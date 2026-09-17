Ianis Stoica, în formă maximă înainte de Nations League! Ce spune fostul său antrenor din Portugalia

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Ianis Stoica traversează o perioadă excelentă și este, prin prisma cifrelor din acest start de sezon, unul dintre cei mai în formă atacanți români ai momentului. Evoluțiile sale din Portugalia vin chiar înaintea debutului României în Nations League. Atacantul de 23 de ani a fost lăudat și de João Nuno, fostul său antrenor de la Estrela Amadora, un tehnician care cunoaște foarte bine fotbalul portughez.

Patru goluri în șase etape! Ianis Stoica „rupe” porțile în Portugalia

Ianis Stoica traversează cea mai bună perioadă de la sosirea în Portugalia și bate la ușa naționalei înainte de Atacantul de 23 de ani este unul dintre oamenii de bază de la Estrela Amadora și are patru goluri și două pase decisive în primele șase etape ale actualului sezon. A marcat cu Nacional, a reușit o „dublă” în victoria cu Braga, scor 2-1, iar în ultima etapă a înscris și a oferit un assist în remiza cu Rio Ave, 3-3. Mai mult, Stoica a pasat decisiv și în egalul cu Sporting, scor 2-2.

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Cifrele sunt cu atât mai impresionante cu cât Ianis Stoica a depășit deja numărul de goluri înscrise în întregul sezon trecut. În stagiunea 2025-2026, românul reușise . Acum a ajuns la șase contribuții decisive după numai șase etape și se află în lotul extins al României pentru primele partide din Nations League. Prin prisma cifrelor din acest start de sezon, este cel mai productiv atacant român pe care Gică Hagi se poate baza.

Ianis Stoica, lăudat de fostul său antrenor: „Încă se poate îmbunătăți”

João Nuno, fostul antrenor al celor de la Estrela Amadora în perioada septembrie 2025 – aprilie 2026, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Ianis Stoica. Tehnicianul portughez consideră că internaționalul român are multă calitate și încă o marjă importantă de progres.

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„Să vă spun de ce nu sunt surprins nici de forma lui Ianis Stoica, nici de cea a echipei. Ianis e un jucător foarte talentat, dornic să învețe și un fotbalist cu care chiar mi-a făcut plăcere să lucrez. Încă se poate îmbunătăți, iar ceea ce mi se pare cel mai important este că e genul de fotbalist căruia îi place să adreseze întrebări”, a precizat João Nuno, conform .