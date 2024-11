Ianis Stoica i-a arătat lui Sabău că s-a maturizat! „Dublă” răzbunare în Hermannstadt – U Cluj 2-0

Ianis Stoica a mutat în „războiul” cu Ioan Ovidiu Sabău fix când antrenorul lui U Cluj se aștepta mai puțin. .

Ianis Stoica și-a luat revanșa în fața lui Ioan Ovidiu Sabău și a lui U Cluj

Hermannstadt avea 6 eșecuri la rând în campionat înaintea meciului cu U Cluj din etapa a 17-a, în timp ce Ianis Stoica nu mai marcase în SuperLiga din 31 august, de la victoria cu Poli Iași, scor 6-2. Astfel, nimeni și nimic nu anunța ce aveau să pățească la Sibiu „șepcile roșii”, în frunte cu Ioan Ovidiu Sabu.

Aflat într-o vendetă cu antrenorul Universității Cluj după ce s-a despărțit de alb-negri, Ianis Stoica i-a răspuns în sfârșit lui Sabău și pe teren. Dorința atacantului de a se răzbuna pe fosta echipă s-a văzut încă din minutul 2, când Murgia a obținut o lovitură de la 11 metri.

Stoica a înșfăcat imediat balonul, pe care l-a așezat la punctul cu var, de unde l-a executat cu sânge rece pe Gertmonas. Cu o prestație solidă pe toată durata partidei, internaționalul român de tineret și-a continuat recitalul și în actul secund. S-a întâmplat în minutul 62, când Stoica a finalizat ca un atacant veritabil pasa lui Aurelian Chițu. – vezi

În urma acestei, „duble” Ianis Stoica a ajuns la cota 4 în SuperLiga și la ultimul meci în care a zguduit plasa. Este vorba despre România U21 – Elveția U21 3-1, partidă care ne-a asigurat calificarea la Campionatul European de tineret.

Ianis Stoica și Sabău, războiul declarațiilor: „Am fost dat afară din cantonament”

Ianis Stoica a evoluat timp de un an la U Cluj, în perioada ianuarie 2023 – februarie 2024. Atacantul în vârstă de 21 de ani a marcat 9 goluri și a oferit 4 assist-uri în cele 33 de meciuri în care a îmbrăcat tricoul alb-negru. În ciuda evoluțiilor bune pe care le-a avut la „șepcile roșii”, Stoica nu a fost un jucător pe placul lui Neluțu Sabău.

„Adevărul e că la U Cluj am fost scos din echipă în cantonament și nu am acceptat asta. Nu vreau să arunc cu noroi, s-a aruncat cu mult noroi în mine. Am vrut să se știe că nu am plecat de nebun de la antrenamente. Am făcut o alegere înțeleaptă și mă simt foarte bine în Sibiu”, a tunat Ianis Stoica, după România U21 – Elveția U21 3-1.

„Să se maturizeze, atunci poate îi dau un răspuns”

Replica lui Sabău nu a întârziat să apară. . „Dacă ai deschis acest subiect, trebuie să fii bărbat, să îți asumi și să spui toate lucrurile cum au stat. Probabil de la euforie, a dat două goluri, și de la lipsa de experiență (n.r.- a vorbit așa).

Din punctul meu de vedere încă este imatur. Nu era momentul ca el să vină cu astfel de declarații. E un subiect pentru care ar trebui să îi dedic cinci minute lui Ianis ca să spun tot istoricul și ce s-a întâmplat.

Deocamdată trebuie să mai treacă prin anumite etape, să se maturizeze ca jucător și ca om. Atunci sigur că pot să îi dau un răspuns. Deocamdată mă limitez și nu vreau iar să discut, să fac un subiect atât de important”, a replicat antrenorul în vârstă de 56 de ani.

Curg ofertele pentru atacantul lui Hermannstadt

Între timp, Ianis Stoica i-a răspuns și pe teren fostului său antrenor. Nici nu e de mirare având în vedere că atacantul lui Hermannstadt face un sezon extrem de bun. În total, Stoica a marcat 6 goluri și a dat 3 pase decisive în toate competițiile în care a evoluat, atât pentru sibieni, cât ți pentru naționala de tineret.

Ba, mai mult, fostul atacant de la FCSB nu duce lipsă de oferte și, cât de curând, ar putea face subiectul unui transfer. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Ianis Stoica este dar și că a intrat

1,3 milioane de euro este cota de piață a lui Ianis Stoica, conform transfermarkt.com