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Ianis Stoica (23 de ani) are deja un sezon complet în Portugalia, pentru Estrela Amadora, iar în noua stagiune început în forță. În șase meciuri, atacantul român a marcat patru goluri și a dat două pase decisive, însă nu l-a convins pe Gică Hagi pentru echipa națională. El nu a fost chemat nici măcar după ce Denis Drăguș s-a accidentat, iar recent a oferit o primă reacție după dezamăgirea trăită.

Ianis Stoica, prima reacție după ce Gică Hagi nu l-a luat la națională

România va disputa patru meciuri în următoarele zile, contra unor echipe destul de tari. Două dintre ele vor fi împotriva Suediei, unul împotriva Bosniei și unul împotriva Poloniei. Rareori se întâmplă ca o acțiune a echipelor naționale să aibă așa multe meciuri într-un timp atât de scurt, iar Gică Hagi va avea nevoie de forțe proaspete pentru aceste partide.

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Totuși, în ciuda faptului că Denis Drăguș s-a accidentat și nu va fi disponibil, „Regele” nu a chemat un înlocuitor pentru atacantul lui FCSB, chiar dacă Ianis Stoica este într-o formă de zile mari în Portugalia, un campionat mult mai valoros decât cel al României. Puțin dezamăgit de situație, Ianis Stoica a explicat că nu poate decât să se ambiționeze și să lucreze și mai mult pentru ca data viitoare convocarea sa să nu mai fie pusă sub semnul întrebării, mai ales că România suferă din punct de vedere al atacanților.

„Da, asta este, nu a fost de data aceasta. Voi continua să muncesc și poate pe viitor… de ce nu? Mă ambiționează și ce pot să zic? Cei care sunt acolo muncesc și ei foarte mult. Nu am de ce să fiu supărat pe ei, doresc să obțină cât mai multe puncte. Nu se pune discuția să fiu supărat. Mereu e o mândrie să joci pentru națională, nu am mai fost de mult acolo, ce-i drept. S-a terminat cu U21 și nu am mai fost. E un nucleu acolo și sper să merg și eu. Din ce știu, preparatorii fizici nu prea țin legătura. Nu am vorbit, dar posibil că mă urmăresc, nu știu”, a declarat Ianis Stoica, conform

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Ianis Stoica a fost dezamăgit că nu a fost luat în seamă de Gică Hagi

Totuși, chiar dacă el lasă să înțeleagă că nu s-a lăsat afectat de faptul că nu a fost convocat de Gică Hagi, în realitate acest lucru nu are cum să nu macine Recent, Ianis a înscris o „dublă” împotriva celor de la Braga și a obținut trei puncte importante pentru echipa sa, însă aceste performanțe nu au fost suficient de satisfăcătoare pentru a fi luat în lot.

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Mai mult decât atât, pentru această acțiune, ci a primit un simplu mesaj: „Din informațiile noastre, el este foarte supărat, nu doar că n-a fost convocat, dar nici n-a fost sunat ca să fie anunțat. După ce anunți lotul lărgit, cei 48, e greu să chemi altul, doar dacă ai acordul clubului. Ianis Stoica se aștepta să fie convocat, de aceea e supărat”, a informat Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.