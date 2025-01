Ianis Stoica, interviu cu cărțile pe față: „Fanii lui Dinamo mă opresc și îmi spun ‘hai la noi’!”. Mesaj dur pentru Florin Talpan: „Dă-mă în judecată!”. Video exclusiv

Ianis Stoica (22 de ani) se află în cantonamentul lui Hermannstadt din Antalya, unde a vorbit cu jurnaliștii FANATIK despre trecut, prezent și viitor. Transferul la Dinamo și problema cu Florin Talpan au fost principalele subiecte.

Ianis Stoica, interviu cu cărțile pe față: „Fanii lui Dinamo mă opresc și îmi spun ‘hai la noi’!”

Fostul fotbalist de la FCSB a dat cărțile pe față și nu s-a ferit să recunoască faptul că , mai ales că mulți suporteri îl doresc în „Ștefan cel Mare”. În plus, fiul legendarului stelist Pompiliu Stoica , juristul CSA Steaua.

– Ai aproape un an de când ai ajuns la Hermannstadt. Poți face o analiză a acestui an din punct de vedere sportiv?

– Consider că m-am maturizat foarte mult în acest an și am și realizări. Goluri, pase de gol. De când am venit aici sunt convocat și la U21. E un an bun.

– Ești și în topul marcatorilor U21.

– Da, sunt sus, dar eu mi-am schimbat poziția. Nu mai joc vârf, sunt în bandă unde sunt alte atribuții.

– Și unde-ți place mai mult? În bandă sau în fața porții să marchezi?

– Nici nu știu. Îmi place și în bandă, și în centru. Las antrenorul să decidă, mie îmi e indiferent.

– S-a vorbit în ultimele luni despre un transfer al tău la Dinamo. Ai vorbit vreodată cu cei de acolo?

– Personal, eu n-am vorbit cu cei de acolo. Dar știu de interesul lor. S-a deschis perioada, știu că sunt ceva echipe interesate. Până nu vine oferta oficială la club sunt doar vorbe.

„E frumos la Dinamo!”

– Ți-ar plăcea să joci la Dinamo? Până la urmă e un brand imens.

– Da, e frumos la Dinamo. Nu pot să vin aici să vă mint. E o treabă frumoasă acolo. Orice jucător își dorește să ajungă cât mai sus în carieră. Lucrurile astea nu depind de mine. Probabil vor trebui să plătească o sumă de transfer și asta nu depinde de mine.

– Nu te-ai gândit nici măcar o secundă să ajungi la Dinamo și să te răzbuni pe FCSB pentru că ai fost prea ușor lăsat să pleci de acolo?

– Am un respect față de cei de acolo, pentru că m-au promovat în prima ligă. Probabil dacă n-ar fi fost ei aș fi ieșit mai greu la rampă la Liga 1. Nu sunt genul de jucător… Și în viitor dacă voi semna cu Dinamo nu sunt genul să înjur Steaua. E clar că dacă voi juca împotriva Stelei, voi da 100%. Nu țin cont! Și anul acesta am dat 100%, dar erau câțiva în tribună care mă întrebau de ce nu m-am dat la o parte. Nu! Îmi fac treaba cât mai bine.

– N-ai fi singurul caz care pleacă de la Steaua sau FCSB și ajunge la Dinamo, unde face furori. Dănciulescu cred că e cel mai elocvent exemplu.

– Da! Îmi scriu o groază de suporteri că o să fiu ca Dănciulescu.

– Dar dinamoviștii îți scriu?

– Da, foarte mulți! Și în aeroport erau câțiva suporteri și-mi ziceau ‘hai la noi, hai la noi!’. Dar v-am spus, eu sunt 100% aici și-mi place mult aici la echipă. Mă simt bine, mă simt un jucător important.

„Nu am fost respectat la U Cluj!”

– Când ai plecat de la U Cluj ai spus un lucru foarte interesant despre care n-ai dat mai multe detalii. Ai spus că n-ai fost respectat și niciodată n-ai explicat ce ai vrut să spui de fapt.

– Da, a fost un cantonament și m-am simțit dat la o parte din echipă, chiar dacă lumea zice că nu. Eu știu clar, că eram acolo și nu cred că eram nebun să plec.

– La FCSB consideri că ai fost respectat?

– Da! A venit atunci Compagno, care a și bătut penalty-uri. A venit și la cererea antrenorului de atunci și nu mi s-au mai dat șanse de atunci. Dar am fost respectat, am fost plătit, m-am antrenat cu echipa, n-am ce să le reproșez.

– Îți mai aduci aminte de anul 2017?

– Un pic.

– A fost anul în care tu ai debutat la FCSB. Atunci ai devenit cel mai tânăr marcator din istoria echipei. După aproape 8 ani te găsesc la Hermannstadt. Ce s-a întâmplat în perioada asta, de ce nu ai progresat? Ce s-a întâmplat în cariera ta?

– Dacă o iei așa nu prea e un progres, dar dacă o iei în alt mod… câți juniori erau la prima echipă și câți au ajuns să joace constant la Liga 1? Așa îl văd ca pe un progres. Mereu în cantonament, cel puțin la Steaua (n.r. FCSB), veneau foarte mulți juniori și dintre aceștia nu mai joacă nimeni la Liga 1. Nu e timpul pierdut să ajung mai sus. Pe lângă atâtea cazuri care s-au ratat, consider că sunt ok!

„Pot juca la FCSB și senior, nu doar junior!”

– Apropo de U21, crezi că ai avea puterea să joci acum în fața jucătorilor sub 21 de ani de la FCSB?

– Nu neapărat ca junior, cred că pot juca și ca senior. Când eram atunci jucam cu 3 juniori. Nu mi-e frică de concurență, în general. Dar nu prea m-am gândit dacă o să joc sau nu la Steaua (n.r. FCSB).

– Când ai plecat de la FCSB, tatăl tău nu prea a vorbit în presă. Ce ți-a spus atunci Pompiliu Stoica?

– El mi-a spus că e mai ok, că atunci când ești al clubului te promovează mai bine echipa respectivă. Când eram împrumut, poate că echipele aveau o mică reținere în a te promova, că se gândeau că te pierd gratis.

„Talpan… e treaba lui dacă vrea să mă dea în judecată! Îmi asum!”

– Am observat că spui mereu numele Steaua când vorbești despre FCSB. Nu ți-e teamă de Florin Talpan că te poate da în judecată?

– Nu mă interesează. Eu așa îi zic. Talpan… e treaba lui dacă vrea să mă dea în judecată. Îmi asum acest lucru!

– Până la urmă, tu chiar ai crescut cu culorile roș-albastre în casă, dar și cu acea siglă.

– Tata are o poză în casă de când juca și în tablou era echipa și domnul Gigi Becali. Deci, dacă Gigi e la echipa Steaua din Liga 1, cred că asta e Steaua.

– Tu mai ești legat în vreun fel de FCSB? Mai există vreo clauză care să te mai țină legat de FCSB?

– Nu, știu că Hermannstadt a plătit o sumă pe mine. Nu s-a făcut public acest lucru, dar trebuie spus că dacă în viitor o echipă ar dori să mă ia, trebuie să apeleze la Hermannstadt.

– Mă uit la tine și observ că vorbești foarte frumos despre echipa care, cumva, te-a renegat. Ai trăit ani frumoși acolo și trebuie să te întreb dacă ai vrea să te mai întorci la FCSB?

– Nu! N-aș vrea nu că nu respect clubul. Probabil dacă au renunțat la mine nu mai au nevoie de serviciile mele. Dar în fotbal… Consider că trebuie să o iei pe drumul tău. Nu mai am niciun fel de regret că am plecat de la Steaua (n.r. FCSB). Normal că îi respect și vorbesc frumos pentru că ei m-au promovat la Liga 1. Dacă voi juca împotriva unei rivale a Stelei, niciodată nu o să înjur echipa care m-a promovat la Liga 1 și ei trebuie să înțeleagă acest lucru, că dacă ei nu erau, probabil eu nu eram la acest nivel.

Gigi Becali și clauza de 500 de milioane de euro pusă lui Ianis Stoica!

– Care a fost cel mai frumos moment al tău la FCSB?

– Calificarea în grupele Conference League.

– Și cel mai urât moment?

– Când ne-a dat gol Voluntari și CFR a devenit campioană 99%.

– Ce a simțit copilul Ianis Stoica atunci când a văzut la televizor că Gigi Becali a declarat că ți-a pus clauză de 500 de milioane de euro?

– Nu știu! N-am reacționat în niciun fel. E o presiune, că eram un copil, dar m-a și ambiționat. Știți cum e domnul Becali cu sumele.

– Pe tine te-au ambiționat declarațiile, nu ți-au făcut mai mult rău?

– Da, m-au ambiționat, că mă simțeam un jucător bun.

– Cu Gigi Becali ai mai vorbit?

– Nu. Dar mă bucur pentru succesul lor, pentru Europa League, pentru campionat.

– Cu cine mai ții legătura de la FCSB?

– Cu Musi, cu Tavi. Brigada mai tânără.

EURO 2025, următorul test important pentru naționala României U21!

– Tavi, care și el e în regula U21. Cu ce gânduri mergeți la European anul acesta?

– Să facem rezultate cât mai bune.

– Ce ar însemna pentru tine un rezultat bun, că în 2019 s-a ajuns până în semifinale?

– Prima dată, eu fiind de la o echipă mai mică, obiectivul meu e să prind lotul.

– Ai emoții că nu-l prinzi?

– Nu am emoții, dar nu vreau să mă relaxez. Apoi vreau să câștigăm toate meciurile.

Ianis Stoica îi analizează pe Ioan Ovidiu Sabău, Marius Măldărășanu și Daniel Pancu: ce i-a plăcut și ce nu!

– Daca ar fi să facem o scurtă analiza a ultimilor trei antrenori cu care ai lucrat: Neluțu Sabău, Marius Măldărășanu și Daniel Pancu la națională. Ce ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut la fiecare în parte?

– Neluțu Sabău pregătea foarte bine meciurile. Îmi plăcea modul în care pregătea antrenamentele. Am învățat o mulțime de lucruri de la dânsul, să nu pierd mingea. Îmi plăcea că făcea ședințe, adică nu lăsa lucrurile să treacă de la sine. Consider că e meritat pe acea poziție, chiar dacă cu mine poate nu a fost atât de corect. Din punctul meu de vedere, în cantonament a renunțat… se schimbase un pic față de mine.

– Marius Măldărășanu, actualul tău antrenor. Ce-ți place și ce nu-ți place la el?

– Îmi place că lucrăm foarte mult pe posesie, nu bubuim mingile. Îmi plac foarte mult antrenamentele. De alergat nu se pune problema să alergăm fără minge. Când a fost seria aia rea era mereu pozitiv. Nu prea îmi place când mă scoate din teren. Ca o glumă așa, nu prea îmi place.

– Mergem la Daniel Pancu, acolo e mai complicată situația.

– Îmi place foarte mult atitudinea. Cred că aici s-a făcut diferența. Chiar și în zilele de refacere te pune să faci alergare ușoară. Făceam alergare ușoară și mi-a plăcut că era foarte serios. Îmi place foarte mult că e atent la kilogramele pe care le ai, la pulsul pe care-l ai dimineața. Mi se par niște lucruri… Pune accent pe seriozitatea jucătorului. Nu mi-a plăcut, deși știu că nu avea cum, când s-a format acest lot U21 nu am fost la câteva acțiuni și nu prea mi-a plăcut. Dar până la urmă s-au obținut rezultate. Erau alți jucători de la alte echipe mai bune. Trebuia să zic ceva ce nu mi-a plăcut.

Naționala mare, visul lui Ianis Stoica!

– Ianis Stoica visează la naționala mare?

– Normal că fiecare jucător are în gând… Sunt un pic realist. Deocamdată rămân la U21 să prind lotul, să am meciuri cât mai bune și de ce nu pe viitor.

– Tu cum stai cu greutatea după sărbători?

– Nu am venit cu kilograme în plus. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că eu îmi mai iau câte o baclava și se mai uită colegii la mine, dar sunt liniștit.

– Spuneai mai devreme despre Hermannstadt că antrenorul a avut o atitudine pozitivă și când situația era neagră. Cum și-a revenit echipa din propria cenușă?

– Am rămas uniți noi jucătorii și Măldă a fost același om. De obicei când vin asemenea înfrângeri se mai schimbă antrenorii, dar el a rămas la fel. Ne spunea că o să vină și rândul nostru să câștigăm meciuri. Pierdeam unele meciuri în minutul 90 sau din penalty. Cum s-a întâmplat cu Rapid, când a alunecat fundașul și am luat gol. Acum a venit rândul nostru și am reușit să câștigăm meciuri cu un pic de bulan.

– Crezi că aveți bulan și pentru un play-off? Să ajungeți în play-off, că bătaia e aprigă acolo?

– Mie chiar îmi convine că lumea nu prea ne ia în considerare. Presiunea e mai mult pe echipele alea, dar trebuie să fie atente și la noi că suntem o echipă imprevizibilă. Dacă vom obține un rezultat pozitiv, măcar un punct cu Steaua (n.r. FCSB), cred că dacă legăm apoi încă 2-3 rezultate bune, vom fi acolo. Cine va intra în play-off, va intra cu un punct sau maximum două față de celelalte echipe.

– Cum a început perioada asta de pregătire pentru tine?

– Sincer să fiu, nu prea am făcut nimic în vacanță, că am fost cu glezna la recuperare. Mi-a fost un pic greu, dar încerc să acumulez cât mai mult în această perioadă scurtă și să fiu 100% la prima etapă.

4 goluri și două pase decisive a reușit Ianis Stoica în acest sezon pentru Hermannstadt

1.600.000 de euro e cota lui Ianis Stoica pe Transfermarkt