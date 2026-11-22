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Ianis Stoica traversează o perioadă de zile mari în Portugalia! Atacantul român a marcat golul decisiv în victoria obținută de Estrela Amadora în fața celor de la Portimonense, formație din eșalonul secund, scor 1-0, în 16-imile Cupei (Taca de Portugal). Reușita internaționalului român a venit în repriza secundă și a asigurat calificarea echipei sale în optimile de finală ale competiției.

Ianis Stoica, „gol de poveste” în Estrela Amadora – Portimonense 1-0! Cum a marcat românul

Cele două formații au mers la vestiare cu scorul de 0-0, după o primă repriză în care Estrela Amadora a avut inițiativa, dar Portimonense a fost aproape să deschidă scorul prin Thauan Lara, care a trimis mingea în bară în minutul 42.

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Momentul decisiv s-a produs în minutul 62. a găsit drumul spre gol cu un șut superb, din marginea careului, care nu i-a lăsat nicio șansă portarului advers. Reușita a fost remarcată și de jurnaliștii portughezi de la , care au catalogat execuția romanului drept „un gol de poveste”. Astfel, Stoica a deblocat tabela și a adus avantajul care avea să rămână până la final.

Um golaço de Stoica colocou o Estrela nos Oitavos da Taça de Portugal 😳🪄 #sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadePortugal #CFEstreladaAmadora #Portimonense https://t.co/alM1EmVeZu — sport tv (@sporttvportugal)

Ianis Stoica, într-o formă excelentă! Al cincilea gol al sezonului pentru român

Reușita din partida cu Portimonense reprezintă al cincilea gol înscris de Ianis Stoica în acest sezon în toate competițiile. Fotbalistul în vârstă de 23 de ani traversează o perioadă foarte bună, iar golul decisiv vine la scurt timp după un moment extrem de important în cariera sa: debutul pentru echipa națională de seniori a României, în acțiunea din săptămâna precedentă. El a jucat 17 minute în , scor 2-1.

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Victoria cu 1-0 îi asigură formației Estrela Amadora prezența în optimile de finală ale Cupei Portugaliei. În următoarea fază, Estrela Amadora va întâlni Felgueiras, formație care a eliminat-o pe Estoril în turul precedent. Meciurile din optimile de finală sunt programate la mijlocul lunii decembrie, între 15 și 17 decembrie.