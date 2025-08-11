Ianis Stoica, debut de vis în Portugalia! A avut nevoie de un minut pentru a marca primul său gol

FANATIK a anunțat în exclusivitate . Fotbalistul în vârstă de 22 de ani a debutat luni pentru formația din prima ligă a Portugaliei și a avut nevoie de doar un minut pentru a-și trece numele pe lista marcatorilor.

ADVERTISEMENT

Ianis Stoica, gol la debut pentru Estrela Amadora

Cumpărat pentru 1,3 milioane de euro de la Hermannstadt, Ianis Stoica a avut un debut de vis în . Atacantul român a marcat la doar un minut de la intrarea pe gazon.

În runda inaugurală, formația unde evoluează acesta a jucat pe terenul celor de la Estoril Praia. Antrenorul oaspeților a făcut o dublă modificare în minutul 74 și i-a trimis în teren pe Ianis Stoica și Rodrigo Pinho.

ADVERTISEMENT

Cei doi au produs faza golului din care Estrela Amadora a egalat, iar finalizarea i-a aparținut fotbalistului român evaluat la două milioane de euro. Acesta a apărut excelent la bara a doua și a împins mingea în poartă.

Ianis Stoica foi um achado do Scout do Estrela (fez um Euro U21 muito interessante, mesmo a Roménia tendo caído cedo). Um jogador extremamente talentoso que vai entregar muitas G+A ao Estrela. 💎 — Goncalodias17 (@goncalo_diass17)

Ianis Stoica, prima experiență în afara României

Ianis Stoica se află la prima experiență în afara României. Fotbalistul român în vârstă de 22 de ani a fost format de către cei de la FCSB și a mai jucat de-a lungul carierei pentru Dunărea Călărași, Petrolul, Metaloglobus, CSM Slatina, Universitatea Cluj și Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

El poate evolua pe orice post din compartimentul ofensiv și are aspirații pentru a juca la echipa națională de fotbal a României. El a adunat 19 selecții la România U21 și a marcat de trei ori.

ADVERTISEMENT

Contractul său cu Estrela Amadora este valabil până în vara anului 2028 și se pare că startul este unul remarcabil pentru jucătorul cotat la două milioane de euro.