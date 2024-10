Ianis Stoica, discurs nimicitor după România U21 – Elveția U21! A criticat presa și a desființat-o pe U Cluj: ”S-a aruncat cu mult noroi în mine”

Ianis Stoica (21 de ani), autor al unei duble de senzație în România U21 – Elveția U21 3-1, a lansat o serie de atacuri în mai multe direcții. Vârful celor de la Hermannstadt a răbufnit la finalul jocului care a asigurat calificarea ”tricolorilor mici” la EURO 2025 din Slovacia.

Ianis Stoica, val de atacuri după România U21 – Elveția U21 3-1

Stoica a început să își exprime nemulțumirea de faptul că elvețienii au fost considerați favoriți înaintea duelului direct. El a transmis că România ar merita să primească mai mult respect, deoarece o consideră ca fiind naționala de tineret mai bună.

ADVERTISEMENT

Ulterior, internaționalul U21 a fost deranjat și felul în care îl tratează presa. A afirmat că ar merita să primească mai multă atenție. Totul a culminat cu un atac la adresa fostei sale echipe, Universitatea Cluj. Ianis Stoica a dezvăluit că a plecat la Hermannstadt, în februarie 2024, din cauza lui Ioan Ovidiu Sabău. ”Moțul” ar fi cel care l-a dat afară de la echipă din cantonament!

”Chiar și acum mă uităm la cotele elvețienilor. Nu știu cine le dă cotele acelea. Cred că suntem subestimați în Europa și ar trebui să fim mai respectați. Au calitate, dar mi se pare că suntem peste ei. Înțeleg că Elveția e o echipă puternică, dar România este peste. A fost mai mult golul lui Louis, cred că este cel mai bun atacant al României.

ADVERTISEMENT

(n.r.- despre eliminarea lui Daniel Pancu) Presiunea își spune cuvântul. A fost cel mai important meci pentru mine. Consider că după această calificare ar trebui să fiu mai respectat și să se vorbească mai mult și despre mine.

Nu este ușor să vii de la o echipă de play-out și să marchezi două goluri la echipa națională U21. Mă simt bine la Hermannstadt. Adevărul e că la U Cluj am fost scos din echipă în cantonament și nu am acceptat asta.

ADVERTISEMENT

Nu vreau să arunc cu noroi, s-a aruncat cu mult noroi în mine. Am vrut să se știe că nu am plecat de nebun de la antrenamente. Am făcut o alegere înțeleaptă și mă simt foarte bine în Sibiu. Consider că trebuie să mi se dea mai multă încredere, mai ales că vin de la o echipă de play-out și nu e ușor să te impui cu concurenți de la echipe de play-off”, a declarat Ianis Stoica, la finalul partidei România U21 – Elveția U21, la emisiunea .

România U21, calificare istorică în fața Elveției U21. Daniel Pancu riscă să rateze prezența la EURO 2025

. ”Tricolorii mici” pregătiți de selecționerul Daniel Pancu și-au asigurat a patra prezență consecutivă la turneele finale europene, după cele din 2019, 2021 și 2023. Campionatul European din 2025 va fi organizat în Slovacia.

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu riscă însă să rateze întreg CE din Slovacia de anul viitor. Pancu , după ce a sărit la bătaie la centralul partidei. Selecționerul României U21 a crezut că arbitrul nu îl va elimina pe elvețianul Luca Jaquez pentru un fault dur la Louis Munteanu.

Din fericire, elevii lui Pancu l-au ținut pe acesta departe de arbitru și nu s-a ajuns la un conflict fizic. Chiar și așa, potențiala suspendare poate acoperi întreaga participare a României U21 la EURO 2025 din Slovacia.

Ianis Stoica, spectacol la declarații după România U21 - Elveția U21 3-1