Ianis Stoica traversează o perioadă de zile mari în Portugalia! Atacantul român a marcat golul decisiv în victoria obținută de Estrela Amadora în fața celor de la Portimonense, formație din eșalonul secund, scor 1-0, în 16-imile Cupei (Taca de Portugal). Reușita internaționalului român a venit în repriza secundă și a asigurat calificarea echipei sale în optimile de finală ale competiției.
Cele două formații au mers la vestiare cu scorul de 0-0, după o primă repriză în care Estrela Amadora a avut inițiativa, dar Portimonense a fost aproape să deschidă scorul prin Thauan Lara, care a trimis mingea în bară în minutul 42.
Momentul decisiv s-a produs în minutul 62. Ianis Stoica a găsit drumul spre gol cu un șut superb, din marginea careului, care nu i-a lăsat nicio șansă portarului advers. Reușita a fost remarcată și de jurnaliștii portughezi de la A Bola, care au catalogat execuția romanului drept „un gol de poveste”. Astfel, Stoica a deblocat tabela și a adus avantajul care avea să rămână până la final.
Um golaço de Stoica colocou o Estrela nos Oitavos da Taça de Portugal 😳🪄
#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadePortugal #CFEstreladaAmadora #Portimonense https://t.co/alM1EmVeZu
— sport tv (@sporttvportugal) November 22, 2026
Reușita din partida cu Portimonense reprezintă al cincilea gol înscris de Ianis Stoica în acest sezon în toate competițiile. Fotbalistul în vârstă de 23 de ani traversează o perioadă foarte bună, iar golul decisiv vine la scurt timp după un moment extrem de important în cariera sa: debutul pentru echipa națională de seniori a României, în acțiunea din săptămâna precedentă. El a jucat 17 minute în victoria cu Polonia de la București, scor 2-1.
Victoria cu 1-0 îi asigură formației Estrela Amadora prezența în optimile de finală ale Cupei Portugaliei. În următoarea fază, Estrela Amadora va întâlni Felgueiras, formație care a eliminat-o pe Estoril în turul precedent. Meciurile din optimile de finală sunt programate la mijlocul lunii decembrie, între 15 și 17 decembrie.