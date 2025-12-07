Ianis Stoica e pe val în Portugalia! Meci de vis pentru fostul atacant de la FCSB

ADVERTISEMENT

Ianis Stoica o duce bine în Portugalia. Fostul atacant de la FCSB a dat două pase de gol în ultimul meci jucat de echipa sa, Estrela, în fața celor de la Arouca. Fotbalistul a fost trimis titular de antrenor și l-a răsplătit pe teren pentru încrederea acordată.

Ianis Stoica, on fire în Portugalia! Două pase de gol pentru fostul atacant de la FCSB

Atacantul român a fost omul primei reprize în Estrela – Arouca. Ianis Stoica a pasat decisiv la deschiderea scorului pentru colegul său Kikas, în minutul 29, iar imediat după a oferit și al doilea assist al meciului, de data asta pentru Abraham Marcus.

Estrela a avut parte de un început foarte bun de meci. Arouca a rămas în inferioritate numerică încă din minutul 28, atunci când Alex Pinto a fost trimis la vestiare de arbitru, care i-a acordat direct cartonașul roșu.

Ianis Stoica avea deja două goluri marcate în acest sezon în Portugalia. Atacantul a punctat chiar la debutul său pentru Estrela, atunci când a înscris în poarta celor de la Estoril. Ulterior, el a semnat o reușită și în duelul cu AFS.

Ianis Stoica s-a adaptat de minune în Portugalia. Ce spunea atacantul după ce a semnat cu Estrela

În carieră, Ianis Stoica a jucat la echipe precum FCSB, Dunărea Călărași, Metaloglobus, Slatina, U Cluj sau Hermannstadt. Cota sa de piață, conform site-urilor de specialitate, este de 2 milioane de euro. Atacantul are 19 meciuri jucate la naționala U21 a României, pentru care a înscris 3 goluri.

„Primele trei săptămâni au fost grele pentru mine, pentru că trebuia să fiu atent la multe lucruri, la modul în care funcționează totul, dar acum pot spune că oamenii de aici sunt foarte buni, fotbalul este la un nivel înalt și mă simt ca acasă. Nu mai simt nicio diferență între când sunt acasă și când sunt aici. Pentru mine, e același lucru acum.

E un fotbal foarte bun, foarte fizic. Credeam că seamănă mai mult cu cel spaniol, dar când am ajuns aici am văzut că e diferit, în sensul bun. Jucătorii au multă calitate și fiecare meci e greu, fie că joci cu ultima clasată, fie cu cele mai bune echipe din ligă”, spunea Ianis Stoica după ce a semnat cu Estrela, conform Flashscore.