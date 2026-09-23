Sport

Revine Ianis Stoica la FCSB? Atacantul a răspuns fără ocolișuri: „Respect foarte mult acest club!”

Ianis Stoica a ratat convocarea la echipa națională pentru următoarele meciuri din Nations League, însă nu se dă bătut. Aflat într-un moment bun al carierei, în Portugalia, Ianis Stoica a comentat o posibilă revenire la FCSB.
Flaviu Popa
23.09.2026 | 21:45
Revine Ianis Stoica la FCSB Atacantul a raspuns fara ocolisuri Respect foarte mult acest club
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Ianis Stoica nu exclude o revenire la FCSB, dar nu acum
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Ianis Stoica nu a fost convocat de Gheorghe Hagi la echipa națională cu toate că trece printr-o formă bună în Portugalia la Estrela Amadora, pentru care a reușit patru goluri și două pase de gol în 7 partide. Ce spune despre o posibilă reîntoarcere la FCSB, acolo unde ar fi mai ușor de „urmărit” de staff-ul naționalei?

Ianis Stoica nu exclude revenirea la FCSB

Fotbalistul în vârstă de 23 de ani mărturisește că nu este supărat că a ratat convocarea, astfel că-și așteaptă cuminte rândul dacă selecționerul va considera că merită. Cât despre revenirea la FCSB, Ianis Stoica a fost pus într-o adevărată încurcătură.

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„Nu știu, nu mi-am pus acest gând, chiar deloc. Nu că exclud, dar nu m-am gândit la asta niciodată! Respect foarte mult acest club, am fost acolo de mic. Nu m-am gândit însă niciodată la asta. Dar, în fotbal, e posibil orice”, a explicat Ianis Stoica la Digi Sport. Cât despre viitorul său imediat, Ianis Stoica nu dorește să se grăbească să ia vreo decizie hazardată.

„Să o iau ușor. Asta contează. Da, asta este, nu a fost de data aceasta. Voi continua să muncesc și poate pe viitor… de ce nu? Mă ambiționează și ce pot să zic? Cei care sunt acolo muncesc și ei foarte mult. Nu am de ce să fiu supărat pe ei, doresc să obțină cât mai multe puncte. Nu se pune discuția să fiu supărat.

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Mereu e o mândrie să joci pentru națională, nu am mai fost de mult acolo, ce-i drept. S-a terminat cu U21 și nu am mai fost. E un nucleu acolo și sper să merg și eu. Din ce știu, preparatorii fizici nu prea țin legătura. Nu am vorbit, dar posibil că mă urmăresc, nu știu”, a declarat Ianis Stoica la Digi Sport.

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Ianis Stoica ar fi trebuit convocat la națională, crede Adrian Mutu: „Chiar nu merita?”

Primul nume mare care a contestat lipsa lui Ianis Stoica din lot a fost Adrian Mutu. „Briliantul” crede că Ianis Stoica nu trebuia să lipsească de la națională pentru aceste patru meciuri, mai ales că este o opțiune viabilă în lipsa lui Denis Drăguș, accidentat.

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Eu aici am un singur semn de întrebare. Băi, dar Ianis Stoica chiar nu merita să fie convocat? Mai ales în ce moment e. Unul dintre criterii este forma de moment. Ianis nu merita să fie, când a dat patru goluri?

Cine a fost chemat în locul lui Drăguș? Nimeni? Băi, nu ai nevoie de un atacant? Nu se știe niciodată ce se întâmplă. E un jucător de viteză, ai nevoie de el în anumite meciuri, pentru contraatacuri. Așa a fost convocat și Cîrjan, care nici el nu are experiență”, a declarat Adrian Mutu, la Digi Sport Special.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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