare că startul este unul remarcabil pentru jucătorul cotat la două milioane de euro.

