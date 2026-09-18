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Ianis Stoica a primit vestea neconvocării la echipa națională într-un mod care l-a surprins și l-a deranjat teribil. Cristi Coste a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, mesajul pe care fotbalistul lui Estrela Amadora l-a primit din partea FRF înainte de anunțarea lotului și a explicat de ce internaționalul român se aștepta să fie convocat de Gică Hagi. Forma excelentă traversată în Portugalia și prestațiile decisive pentru echipa sa îi dădeau lui Stoica motive să creadă că își va face loc în lot.

Mesajul primit de Ianis Stoica înainte de convocare: „E foarte supărat”

Cristi Coste a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA ce mesaj a primit Ianis Stoica din partea Federației Române de Fotbal. Jurnalistul a citit în direct mesajul transmis fotbalistului aflat în Portugalia, înainte ca să fie anunțat: „Salut, am primit lotul și nu ești convocat de data aceasta. Mult succes la club, ținem legătura”, este mesajul pe care Ianis Stoica l-a primit în Portugalia.

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Potrivit informațiilor prezentate de Cristi Coste, fotbalistul lui Estrela Amadora a fost foarte afectat de decizie, mai ales că se aștepta să fie convocat. Acesta a explicat și că, după transmiterea lotului lărgit, convocarea unui alt jucător devine mai complicată fără acordul clubului.

„Din informațiile noastre, el este foarte supărat, nu doar că n-a fost convocat, dar nici n-a fost sunat ca să fie anunțat. După ce anunți lotul lărgit, cei 48, e greu să chemi altul, doar dacă ai acordul clubului. Ianis Stoica se aștepta să fie convocat, de aceea e supărat“, a spus Cristi Coste, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Ianis Stoica, cifre importante în Portugalia: „I-a bătut singur pe Braga”

Vivi Răchită a evidențiat forma foarte bună traversată de Ianis Stoica la Estrela Amadora și a pus în balanță prestațiile fotbalistului cu decizia de a nu-l convoca. Stoica are patru goluri și două assist-uri în primele șase etape și a avut o contribuție importantă inclusiv în victoria cu Braga.

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„Are realizări bune în ultima vreme. I-a bătut singur pe Braga, o echipă mare acolo. El este un număr 10 și joacă cu numărul 10. Are patru goluri în șase etape și două assist-uri. Este un jucător esențial pentru Estrela Amadora. Panduru, care a jucat la Porto, a spus că trebuia convocat, dar să-i dăm credit lui Hagi, el știe cel mai bine ce are de făcut și să sperăm că din ăstea patru meciuri putem scoate maximum.

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Cristi Coste a revenit asupra prestației lui Ianis Stoica din partida cu Braga și a oferit un detaliu interesant despre duelul direct pe care fotbalistul român l-a avut în acea partidă: „În legătură cu meciul cu Braga. Fundalul direct al lui Ianis din acel meci, Gustaf Lagerbielke, e titular în naționala Suediei și Ianis l-a dominat total, din toate punctele de vedere. E în formă, dar se pare că nu una suficientă pentru a veni la lotul național“, a adăugat Cristi Coste.

Sabin Ilie a intervenit și el în discuție, amintind de : „Eu nu prea înțeleg, pentru că principiile lui Gică erau următoarele: cine este în cea mai bună formă va fi convocat la echipa națională“, a intervenit și Sabin Ilie.

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Mesajul președintelui de la Amadora pentru Ianis Stoica: „De asta te-am adus!”

Răchită a explicat și că Ianis Stoica pare să fi înțeles foarte bine ce așteptări are clubul portughez de la el încă din momentul în care a ajuns la Amadora. Fostul internațional român a dezvăluit mesajul pe care președintele lui Estrela i l-ar fi transmis fotbalistului și care ar fi avut un rol important în evoluțiile sale din acest sezon.

„Gică și-a propus să câștige grupa de Liga Națiunilor. Stoica joacă în stânga, am văzut pase incredibile pe care le dă și păcat că nu prea are cu cine să joace acolo. Când a ajuns acolo, la Amadora, președintele clubului i-a transmis lui Ianis un mesaj pe care, din câte se pare, l-a băgat la cap – Te-am adus aici ca să te vând, nu ca să stai la mine. Te-am urmărit, știm cine ești, iar pentru noi ești o afacere. Ai numărul 10, trebuie să dai goluri, iar noi să câștigăm bani cu tine -“, a punctat Vivi Răchită.