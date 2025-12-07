Sport

Ianis Stoica e pe val în Portugalia! Meci de vis pentru fostul atacant de la FCSB

Ianis Stoica, meci de zile mari în campionatul Portugaliei. Atacantul român a fost decisiv pentru echipa sa, Estrela, în duelul cu Arouca. Vârful a contribuit la două goluri.
Alex Bodnariu
07.12.2025 | 21:09
Ianis Stoica e pe val in Portugalia Meci de vis pentru fostul atacant de la FCSB
ULTIMA ORĂ
Ianis Stoica, meci de vis în Portugalia. Cum s-a descurcat atacantul român în Estrela - Arouca
ADVERTISEMENT

Ianis Stoica o duce bine în Portugalia. Fostul atacant de la FCSB a dat două pase de gol în ultimul meci jucat de echipa sa, Estrela, în fața celor de la Arouca. Fotbalistul a fost trimis titular de antrenor și l-a răsplătit pe teren pentru încrederea acordată.

Ianis Stoica, on fire în Portugalia! Două pase de gol pentru fostul atacant de la FCSB

Atacantul român a fost omul primei reprize în Estrela – Arouca. Ianis Stoica a pasat decisiv la deschiderea scorului pentru colegul său Kikas, în minutul 29, iar imediat după a oferit și al doilea assist al meciului, de data asta pentru Abraham Marcus.

ADVERTISEMENT

Estrela a avut parte de un început foarte bun de meci. Arouca a rămas în inferioritate numerică încă din minutul 28, atunci când Alex Pinto a fost trimis la vestiare de arbitru, care i-a acordat direct cartonașul roșu.

Ianis Stoica avea deja două goluri marcate în acest sezon în Portugalia. Atacantul a punctat chiar la debutul său pentru Estrela, atunci când a înscris în poarta celor de la Estoril. Ulterior, el a semnat o reușită și în duelul cu AFS.

ADVERTISEMENT
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina,...
Digi24.ro
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina, în criză de soldați. „Sunt incredibil de ruşinată”

Ianis Stoica s-a adaptat de minune în Portugalia. Ce spunea atacantul după ce a semnat cu Estrela

În carieră, Ianis Stoica a jucat la echipe precum FCSB, Dunărea Călărași, Metaloglobus, Slatina, U Cluj sau Hermannstadt. Cota sa de piață, conform site-urilor de specialitate, este de 2 milioane de euro. Atacantul are 19 meciuri jucate la naționala U21 a României, pentru care a înscris 3 goluri.

ADVERTISEMENT
Pe ce loc a încheiat România la CM de handbal, după ce ”a...
Digisport.ro
Pe ce loc a încheiat România la CM de handbal, după ce ”a zdrobit” Elveția

„Primele trei săptămâni au fost grele pentru mine, pentru că trebuia să fiu atent la multe lucruri, la modul în care funcționează totul, dar acum pot spune că oamenii de aici sunt foarte buni, fotbalul este la un nivel înalt și mă simt ca acasă. Nu mai simt nicio diferență între când sunt acasă și când sunt aici. Pentru mine, e același lucru acum.

E un fotbal foarte bun, foarte fizic. Credeam că seamănă mai mult cu cel spaniol, dar când am ajuns aici am văzut că e diferit, în sensul bun. Jucătorii au multă calitate și fiecare meci e greu, fie că joci cu ultima clasată, fie cu cele mai bune echipe din ligă”, spunea Ianis Stoica după ce a semnat cu Estrela, conform Flashscore.

ADVERTISEMENT
Dorinel Munteanu a confirmat discuțiile cu formația din SuperLiga: „Decizia este la ei”....
Fanatik
Dorinel Munteanu a confirmat discuțiile cu formația din SuperLiga: „Decizia este la ei”. Despre ce echipă este vorba
Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025, live blog. România încheie pe locul 9...
Fanatik
Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025, live blog. România încheie pe locul 9 turneul final! Victorie superbă cu Elveţia
Reacţie surpriză după ieşirea violentă a lui Louis Munteanu la adresa celor de...
Fanatik
Reacţie surpriză după ieşirea violentă a lui Louis Munteanu la adresa celor de la CFR Cluj: “Foarte bine a făcut că a fost obraznic! Valoarea se plăteşte”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case,...
iamsport.ro
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case, averi, tot! Nu mai aveam nimic'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!