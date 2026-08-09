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Ianis Stoica, decisiv în prima surpriză a sezonului din Portugalia! Pasă de gol în fața unui colos. Video

Zi excelentă pentru jucătorii români din străinătate. După reușitele lui Stanciu și Olaru, Ianis Stoica (23 de ani) a dat o pasă de gol în startul sezonului din Portugalia.
Traian Terzian
09.08.2026 | 06:45
Ianis Stoica decisiv in prima surpriza a sezonului din Portugalia Pasa de gol in fata unui colos Video
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Ianis Stoica (23 de ani), pasă de gol în prima etapă din Portugalia. Sursă foto: Profimedia
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Ianis Stoica a început excelent noul sezon din Portugalia și a dat o pasă de gol în chiar prima etapă. Echipa sa, Estrela Amadora, a produs prima mare surpriză și a părăsit terenul neînvinsă în fața unei pretendente la titlu.

Pasă de gol reușită de Ianis Stoica în Portugalia

În prima etapă a campionatului portughez, Estrela Amadora a primit vizita colosului Sporting Lisabona. Ianis Stoica a fost titular și a jucat în banda stângă a liniei de trei mijlocași ofensivi din spatele atacantului Leandro Antonetti.

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Oaspeții au dominat autoritar prima repriză, dar au ratat ocazii imense și la pauză s-a intrat cu 0-0. În startul reprizei secunde, Sporting a punctat de două ori prin Zalazar (46) și Ioannidis (59) și se părea că se îndreaptă spre o victorie confortabilă.

Însă, în minutul 72, Ianis Stoica a reușit o deviere subtilă pentru Antonetti. Atacantul din Puerto Rico a câștigat un duel fizic cu un fundaș advers, a pătruns în viteză spre poarta adversă și de la 16 metri a înscris cu un șut sec la colțul scurt.

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La doar două minute după ce a reușit acest assist, Stoica a fost înlocuit cu Beni Souza. Mutarea antrenorului Pepa s-a dovedit inspirată, deoarece mijlocașul francez a marcat golul de 2-2 în minutul 84.

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Zi fantastică pentru românii din străinătate

Pasa decisivă reușită de Ianis Stoica în prima etapă a campionatului Portugaliei întregește o zi excelentă pentru jucătorii români din străinătate. Mai întâi, Nicolae Stanciu a marcat unicul gol al partidei Dalian Yingbo – Liaoning Tieren 1-0, din etapa a 22-a a campionatului chinez.

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Internaționalul român a sărbătorit reușita alături de soția sa Andreea. Aceasta a urcat pe rețelele de socializare un filmuleț în care se poate observarea faptul că Stanciu este un adevărat star pentru fanii lui Dalian.

Mijlocașul Darius Olaru a spart gheața în Belgia, marcând primul gol după transferul la Royal Union Saint-Gilloise. Introdus pe teren în minutul 68 al întâlnirii din deplasare cu Westerlo, fostul jucător de la FCSB a stabilit scorul final, 5-1 pentru formația sa.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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