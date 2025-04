Ianis Stoica este unul dintre cei mai importanți jucători din campionatul intern, însă în ultimele etape a stat mai mult pe banca de rezerve. , iar specialiștii au scos la iveală de ce .

Ianis Stoica, înapoi la FCSB după scandalul cu Măldărășanu la Hermannstadt? „De ce să fie nemulțumit?”

Marius Mitran a pornit discuția: „FCSB nu e întâmplător pe primul loc și e greu să ia jucători de sub ea. Ei au anunțat că are ținte din campionatul intern, dar nu îi văd. M-am gândit, dar eu nu văd ce jucători ar putea veni din campionatul intern și să disloce din ce are FCSB acum. Ei trebuie să ia de la echipe din play-out. Nu văd pe cine ar putea lua de la UTA, de la Galați, de la Sepsi încât să disloci ceva de acolo. E greu!”

Cristi Coste a abordat varianta de pe primul loc din play-out: „De la FC Hermannstadt?” Marius Mitran a reacționat: „De la Hermannstadt? Dă-mi un nume.” Moderatorul a dat exemplul lui Ianis Stoica: „Nu cred că vrea să se mai întoarcă Ianis Stoica.

Eu, când vorbește Gigi Becali de jucători, mă gândesc la vârsta lor și la potențialul de-al revinde. Eu vorbesc de transfer, acolo există o chestie foarte importantă, am scris noi în FANATIK. Cine vrea să îl ia pe Ianis Stoica de la FC Hermannstadt trebuie să îi plătească FCSB-ului 500.000 de euro. La situația de la Hermannstadt, unde Ianis Stoica este supărat că nu joacă… Ați văzut ce tensiuni sunt și acolo.”

Robert Niță: „Trebuie gestionată foarte bine situația lui Ianis Stoica”

Robert Niță, în cunoștință de cauză, a intervenit: „Eu zic că nu e chiar așa. A fost și ieri o discuție între jucători și Măldărășanu și e totul ok. Măldărășanu știu că are oferta de prelungire pe masă și depinde doar de el dacă va mai rămâne sau nu. Referitor la Stoica, cred că trebuie gestionată foarte bine situația lui pentru că vine un Campionat European, nu poate să joace meci de meci câte 90 de minute, Măldărășanu gândindu-se și la o potențială accidentare.

Nu ai ritm când nu joci mai multe etape, doar că el a jucat meci de meci. Vine după pauză la Sepsi și dă 3 goluri. Ritm are, pentru că el este un jucător care intră meci de meci. Și pentru Măldărășanu ar fi o realizare ca Ianis Stoica să fie vândut, pentru că și alți jucători au fost vânduți sub comanda sa, iar o parte din merite merg la el.

Trebuie gestionată situația, pentru că o eventuală prezență a lui la un Campionat European îi va crește cota și clubul va avea alte pretenții, față de cei 500.000 care merg la FCSB. Cine știe, poate se întâmplă ceva muscular și nu îl mai vinzi pe suma pe care și-ar dori-o clubul. Ai vinde un jucător care a fost accidentat, care nu a prins EURO și are doar o cotă bună din urmă. Eu cred că Măldărășanu gestionează foarte bine situația lui Stoica și îi ține acolo.

„Președintele îl susține în continuare pe Măldărășanu! Are contractul pe masă”

De ce ar fi nemulțumiri? Dacă nu au fost nemulțumiri atunci când au fost 5-6 înfrângeri consecutive, ci doar semnale din partea unuia dintre patroni, și Măldărășanu, fiind susținut de jucători, rămâne. Vine perioada asta bună, iar acum sunt nemulțumiri când echipa e pe primul loc în play-out.”

Marius Mitran a adăugat : „Eu am înțeles că sunt nemulțumiri din partea lui, a lui Măldărășanu. Am înțeles că el nu vrea să prelungească contractul.”

Robert Niță a concis: „El a trecut peste perioada aia grea, președintele l-a susținut și îl susține în continuare. Cu Buzăul nu a jucat deloc prost. Lazar a făcut meciul vieții, i-au dat în urechi, în timpan, în bară. Nu poți să spui că nu ai ajuns la poartă și nu cred că este o nemulțumire la nivel de vestiar. Eu îl cunosc pe Măldărășanu și are calitatea asta de a motiva vestiarul.

Este foarte important, sunt pe un fond de joc bun pe primul loc, dar vedem diferențele care sunt de locurile de baraj. Măldărășanu poate să fie mai dur și pe fondul acesta de joc bun să obțină niște puncte. Ferească Dumnezeu, două înfrângeri te duc din nou joc și începi să ai emoții. Eu văd un Măldărășanu care are vestiarul alături de el.”